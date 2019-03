Ziedi, gardumi un priekšnesumi: Centrāltirgū 8. martā notiks īpašas lustes

8. martā par godu Starptautiskajai sieviešu dienai laukumā starp Piena un Gaļas paviljoniem Rīgas centrāltirgus rīkos Starptautiskās sieviešu dienas tirdziņu" ar plašu pasākuma programmu, informē AS "Rīgas centrāltirgus" mārketinga projektu vadītāja Zane Lapko.

No plksten 11 līdz 15 būs iespēja baudīt grilētus augļus ar saldējumu uz šokolādi, vērot spēkavīra Daiņa Zāģera un ielu vingrotāju “Street Warriors” sagatavotos priekšnesumus, kā arī piedalīties ekspreskonkursos un viktorīnās ar iespēju laimēt dažādas balvas.

Savukārt tirdziņā, kurš ilgs līdz pat pulksten 17, būs iespējams iegādāties ziedus, dažādus konditorejas izstrādājumus, ZS “Buliņi” cepto rudzupuķu maizi un priežu čiekuru ievārījumu, gardu halvu no kaimiņzemes Lietuvas, mājražotāju un amatnieku darinājumus – sulas, sukādes, rotas no dabīgiem akmeņiem, linu izstrādājumus, aromātiskās ziepes un citus labumus. Tirdziņā piedalīsies arī ZS “Kaspari” no Tukuma, kuri pasākuma apmeklētājus iepazīstinās ar dažādām sidra un vīna šķirnēm, bet Nagļu pagasta ZS “Dzimta” piedāvās mājas vīnus un karstvīnu.

Par romantisku noskaņu rūpēsies grupa “Audiokvartāls” un DJ Garjānis ar programmu “Mūziku mīlestībai”. Pasākumu vadīs improvizācijas aktieris Edgars Varaņickis.