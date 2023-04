Virtuves sarunas. Latvijā ietekmīgākā ēdiena satura veidotāja – Nora Svece

Vai arī jūs bijāt vieni no tiem, kuri šogad Lieldienās olas nokrāsoja sarkanvīnā? Viena no šī “trakuma” vaininiecēm šogad bija arī fitnesa trenere un satura veidotāja Nora Svece jeb @ms.svece, kā daudzi viņu atpazīst sociālajos tīklos “Instagram” un “Tik Tok”. Pavisam nesen aģentūras “Golin” apkopotā "Golin Accelerators of Relevance influenceru indeksa 2023" apbalvošanas ceremonijā Nora plūca laurus kā ietekmīgākā satura veidotāja “Instagram” platformā kategorijā “Ēdiens”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šobrīd varētu sevi dēvēt par pilna laika satura veidotāju, jo mans hobijs nu ir pārvērties par darbu. Tā kā pati esmu arī fitnesa trenere, tad lielākoties arī aizraušanās (neskaitot ēst gatavošanu) man saistās ar aktīvu brīvā laika pavadīšanu – te varu nestāstīt par aktīviem treniņiem sporta zālē, jo tas pieder pie lietas, bet nesmādēju arī kikboksu, snovbordu, veikbordu, slaidu līkumu izlaišanu ar velosipēdu un citas lietas, kas ir kustībā. Protams, ceļošana arī ir lieta, kas mani pamatīgi aizrauj!" par sevi pastāsta Nora.

"Virtuves sarunas" ir "Tasty.lv" rubrika, kurā iztaujājam cilvēkus, kas ar virtuves un ēdiena gatavošanas mākslu ir uz "tu".

Kādas ir tavas pirmās atmiņas saistībā ar ēst gatavošanu?

Pirmo pieredzi virtuvē guvu, palīdzot mammai. Atmiņā spilgti iespiedies mans pirmais Ziemassvētku rasols, kad bija ar māsām jāsacenšas, kura smukāk sagriezīs doktordesu un kura nostrinkšķinās skanīgāku meldiņu uz olu griežamā. Kad paaugos un bieži vasaras pavadījām pie omes Madonā, tad kļuvu par īstu eksperti plāno vafeļu gatavošanā, jo tās cepām katru dienu un bieži, pat vairākas reizes dienā.

Tevi vairāk saista latviskie produkti vai pasaules virtuvju iepazīšana?

Ai, kā man garšo ēdnīcu klasika! Kotletes, kartupeļu biezenis, gulašiņš… jāsaka, ka mani bērni arī ir šādu ēdienu piekritēji. Ceļojot labprāt nobaudu vietējos ēdienus – sākot ar pastām, beidzot ar bruņurupuču sautējumiem… man ir jāpagaršo viss! No ārzemju virtuvēm, man vistuvāk sirdij ir Āzijas garšu buķete, taču jāsaka, ka Latvijā šie ēdieni bieži vien garšo labāk nekā oriģinālvalstī.

Kur rodi iedvesmu gatavošanai un jaunu recepšu radīšanai/izmēģināšanai?

Velosipēdu no jauna izgudrot ir ļoti grūti… bieži iedvesmojos no receptēm internetā, bet pārveidoju tās savā gaumē. Protams, arī ceļojumos ēstais mani iedvesmo jauniem meistarstiķiem. Reizēm atceļo ēdienu mūza, un tad sanāk arī izgudrot pa kādam "jaunam velosipēdam".

Kas tev ēdiena gatavošanā patīk visvairāk?

Visvairāk patīk, kad mana iecerētā recepte sanāk, kā to esmu iedomājusies savā galvā.

Bez kā virtuvē noteikti nevar iztikt?

Bez asa naža! Es varētu iztikt bez visa cita, bet ass nazis man ir ļoti būtisks atribūts.

Vai ēst gatavošana ir vairāk talants vai prasme, ko viegli iemācīties?

Es teiktu, ka visu var iemācīties, jo īpaši šobrīd, kad "Google", "YouTube" un "Tik Tok" pasniedz visu kā uz delnas, un katrs var būt izcils šefpavārs savā virtuvē! Atliek vien ķerties vērsim pie ragiem un sākt gatavot!

Kāda ir vislielākā neveiksme, ko esi piedzīvojusi virtuvē?

Ilgi nevarēju bērnam izvārīt boršču "kā bērnudārzā". Izmēģināju visādas receptes un variācijas, ko eksperts katrreiz izbrāķēja. Biju pārlaimīga, kad atradu to īsto un vienīgo, kas tika apstiprināta. Padalījos arī ar citiem savos sociālajos tīklos, jo tādas receptes nevar turēt noslēpumā.

Ja visu atlikušo mūžu būtu jāēd tikai viens ēdiens – ko tu izvēlētos?

Omlete! Olas ēdu katru dienu, un pārsvarā brokastīs ir omlete. Vispār, ja tā padomāju, tad tas arī ir mans visbiežāk gatavotais ēdiens.

Ko darīt, ja slinkums gatavot?

Pasūtīt ēdienu piegādi! (Smejas.) Es sevi varētu saukt par slinko pavāru, jo man nepatīk sarežģītas un laikietilpīgas receptes, tāpēc visas receptes, ko publicēju, ir maksimāli vienkāršas un pa spēkam jebkuram… arī sliņķis varēs saņemties!

Ja obligāti jāizvēlas, tad – sāļš vai salds? Maigs vai ass?

Es neesmu saldummīle, tāpēc ar pārliecību saku – sāļš! Asi ēdieni nav man, bet man garšo pikanti, tātad pa vidu starp maigo un aso.

Vērtīgākais virtuves padoms, ko tu dotu ikvienam, kas lasa šo interviju!

Nebaidīties eksperimentēt ar garšām! Vai esiet marinējuši gurķus "Sprite"? Es esmu! Sanāk ļoti gardi!