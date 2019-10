Vitamīnu trieciendeva burciņā: 11 idejas, kā pagatavot cidonijas ziemas krājumiem

Ja šķita, ka lielie konservēšanas darbi nu ir galā, tad nāksies mazliet sapurināt, jo atslābumam vēl nav pamata. Kamēr vēl ir iespēja, jāsteidz izmantot ražas pārpilnība un tas, ka cidonijas pieejamas tirgū, lai sagatavotu garšīgus ievārījumus, sīrupus un sukādes garajai ziemai. Lūk, dažas idejas no "Tasty" recepšu krājumiem!

Pirms ķerties pie sīrupu vārīšanas vai ievārījumu gatavošanas, cidonijas nomazgā, pārgriež uz pusēm un iztīra tām sēklotni. Cidonijas mizot nevajag – tās var vārīt ar visu miziņu. Turklāt, tā kā miza ir grūti dabūjama nost, tā sevi tikai apgrūtināsi. Pēc tam cidonijas sagriež vai sarīvē – pēc vajadzības. Ja tās izmanto sīrupiem, pietiks, ja tās būs šķēlītēs. Ievārījumiem un džemiem var noderēt sarīvētas cidonijas – tad būs vienmērīgāka un garšīgāka konsistence. Šķēlēšanas un rīvēšanas darbus uztici virtuves kombainam, aiztaupot liekas raizes.

Kad cidonijas sagatavotas konservēšanai, tad atliek tik ķerties pie darba. Ja gatavo sīrupu, zini, ka cidonijas būs jāapber ar cukuru un jāliek tām nostāvēties vismaz diennakti. Pēc tam sīrupu vāra, kā norādīts izvēlētajā receptē. Cidonijas noteikti vari pamēģināt iekonservēt kopā ar citiem augļiem, piemēram, ziemas āboliem, cietākiem persikiem, plūmēm, bumbieriem. Tāpat cidonijas labi garšos kopā ar ķirbjiem.

Ja no cidonijas spied sulu, tad pataupi to biezumus. Tie noderēs, lai izceptu garšīgu plātsmaizi vai kūku. Tāpat vari uztaisīt veselīgāku našķu versiju un pagatavot cidoniju sukādes. Par to, kas labs un veselīgs cidonijās, lasi te.