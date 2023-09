Visa sāls ir piparos. Kā es pirmoreiz mūžā gatavoju korejiešu gurķus

Atzīstos – es neesmu gatavošanas entuziaste. Mana kulinārijas virsotne ir kāds vienkāršs sautējums, omlete un tomāti ar krējumu. Kaut kas sarežģītāks man jau ir "neiespējamā misija", bet nacionālās, un jo īpaši Āzijas virtuve – augstākā pilotāža un fantastikas galējā robeža. Un tā nu es nejauši nonācu meistarklasē, kur gatavoja Korejas virtuves ēdienus…

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Cerēju, ka viss gatavošanas darbs tiks manam kolēģim Rihardam, jo viņam ir stipri lielāka pieredze un māka virtuvē nekā man. Esot gatavojis pat sarežģītākas Korejas ēdienu receptes! Lai arī gaisotne šajā Korejas vēstniecības rīkotajā pasākumā bija neformāla, viss bija sagatavots ar korejiešiem raksturīgo rūpību un kārtību – arī cimdi, darbavieta un priekšautiņš. Katram… Tas nozīmē, ka arī es izvairīties no gatavošanas nevarēju, un mans viltīgais plāns visu vērot no malas, uzmundrināt Rihardu un pēc tam degustēt viņa gatavoto, ir izčākstējis.

Pasākums notika "Restorānu servisa skolā", kur apmāca topošos pavārus, speciāli aprīkotā telpā, ar labiem nažiem, pareiziem traukiem un mazu plītiņu, jo viens no diviem plānotajiem ēdieniem bija "Haemul pajeon" jeb jūras velšu pankūka. Otrs – gurķu kimči. Kas gan nezina kimči, tas laikam būs vistradicionālākais korejiešu ēdiens.

Sastāvdaļas – gurķi, sīpoli, loki un garšvielas: sāls, cukurs, ķiploki, malti asie sarkanie pipari un korejiešu zivju mērce. Sapratu, ka pirmo uzdevumu – sagriezt gurķus apmēram 5 cm garos gabaliņos un tad četrās daļās – spēju izdarīt pat es. Sagrieztie gurķi jāsajauc ar 2 tējkarotēm sāls, kārtīgi jāsamaisa un jāsaliek maisiņā vismaz uz pusstundu savilkties. Elementāri! Pamazām man sāk piezagties sajūsma.

Tālāk – pāris sīpollokus sagriež apmēram 4-5 cm garos gabalos, sašķēlē pusi paliela sīpola. Atsevišķi sagatavo kimči mērci. Un te nu es sajutu arī iedvesmu. Receptē teikts – 4 karotes sarkano piparu? Ko niekus! Esmu asuma cienītāja, lai iet septiņas karotes! Tam klāt 3 karotes zivju mērces, tējkarote sasmalcinātu ķiploku un puskarote cukura. To visu sajauc – sanāk pabieza pasta, kurai nedaudz jāsavelkas. Vēlāk kimči mērci sajauc ar sagrieztajiem sīpoliem un lociņiem, un noliek malā blakus gurķu maisiņam. Gurķus var nedaudz paspaidīt, lai labāk iesūcas sāls un izdalās šķidrums.

Uz šo brīdi es jau gavilēju ne tikai iekšēji, bet arī artikulēti, neslēpjot prieku par saviem kulinārajiem sasniegumiem Korejas vēstniecības pārstāvjiem, kas vēroja savu viesu panākumus pie plīts un ik pa brīžam pienāca aprunāties vai piepalīdzēt.

Pavisam labs gurķu kimči esot nākamajā dienā, pēc 24 sundu nogatavināšanas.

"Haemul pajeon" gan gatavoja mans kolēģis Rihards, Turklāt man vienmēr ir paniskas bailes no jebkāda veida mīklas. Tie sasodītie kunkuļi… Mums bija iedota paciņa korejiešu pankūku miltu, un man tika uzticēts nomērīt divas glāzes miltu, klāt bija jāpielej tikpat daudz ūdens, jāiemaisa atsevišķi vēl divas olas un jāiegāž pārējie labumi – 4-5 cm garumā sagriezti loki, otra puse sīpola, garneles, gliemenes un kalmāri. Iegūtā masa kārtīgi jāsamaisa un uz pannas virsū!



Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Galarezultāts ir garšā ļoti maiga pankūka ar ļoti maigu "jūras" pildījumu. Gods un slava meistarīgajam kolēģim! Es gan piederu "ugunsrijēju bērniem", un man prasījās klāt ko izteiksmīgāku. Piemēram, receptē piesaukto "dip" mērcīti: karote sojas mērces, puskarote etiķa, malti sarkanie asie pipari un sezama sēkliņas. Garšu kombinācija, manuprāt, sanāca ļoti austrumnieciska, par ko "parūpējas" soja un sezams.

Meistarklase notika ar Korejas vēstniecības šefpavāres līdzdalību, viņa gatavoja kopā ar viesiem – citu valstu vēstniecību pārstāvjiem, izstāstot un parādot visu soli pa solim. Pavāra profesija viņas ģimenē ir tradicionāla – tajā strādā gan viņas mamma, gan brālis.

Kad vēlāk jautāju, kāda viņas atmiņā ir bērnības garša, jaunā sieviete ilgi domā, jo to garšu esot tik daudz!

Taču viena no tām noteikti ir kimči – šos fermentētos kāpostus patiešām gatavo visā Korejā. Tas ir ziemas ēdiens, kā mums skābētie kāposti, ko sasāla, saskābē un samarinē lielos daudzumos, lai pietiek visai ziemai. Kimči katrā reģionā atšķiras, tur, no kurienes ir šefpavāre, tie ir diezgan neitrāli, ne pārāk asi un ne pārāk sāļi.

Viņa Latvijā nodzīvojusi pusgadu, un mūsu ēdienus tā pa īstam vēl neesot paguvusi nogaršot. Toties par vietējo Korejas virtuvi teic, ka tā ir diezgan eiropeiska, ne tāda, kā viņas dzimtenē. Problēma ir garšvielās – bieži vien nav pieejamas tās, kas nodrošina to īpašo, autentisko Korejas aromātu.

Pastāstīju jums par divām ne pārāk sarežģītām receptēm, sastāvdaļas kurām var bez problēmām atrast mūsu veikalos, ieskaitot zivju mērci un maltos piparus. Ja ir interese izmēģināt vēl kādu korejiešu virtuves brīnumu, iedvesmu var pasmelties te.

'Japchae'. Ceptas stikla nūdeles ar gaļu un dārzeņiem

Foto: Publicitātes foto



Korejiešu "Japchae" ir ēdiens, kas patīk visiem, un tas ir arī populārs ēdienkartes elements korejiešu restorānos ārzemēs. "Japchae" burtiski nozīmē "jaukti dārzeņi", taču mūsdienās to gatavo no dažādiem dārzeņiem un stikla nūdelēm. Tas prasa daudz darba, jo daudzas sastāvdaļas ir jāsagriež un jāapcep atsevišķi, taču lieliskā garša un izsmalcinātais izskats padara to par neatņemamu maltītes sastāvdaļu īpašos gadījumos. Trauku izrotājot ar sasmalcinātu bumbieri, tiks noņemta eļļas piegarša, ja būs vēl palikusi.

Lasīt vairāk

'Yangbaechu-ssambap'. Kāpostu sainīši ar rīsiem

Foto: Publicitātes foto



"Ssambap" – "ssam" nozīmē ietīt, bet "bap" – rīsi. Korejā šis ēdiens simbolizē laimes iesaiņošanu. Tā tiek piesaistīta, sainīti apēdot. Karstums izceļ kāposta saldo garšu, vienlaikus saglabājot raksturīgo kraukšķīgumu. Kāposti ir lieliska sastāvdaļa korejiešu "sukchae-ssam" (tvaicētu vai vārītu dārzeņu iesaiņojumiem). Tvaicējiet kāpostu lapas un sagrieziet tās taisnstūra formas gabalos. Pēc tam aptiniet tās ap rīsu un mērces maisījumu, lai iegūtu garšīgu "ssambap" vīstokli. Saldais kāposts ar saldo un sāļo mērci rada brīnišķīgu garšu sajaukumu, kas neliks nevienam vilties.

Lasīt vairāk

'Dubujorim'. Sautēts tofu sojas mērcē

Foto: Publicitātes foto



Maigās garšas dēļ tofu lieliski sader ar jebkuru sastāvdaļu un to var izmantot dažādos ēdienos. Tas ir bagāts ar olbaltumvielām, turklāt satur maz kaloriju, tāpēc tiek baudīts kā veselīgs ēdiens visā pasaulē. Korejiešu "Dubujorim" ir īpašs ēdiens, kas pagatavots ar tofu. Tā kā tas ir viegli pagatavojams, tā būs lieliska piedeva pie rīsiem. Apkaisiet tofu ar sāli, lai izdalās pēc iespējas vairāk mitruma un tas būtu zeltaini brūns, kad cepsies.

Lasīt vairāk

'Oisobagi'. Pildīta gurķa kimči

Foto: Publicitātes foto



Šis kimči ir vasaras delikatese Korejā. Gaiši zaļie gurķi, kas vasarā bagātīgi aug, saglabā savu kraukšķīgumu un marinējot neizmirkst. Gurķi burkās jāmarinē veseli, lai nepazustu garša. Gurķiem galu parasti nogriež pēc tam, kad tie ir stāvējuši sālsūdenī. "Oisobagi" var ēst uzreiz, pat pirms nogatavināšanas, var arī ilgāku laiku turēt ledusskapī, ja ir ievietots gaisa necaurlaidīgā burkā.

Lasīt vairāk