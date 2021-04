Žāvētu circeņu gardēdis Jēkabs par to, kāpēc cilvēkiem būtu jāēd kukaiņi

"Circeņi ir garšīgi," saka kukaiņu entuziasts, kas ēd žāvētus circeņus, – "Akuna tribe" idejas autors Jēkabs Vanags. Viņš pirmo reizi nogaršoja kukaiņus ceļojumā uz Kambodžu. "Tirdziņā bija vairāku veidu kukaiņi – vaboles, tārpi, kāpuri –, un tad nogaršoju vai nu circeņus vai sienāžus, toreiz vēl nebiju tik zinošs par kukaiņiem.'' Par to, kāpēc gan cilvēkiem būtu jāēd kukaiņi, lasi šajā rakstā.

"Pirmo reizi pagaršojot, bija nedaudz dīvaina sajūta, ka tiek ēsts kukainis, bet pēc tam uzreiz pārņēma sajūta, ka tie patiesībā ir garšīgi. Visi no mūsu ceļojumu grupas tos ēda, arī autobusa šoferim klēpī bija maisiņš ar kukaiņiem, ko viņš vienkārši grauza kā uzkodu, saceptus ar čili un laimu." Iedvesmojies no šī ceļojuma un vēlāk uzzinājis par kukaiņu labajām un veselībai noderīgajām īpašībām, un sapratis, ka kukaiņu tēma pārtikā ir diezgan attīstīta, Jēkabs vēlējās būt pirmais, kas tos ražo Latvijā. Turklāt ar pārliecību, ka biznesam tiešām būs nākotne. Atzīstos viņam, ka patiesi nesaprotu, kāpēc jāēd kukaiņi, uz ko Jēkabs atbild: "Piemēram, Kambodžā cilvēki ķērās pie kukaiņu, tostarp zirnekļu, kas ir bagātākie ar uzturvielām, ēšanas, kad vajadzēja izdzīvot džungļu apstākļos, kur gaļu nevarēja dabūt un ar lapām nepietika."

Tā Jēkabs Latvijā savā garāžā sāka testēt audzēšanas apstākļus un nosacījumus kukaiņiem. Palēnām viņš sāka piedāvāt klientiem gan dehidrētus jeb žāvētus circeņus, gan circeņu pulveri, kas ir vienkārši samalti circeņi. "Paredz, ka 2050. gadā pasaulē dzīvos aptuveni deviņi ar pusi miljardi iedzīvotāju, un, lai visus pabarotu, nāksies uz pusi palielināt pārtikas ražošanas apjomus. Tas nav iespējams ar mūsu metodēm, turklāt jau tagad ēdiens bieži ir nekvalitatīvs, lopiem ir daudz slimību, pastāv varbūtība, ka radīsies jaunas pandēmijas. Un kukaiņu audzēšana ir viens no risinājumiem." Jautāju, Jēkabam, vai viņaprāt cilvēki ēdīs kukaiņus. "Jau tagad ēd. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka ēdīs. Cilvēks ir interesants šajā ziņā – agrāk neēdām ne lobsterus (omārus), ne jēlas zivis. Bet, kad tas kļūst "trendīgi", cilvēki to ēd. Circeņu ēšana būs jauns izaicinājums cilvēkiem, turklāt tie ir ļoti veselīgi, tajos ir gan olbaltumvielas, gan B 12 vitamīns, Omega 3 un Omega 6 taukskābes, nepieciešamās aminoskābes, tajos ir viss, kas organismam nepieciešams." Bet vai circeņi nepārnēsā slimības, jautāju Jēkabam. "Nav slimību, ko pārnēsāt ar kukaiņiem. Kukaiņu fermas izskatās vairāk pēc laboratorijām – daudz veselīgāk un daudz tīrāk. Dažreiz cilvēks pasaka, ka ir pretīgi ēst kukaiņus, bet tai pat laikā viņš ēd cūku, kas augusi pretdabiskos apstākļos."

Kā tad garšo circeņi? "Circeņi ir kraukšķīgi. Man ir grūti raksturot garšas, jo tad es mēģinātu meklēt kādas līdzības. Circeņi garšo pēc circeņiem. Tiem mazliet ir riekstu garša, cilvēki minējuši, arī ka ceptas vistas garša, es to neesmu sajutis," stāsta Jēkabs. Vai cilvēki nav pretojušies circeņu kājiņu un taustekļu ēšanai? "Mēs esam no klientiem sapratuši, ka viņiem nepatīk kājiņas ēst un redzēt, kad ieber circeņus saujā. Tāpēc mēs tagad kājiņas nosijājam nost – kad kukaiņus izņem no dehidratora, viņus izsijā, un kājiņas nokrīt nost. Bet par visu pārējo ķermeni visi cilvēki, kas tos pagaršojuši, saka, ka no sākuma bijusi dīvainā sajūta, ka jāēd kukainis, bet, kad pagaršojuši, bijis garšīgs. Vienā mirklī pazūd domas par kukaiņu izskatu, tu beidz skatīties un vienkārši ēd. Tā ir garšīga pārtika."

Žāvētus circeņus var kraukšķināt tāpat vai samaltus pulverī pievienot smūtijiem, mērcēm, omletēm un maizēm. "Mērcē tas dod tādu pamatīgumu, savukārt smūtijos – riekstu piegaršu. Esmu sapratis, ka circeņus var arī marinēt, saglabājot kraukšķīgo tekstūru. Circeņu marinēšana – tā ir zelta vērta lieta. Es šogad centīšos arī sadarbību veidot ar restorāniem, kas, piemēram, izteikuši vēlmi pievienot tos salātiem grauzdiņu vietā. Daudzi saka, ka circeņi ir laba uzkoda pie alus."