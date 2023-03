Virtuves sarunas. Vienkārši un garšīgi, lai visa ģimene paēdusi – Anete Gerharde

Šķiet, ka latviski par ēdienu rakstošo "Instagram" fotoemuāru vidū dominē dāmas. Par to pārliecināmies arī šīs nedēļas "Virtuves sarunu" rubrikā. Anetei Gerhardei vienmēr paticis gatavot vienkārši, garšīgi un veselīgi – lai ik dienas ģimenei sagādātu labāko izsalkušajiem vēderiem. Sākotnēji Anete ar saviem virtuves šedevriem priecējusi draugus privātajā "Instagram" profilā, līdz kādu dienu tapa tam īpaši veltīts profils "@mumsgarso".

Plašākai publikai Anete savus gastronomiskos veikumus atrāda jau no 2020. gada pavasara. Taču ikdienā sieviete ir visai tālu no virtuves, jo profesionāli darbojas reklāmas drukas nozarē kā ražošanas nodaļas vadītāja. No radošā "es", tātad, neaizbēgt!

"Virtuves sarunas" ir "Tasty.lv" rubrika, kurā iztaujājam cilvēkus, kas ar virtuves un ēdiena gatavošanas mākslu ir uz "tu".

Kādas ir tavas pirmās atmiņas saistībā ar ēst gatavošanu?

Ļoti spilgti atmiņā palicis laiks, kad uzsāku patstāvīgu dzīvi Rīgā un vajadzēja prast pagatavot sev maltīti. Pirmie ēdieni, ko iemācījos pagatavot, bija skābeņu zupa un vistas-dārzeņu sautējums.

Kā nākas, ka nonāci līdz gatavošanai un vēl jo vairāk – recepšu atrādīšanai citiem "Instagram"?

Manuprāt, ģimenē sievietei ir jāprot gatavot. Kovida pandēmijas laikā piedalījos veselīgas ēšanas maratonā, kur bija jāatrāda ikdienas maltītes. Nolēmu, kāpēc gan nesākt ar tām dalīties plašākai auditorijai. Tā pamazām sāku publicēt savas ikdienas maltītes.



Tevi vairāk saista latviskie produkti vai pasaules virtuvju iepazīšana?

Gatavojot cenšos izmantos vietējos sezonālos produktus, taču teiktu, ka klasiskos, latviskos ēdienus gatavoju visai reti. Man patīk neordināri salikumi, jaunas garšas. No latviskajiem ēdieniem biežāk gatavoju zupas, taču ceptus kartupeļus un kotletes negatavoju tikpat kā nemaz.

Kur rodi iedvesmu receptēm?

Iedvesmojos no sociālajiem tīkliem, taču bieži paļaujos vienkārši uz savu garšu izjūtu, kombinējot dažādus produktus. Sadarbību gadījumos iedvesmo konkrētais produkts, jo vēlos to pasniegt netradicionālā veidā.

Kas tev ēdiena gatavošanā patīk visvairāk?

Ēdiena gatavošana ir sava veida meditācija. Visvairāk priecē tieši rezultāts. Ne tikai garšas izpausmē, bet arī vizuāli, jo sociālajos tīklos tieši fotogrāfijām un video ir liela nozīme, lai tās uzrunātu auditoriju.

Bez kā virtuvē noteikti nevar iztikt?

Bez laba naža, virtuves dēlīša un pannas.

Vai ēst gatavošana ir vairāk talants vai prasme, ko viegli iemācīties?

Es teiktu, ka ēst gatavošana ir talants. Var prast pagatavot vienkāršas maltītes, taču pasniegt ēdienu skaisti un salikt īstās garšu kombinācijas ir talants. Ja vienreiz neizdodas, ir jāmēģina vēl un vēl, miksēt garšas, pamainīt proporcijas u.tt.



Kāda ir vislielākā neveiksme, ko esi piedzīvojusi virtuvē?

Es teiktu, ka man nepadodas cept plātsmaizes, jo lielākoties vienmēr pamatne "nepaceļas". Ģimenē mēs par to iesmejam un saucam par "pastalu". Šī iemesla dēļ izvairos no plātsmaižu cepšanas.

Ja visu atlikušo mūžu būtu jāēd tikai viens ēdiens – ko tu izvēlētos?

Nevaru nosaukt vienu ēdienu, bet tie noteikti būtu pākšaugi. Man tie ļoti garšo un bieži izmantoju savās receptēs. Pākšaugi satur daudz olbaltumvielas un dod enerģiju.

Ko dari, ja slinkums gatavot?

Parasti mājās ir kāda mammas gatavotā burciņa ar rasoļņiku vai saldētavā pelmeņu paciņa. Nedēļas nogalē mēdzam pasūtīt ēdienu ar "Wolt", "Bolt".

Ja obligāti jāizvēlas, tad – sāļš vai salds? Maigs vai ass?

Sāļš, maigs.

Vērtīgākais virtuves padoms, ko sniegtu ikvienam, kas lasa šo interviju!

Lasītājiem noteikti ieteiktu gatavot mājās pašiem. Tas ir ne tikai krietni lētāk, bet arī vienmēr būsi 100% drošs, kas ir maltītes sastāvā. Gatavojiet paši, iesaistiet bērnus, tas noteikti radīs pozitīvas emocijas! Mūsdienās ir pieeja ļoti daudzām receptēm, tāpēc arī savās mājās noteikti vari pagatavot restorāna cienīgu ēdienu un palutināt savu ģimeni.