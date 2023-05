'Air-fryer' gudrības: vai karstā gaisa krāsnī drīkst likt parastus traukus?

Karstā gaisa katls jeb "air-fryer" daudzās mājās šobrīd ir kļuvis par neatņemamu palīgu ikdienas gatavošanā, kad paēst gribas ātri un garšīgi. Kā jau tas sociālo tīklu laikmetā mēdz būt, nereti arī pavīd īsi video, kuros receptes demonstrēšanas laikā karstā gaisa katlā ievietotas visparastākās keramikas bļodiņas vai porcelāna šķīvji. Vai tas ir droši?

Atbildi uz šo jautājumu sniedz virtuves eksperti vietnē "Allrecipes.com". Atbilde gan nav tik viennozīmīga, jo – vispirms ir jāizpēta marķējumi un lietošanas instrukcijas. Spontāni ieliekot keramikas, porcelāna vai stikla trauku karstā gaisa katlā, kas būtībā ir mazgabarīta konvekcijas krāsns, jārēķinās, ka sekas var būt bīstamas. Proti, trauks var sasprāgt.

Tāpēc, pirms ļauties mazākai trauku smērēšanai vai kādam citam acumirklīgam iemeslam, kas liktu šādi riskēt, pārbaudi, vai konkrēto trauku drīkst likt krāsnī. Parasti uz trauka dibena vai iepakojuma, kurā trauks bijis nopirkšanas brīdī, ir norādīts cepeškrāsns simbols, ja tas ir piemērots ievietošanai krāsnī.

Pavisam noteikti nevajadzētu mēģināt ievietot karstā gaisa katlā plastmasas un vienkāršus stikla traukus. Augstā temperatūra ne tikai izkausēs plastmasas traukus vai stikla traukiem liks sašķīst, bet arī sabojās krāsni, izdalīs kaitīgus dūmus un ķibeles uzkopšanu padarīs bīstamu veselībai.

Gatavojot karstā gaisa katlā, arī jāatceras par to, ka tā ir šaura krāsniņa, kurā ēdiens pagatavojas krietni ātrāk, straujāk uzkarst, kā arī ilgāk saglabā siltumu. Līdz ar to, ja izmanto kādu papildu trauku, kurā ēdienu gatavo, jāatceras arī par tā siltumvadību. Piemēram, ja karstā gaisa katlā cepsi kartupeļus, izmantojot papildu metāla trauku, tie būs gatavi krietni ātrāk.

Pārsvarā ir šādi krāsns drošo trauku materiāli: stikla, metāla, čuguna, keramikas un speciāla silikona. Tomēr vienmēr jāatceras, ka jāizpēta konkrētā trauka vai veidnes marķējums! Ņemot vērā, ka karstā gaisa katlā ir ierobežota vieta, tajā tāpat neielikt lielās, cepeškrāsnij paredzētās veidnes.

Šim visam ir arī gaišā puse – pēc "Tasty.lv" novērojumiem, šobrīd dažādos virtuves preču veikalos atrodamas formas, ielikas un papīra vai silikona veidnes, kas ir speciāli paredzētas gatavošanai karstā gaisa katlos. Ja zini, ka ar šo virtuves ierīci eksperimentēsi un gatavosi daudz, ir vērts investēt maciņa saturu, piemēram, nelielā silikona veidnē, kurā izcept ne tikai nelielu kūciņu, bet arī, piemēram, omleti tortiljas pamatnē.

Plāno iegādāties karstā gaisa katlu? Tad tev noderēs šie padomraksti zemāk, kur izskaidrots, kas tad šī ir par ierīci un kā to lietot. Bet, ja "air-fryer" gaida savu iznācienu, pievienojam arī dažas receptes iedvesmai. Lai veiksmīga darbošanās virtuvē!





