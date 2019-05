Virtuves sarunas, laužot stereotipus par vegānismu – Laine Rūdolfa

Ik reizi, kad redzu, ka Laine savā sociālo tīklu kontā padalās ar kādu recepti, vienmēr nodomāju, ka es arī tā gribētu mācēt – ar vieglu roku eksperimentēt ar vegāniskiem ēdieniem. Laine ne tikai vienkārši atrāda receptes bildēs, bet arī skaidro un iedvesmo citus, motivējot pamēģināt augu valsts uzturu arī tiem, kas nekad neuzdrošinātos, jo tas nebūt nav sarežģīti. Izrādās, ka vegāna var būt arī grūbu minestrones zupa, garšīgas kūciņas uz kociņiem jeb keikpopi un daudz kas cits, ko ikdienā esam ieraduši gatavot no dzīvnieku valsts produktiem.

Laine ir dzimusi un augusi siguldiete, taču pašlaik dzīve viņu aizvedusi līdz galvaspilsētai. Viņa ir Rīgā iecienītā veselīgās ēšanas restorānu "The Beginnings" mārketinga vadītāja. Laines hobijs ar darbu iet roku rokā – viņa veido arī savu recepšu blogu "The Thriving Vegan", kas dienasgaismu ieraudzīja pirms trim gadiem. Kā pati atzīst, tas arī ir viņas lielākais hobijs – radīt garšīgas un veselīgas augu valsts receptes un lauzt stereotipus, ka vegāns uzturs ir garlaicīgs vai sarežģīts. Turklāt ik pa laikam ir iespēja no Laines smelties zināšanas arī viņas vadītās meistarklasēs.

Stāstu sērijā "Virtuves sarunas" "Tasty" sarunājas ar cilvēkiem, kas ar virtuves un ēdiena gatavošanas mākslu ir uz "tu".

Cik sen jau ēst gatavošana ir tava sirdslieta? Vai vienmēr ir paticis gatavot?

Pasniedzot gatavošanas meistarklases, vienmēr uzsveru, ka kādreiz biju no tiem cilvēkiem, kurš prata piededzināt makaronus, tos vārot. (smaida) Ēst gatavošanai sāku pievērst vairāk uzmanības tikai tad, kad iepazinos ar savu dzīvesbiedru – pirms astoņiem gadiem. Viņš mīl gatavot un šķiet, ka savu mīlestību pret ēdienu viņš iemācīja un nodeva arī man. Tajā laikā man bija ļoti neveselīgas attiecības ar ēdienu – es to redzēju vairāk kā savu ienaidnieku nevis kā uzturvielu, veselības un enerģijas avotu savam ķermenim. Bet tas viss gadu laikā ir mainījies.

Sapratu, ka ir jāsakārto galva, uztvere par ēšanu – diētas ir īslaicīgs pasākums un to mana pieredze pierādīja atkal un atkal. Gribēju justies enerģijas pilna, ieguldīt savā veselībā. Tāpēc arī sāku vairāk interesēties par uzturu, mainīt savu dzīvesveidu – sportot, ēst veselīgi, rūpēties par sevi gan fiziski, gan garīgi.

Kad saprati, ka ar to saistīsi arī savu ikdienu?

Kad aizrāvos ar augu valsts virtuvi, sāku publicēt bildes savā "Instagram" profilā un saņēmu pamudinājumus no cilvēkiem veidot blogu, lai vairāk dalītos ar receptēm. Tad arī sapratu – šeit slēpjas kaut kas vairāk. Tas vairs nav tikai par mani. Jutu, ka ir jādalās, ka man ir ar ko dalīties – kaut kas jauns, ko pastāstīt cilvēkiem, iedvesmot. Un šī iemesla dēļ pirms trīs gadiem izveidoju savu blogu.

Pēc tam jau aizgāja ķēdes efekts un man pašai šķiet amizanti, ka tagad darbojos arī veselīgas ēšanas restorānā – gan mans darbs, gan hobijs ir cieši saistīti ar veselīgu ēšanu.

Kam dod priekšroku – pamatēdieniem vai desertiem?

Es bērnībā biju no tiem bērniem, kas tukšoja nevis cukura trauciņu, bet gan sāls trauciņu. (smejas) Tāpēc dodu priekšroku pamatēdienam.

Kura ir tava mīļākā dienas maltīte un ko tajā vislabprātāk gatavo vai ēd?

Darba dienās tās noteikti ir brokastis – pirmā ēdienreize pēc rīta sporta un ūdens glāzes. Tomēr ar neko ļoti oriģinālu nevarēšu pārsteigt – jau gadiem brokastīs ēdu auzu pārslu putru un pati brīnos, ka man tā nav apnikusi.

Katru dienu tai lieku klāt citas ogas, sēklas, dažreiz pievienoju kakao vai karoba pulveri, riekstu sviestu. Pašlaik ledusskapī ir burka ar rabarberu-zemeņu kompotu, kuru bagātīgi lieku pie brokastu putras. Brīvdienās gan cenšos uztaisīt kaut ko citādāku – bieži vien ar ģimeni cepam pankūkas.

Kā nokļuvi līdz vegānismam?

Līdz vegānismam mans ceļš bija kā pa spirāli. Pirms astoņiem gadiem ielecu 30 dienu svaigēšanas izaicinājumā. To nolēmu veikt kā eksperimentu – paskatīties, kā jutīšos. Neesmu gan vairs svaigēdājs, bet šo 30 dienu laikā enerģijas pieplūdums bija patiešām ievērojams, kas arī pamudināja mani vairāk lasīt un izzināt uzturu. Tajā laikā ar draugu noskatījāmies vairākas filmas un filma "Earthlings" bija tā, kas noņēma klapes no acīm. Tā ir filma par industriālo lopkopību un to, kāda tajā ir izturēšanās pret dzīvniekiem. "Earthlings" ir reāla šausmu filma, pēc kuras noskatīšanās es ilgi nevarēju atgūties (un tā arī ir pēdējā šāda veida filma, kuru jebkad esmu skatījusies).

Šķiet, ka lielu daļu dzīves biju nodzīvojusi, nemaz neaizdomājoties par to, no kurienes mans ēdiens nāk. Šajā brīdī sapratu, ka ar sava šķīvja saturu es investēju ne tikai savā veselībā un ķermenī, bet ietekmēju arī daudzus procesus sev apkārt – gan vidi, gan dzīvnieku labklājību. Turpmākos divus trīs gadus pēc svaigēšanas izaicinājuma biju veģetāriete. Bet, turpinot lasīt un pētīt, kādu uzturu lietojot mans ķermenis jūtas vislabāk, arvien vairāk sāku izslēgt dzīvnieku valsts produktus. Vienā brīdī atskārtu, ka praktiski neko no tiem savā virtuvē neizmantoju un vairs neprasās ne piena, ne olu. Un tā jau trīs gadus esmu pievērsusies augu valsts uzturam.

Vai būt vegānam šobrīd ir vienkārši? Nav tā, ka brīžiem grūti atrast kādu produktu piemājas veikaliņā?

Uzskatu, ka pašlaik tas ir nesalīdzināmi vienkāršāk, nekā, piemēram, pirms pieciem gadiem, kad veikalā pārdevēja uz mani dīvaini skatījās, ka pavaicāju, kur var atrast humusu. (smaida) Man gan ir grūti objektīvi spriest, jo pati pie augu valsts uztura esmu ļoti pieradusi, tā ir mana komforta zona. Zinu visus plauktus veikalos, kur un ko var atrast. Bet draugi, kuri mums uz pasākumu sarūpē uzkodas, ir izteikušies, ka veikalā visas etiķetes rūpīgi lasa un brīnās, kur tik pienu un olas nevarot atrast un ka man droši vien paiet ilgs laiks iepērkoties. Sākumā tā tiešām bija, bet tagad vairs tā nav.

Savā piemājas veikalā varu nopirkt gandrīz visu, kas nepieciešams – plašā izvēlē ir gan dažādi augu pieni, gan ir parādījušies arī dažādi vegāniskie sieri. Es gan reti pērku šāda veida produktus, cenošos pati tos mājās taisīt, jo tas ir daudz lētāk un arī veselīgāk.