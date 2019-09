Oranžais 'zelts' – smiltsērkšķi: kā tos pareizi novākt un saglabāt ziemai

Latvijā smiltsērkšķu audzēšana kļūst arvien populārāka, jo beidzot esam apzinājušies oranži zeltaino odziņu vērtību. Vēl pārdesmit gadus atpakaļ par smiltsērkšķiem neko daudz netika runāts, bet nu teju katram ir skaidrs, ka šīs ogas ir īsts superprodukts. Ir atklāts, ka mazās vitamīnu bumbiņas satur pat vairāk kā 180 dažādu organismam nepieciešamu bioloģiski aktīvu vielu, tādēļ saldēti, kaltēti, sīrupā savārīti vai eļļā izspiesti smiltsērkšķi būs īpaši vērtīgs un veselīgs ziemas krājumu papildinājums.

C vitamīna daudzums smiltsērkšķos pārsniedz tā daudzumu upenēs, pīlādžos, kivi, citronos, apelsīnos un citos augļos.

"Smiltsērkšķus var lietot, lai uzlabotu savu veselību, jo smiltsērkšķis palīdz atjaunoties ādai un kļūt tai elastīgākai, ir spēcīgs antioksidants, antidepresants, kavē novecošanos, samazina iekaisumu un holesterīna līmeni, uzlabo imūnsistēmu un asinsriti, novērš artēriju aizsērēšanu, kā arī cīnās ar infekcijām un vīrusiem, uzlabo nervu sistēmu un dziedē brūces," skaidro "OnPlate" uztura speciāliste Līga Balode.

Šajā rakstā izsmeļoši uzskaitītas visas smiltsērkšķu veselīgās īpašības.

Pats vienkāršākais veids ogu lietošanai uzturā ir nobriedušu augļu vākšana un tūlītēja apēšana saprātīgā daudzumā.

Skābeņskābes dēļ lielos daudzumos smiltsērkšķi nevajadzētu lietot cilvēkiem, kam organismā ir traucēts sāļu apmaiņas process – reimatisms, podagra, kā arī paaugstināta jutība pret PP vielām, kā arī dažādas kuņģa vainas.

Kad raža novākta un ogas ir gana daudz apēstas svaigā veidā, tās noteikti vērts sasaldēt veselas, lai ziemā aplietu ar siltu ūdeni un dzertu kā tēju, pievienotu kokteiļiem, saldajiem ēdieniem, dekorētu kūkas, atlaidinātu un izmantotu gaļas marinēšanai un izmantotu citos gardos veidos. Tikpat vērtīgi smiltsērkšķus ir sablendēt un sasaldēt masu kādā traukā vai speciālā maisiņā. Smiltsērkšķi ir ļoti pateicīgi arī ievārījuma gatavošanai.

Kā ievākt smiltsērkšķu ražu



Ogu vākšanu sāk jau augusta vidū un turpina septembrī. Šis darbs ir visai piņķerīgs, jo līdz ar ogas kātiņu bieži vien noraujas arī daļa auglīša mizas, tādēļ trauku, kur tiks ievietoti nolasīti smiltsērkšķi, iepriekš ieteicam izklāt ar plēvi vai ievietot tajā plastmasas maisiņu. Viens no variantiem, kā izvairīties no ogu iebojāšanas, ir to nogriešana no zara ar manikīra šķērītēm.

Smiltsērkšķus pēc novākšanas nemazgā – šādi no tiem iegūsi vairāk sulas. Ja tev tās šķiet putekļainas, tad labāk pirms novākšanas aplaisti krūmu no dārza šļūtenes.

Foto: Shutterstock

Vieglāk, protams, novākt līdz galam nenogatavojušās ogas, taču jāņem vērā, ka tajās bioloģiski aktīvās vielas vēl nav uzkrājušās pilnā apjomā. Optimālo ražas novākšanas laiku var noteikt pēc patīkamās ogu saldeni skābās garšas un savdabīgā aromāta parādīšanās.

Smiltsērkšķus ieteicams pielietot dažādos veidos – gan iekšķīgi, gan ārīgi – gan svaigā, gan apstrādātā veidā. Apskatīsim dažādus smiltsērkšķu pielietošanas veidus un noderīgas receptes no smiltsērkšķu audzētāju saimniecības "Jaunmežmalas".

Smiltsērkšķi ar dzērvenēm ātrai noēšanai

Sastāvdaļas (ogu attiecību var mainīt pēc vēlmes):

500 g smiltsērkšķu;

500 g dzērveņu;

Medus pārliešanai.

Visu samaisa. Atstāj uz nakti ievilkties. Lieto svaigā veidā, vai pievieno saldajiem ēdieniem, piemēram, saldējumam, jogurtiem.

Smiltsērkšķu sula

Foto: Shutterstock

Ja grib uzglabāt izspiesto sulu bez cukura piedevas, to var izdarīt, pasterizējot un hermētiski aizvākojot traukus, kurā tā tiek uzglabāta, bet parasti iegūto sulu realizē nekavējoties vai sasaldē ilgākai uzglabāšanai. Sulu, lai uzglabātu, var arī karsēt, taču tādā gadījumā zūd daļa no vērtīgajām vielām.

Smiltsērkšķu sula pēc tās iegūšanas noslāņojas – virspusē nostājas bieza, spilgti oranža krēmveidīga masa, vidējā slānī – masa ar augstu piesātināto un polinepiesātināto taukskābju saturu, bet zemākajā līmenī sastājas augļu daļiņu nosēdumi un viegli oranža – gandrīz caurspīdīga sula.

Smiltsērkšķu sulu var pievieno arī dažādām jauktajām sulām, nektāriem un dzērieniem. Piemēram 1:1:1 sajauc ar ābolu un burkānu sulām.

No smiltsērkšķu sulas var pagatavot gardus kokteiļus (te atradīsi vienu recepti). Smiltsērkšķu skābenums izcili sader ar piena produktiem.

Saldēti smiltsērkšķi

Lai pie skābenā našķa tiktu arī ziemā, smiltsērkšķu ogas var saldēt un pēc tam lietot uzturā gluži kā tikko vāktās. Nepastrādātas ogas ir visvairāk vitamīnu un minerālvielu, ko satur gan augļa mīkstums, gan augļapvalkā esošās uzturvielas. Saldētavā smiltsērkšķu augļus var glabāt gan veselus, gan saberztus – ar cukuru vai bez tā.

Kā smiltsērkšķus sasaldēt pareizi? Sākumā ogas ir rūpīgi jānomazgā, tās nožāvējot uz pietiekami lielas paplātes, uz kuras ogas izklāj vienmērīgā slānī. Pēc tam odziņas sapilda plastmasas trauciņos vai īpašajos saldēšanai domātajos plastmasas maisiņos. Saldētavai jābūt noregulētai vismaz uz mīnus 15 grādu režīmu, lai ogas uzreiz pēc ielikšanas tajā ātri sasaltu.

Ja pēc izņemšanas no saldētavas un atlaidināšanas nolemsi gatavot biezsulu, ogas vairs nebūs jāblanšē – tās būs gana mīkstas, lai varētu izberzt caur sietiņi.

Žāvēti smiltsērkšķi

Smiltsērkšķu pulveri var vienlīdz labi izmantot kā piedevu jogurtiem un kūkām, gan arī kā garšvielu zivju vai gaļas ēdieniem, un pat bagātināt maizes izstrādājumus. Tas labi garšos kopā ar medu. Pulveris tiek iegūts, smalki samaļot kaltētus smiltsērkšķu augļapvalkus (miziņas) un sēkliņas, kas satur lielu daļu vērtīgo vitamīnu.

Lasi tālāk un uzzini, kā smiltsērkšķus saglabāt ziemai, pagatavojot no veselīgajām odziņām gardu sīrupu, biezeni, ievārījumu, kompotu un pat eļļu.