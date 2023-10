Alternatīvais piens un milti – kā tos izmantot ikdienā? 30 recepšu idejas

Piens un milti ir neatņemama sastāvdaļa daudzām iemīļotām maltītēm kā ikdienā, tā arī svētkos. Lai gan vairums cilvēku uzturā izmanto tieši dzīvnieku izcelsmes pienu un klasiskos baltos miltus jeb kviešu miltus, pastāv vairāki alternatīvi piena un miltu veidi. Tie paplašinās garšu horizontu ikviena cilvēka dzīvē, turklāt sniegs iespēju baudīt kulinārijas šedevrus arī tiem, kuri ikdienas uzturā nedrīkst iekļaut šos produktus. Kā izvēlēties piemērotāko augu valsts pienu un kādas ir alternatīvo miltu priekšrocības? Ierosinājumos dalās "Maxima Latvija" kopā ar ēdienu blogeri Annu Pannu un uztura speciālisti Lizeti Pugu.

Ko ņemt vērā, pirms izvēlies augu valsts pienu?



Augu izcelsmes dzērienu viena no lielākajām priekšrocībām ir to daudzveidība. Tie noderēs ikvienam, kurš izvairās uzturā lietot piena produktus, piemēram, seko vegāniskam dzīvesveidam, vai arī tiem, kuri uzturā nedrīkst izmantot piena produktus, piemēram, piena olbaltumvielu alerģijas dēļ. Papildus tam, augu dzērieni ir veids kā daudzveidot savu ēdienkarti bērniem pēc 1-2 gadu vecuma, ja ir govs piena olbaltumvielu alerģija.

Pirms veic izvēli par labu kādam augu valsts pienam, padomā – kādu ēdienu gatavošanā plāno to izmantot. Augu valsts piens var būt kā sastāvdaļa uzturvērtībām bagātām brokastu putrām, tā arī piedeva kafijai un desertiem. Pateicoties tiem iespējams daudzveidot un pilnveidot savu garšu pasauli un radīt iedvesmu katrai dienai.

"Jau no agras bērnības es atceros brokastu putru ar ievārījumu. Šķiet, katrs esam uzauguši stipri kā zirgi, vismaz reizi dienā ēdot auzas. Šobrīd auzu pārslas svin savu uzvaras gājienu, pateicoties pieaugošajam alternatīvo pienu patēriņam. Viens no augu pienu bonusiem ir tas, ka tie satur maz kaloriju un nav trekni. Turklāt tos lieliski var izmantot kā bāzi mērcēm, kā arī pievienot dažādām putrām," stāsta ēdienu blogere Anna Panna.

Lūk, arī "Tasty.lv" veselīgā auzu pārslu biezputras recepte, kas pagatavota no auzu piena!



Ja meklē veselīgu un barojošu brokastu recepti, šī būs piemērotākā – veselīga, ātri un vienkārši pagatavojama auzu pārslu putra. Viss, kas nepieciešams – tikai dažas pamata sastāvdaļas, dažas minūtes darba, un gardas brokastis ir galdā. Sāksim savu dienu ar pozitīvu enerģiju! Recepti aizlienējām no Kristiānas Lasmanes uztura izaicinājuma projekta, mazliet papildinot pēc savas gaumes!

Kuru augu valsts pienu labāk izmantot maltītēm?

"Augu pienu sastāvs, salīdzinot ar parasto pienu, galvenokārt, atšķiras ar olbaltumvielu daudzumu. Parastā pienā ir 3-4 g olbaltumvielu, bet augu izcelsmes dzērienos 0-1 g. Izņēmums ir sojas izcelsmes dzērieni, kur 100 ml ir 3 g olbaltumvielu. Olbaltumvielas ir būtisks un neaizvietojams organisma struktūrelements, tādēļ, izslēdzot kādu no pārtikas grupām, vienmēr ir jāseko līdzi alternatīvām un arī augu izcelsmes dzērienu sastāvam, jo nereti tiem nav pievienots kalcijs un olbaltumvielu daudzums ir 0 g," stāsta uztura speciāliste Lizete Puga.

Viens no iecienītākajiem un arī dabai draudzīgākajiem ir auzu piens. Tas ir arī viens no krēmīgākajiem pieniem un izcili der "pienainajām" kafijām – Latte un Cappuccino. Mandeļu piens ir saldāks, tādēļ tas ideāli iederēsies kēksiņu vai šokolādes kūku receptēs. Ja vēlies izmantot pienu sāļu maltīšu gatavošanai, īpaši piemērots ir auzu vai rīsu piens, savukārt kokosriekstu pienu parasti izmanto kariju un citu austrumu ēdienu pagatavošanā. Turklāt jebkuru no augu pieniem var izmantot smūtiju, brokastu putru un pankūku mīklu pagatavošanā. Papildu tam – kokosriekstu, rīsu un auzu dzērieni ierindojas arī anti-alerģisko dzērienu sarakstā un tos uzturā var lietot ikviens.

Alternatīvie milti kā sastāvdaļa veselīgu našķu pagatavošanai

Veikalu plauktos ir pieejams plašs klāsts ar miltu veidiem, piemēram, pilngraudu milti jeb auzu, speltas, rudzu, griķu, ar kuru palīdzību iespējams uzņemt vairāk šķiedrvielas, B grupas vitamīnus, kā arī minerālvielas. Tāpat ir pieejami ''bezogļhidrātu'' milti kā mandeļu, kokosriekstu. Šie milti lieliski palīdz daudzveidot uzturu un uzņemt vērtīgas taukskābes un olbaltumvielas, samazināt ogļhidrātu apjomu ikdienā, turklāt noder gadījumos, kad ir nepieciešams kāpināt uzturvielu rezerves, piemēram, nepietiekama svara gadījumā.

Alternatīvie milti ir arī vērtīgi uzturā, un tos teju ikviens var izmantot dažādu našķu, kūku un pankūku pagatavošanā. Izmantojot alternatīvos miltus kūku vai pankūku receptē, ir svarīgi pievienot olu, lai tie turētos kopā, jo pēc struktūras ir citādāki kā ierastie kviešu milti. Tāpat alternatīvie milti ir lieliska piedeva brokastu muslim, čia pudiņiem vai jogurtam.

Zemāk pievienotas "Tasty.lv" receptes, kur izmantots viens no pieniem: sojas, auzu, rīsu vai kokosriekstu piens, kā arī receptes, kur izmantoti alternatīvie milti. Iedvesmojies!