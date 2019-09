Ātras un sātīgas sviestmaizes: vienkāršas receptes bērna launaga kārbiņai

Mācību gada sākums atgriež mūs ikdienas rutīnā, kuras neatņemama daļa ir ēdienkartes plānošana. Bērna launaga kārbiņa ik rītu vecākiem var sagādāt galvassāpes – ko lai tajā ieliek, lai bērns labprāt ēstu? Pēdējā laikā, pieaugot kvalitatīvās maizes piedāvājumam, launaga kārbiņas klasika – sviestmaizes – ir atkal populārāko ēdienu topā. Tādēļ ēdienu blogeris un divu bērnu tēvs Kaspars Virsnītis (@MyFoodbloger) iesaka, kā tās pagatavot un iepakot.

"Mana meita Amēlija ir ļoti aktīva – viņa apmeklē mākslas skolu un piedalās citās ārpusskolas aktivitātēs. Šajās aizņemtajās dienās mēs vienmēr pagatavojam viņai sātīgas maltītes, ko liekam launaga kārbiņā, lai būtu droši, ka viņai nepietrūks enerģijas. Launaga kārbiņā mēs liekam Amēlijas iecienītākos sendvičus, kas ir bieži "viesi" mūsu virtuvē. Tikai gatavojot meitas iecienītākos ēdienus, varam būt droši, ka viņa nemeklēs neveselīgas uzkodas. Tādēļ, gatavojot saturu bērnu launaga kārbiņām, ļoti svarīgi ir noskaidrot, kas viņiem patiešām patīk. Būtu jāpadomā ne vien par uzturvielām bagātām sastāvdaļām, bet arī jāsarunājas ar bērniem, lai veidotu izpratni par dažādiem variantiem sabalansētām maltītēm," saka Virsnītis.

Galvenā sviestmaižu sastāvdaļa ir maize. Daudzi uztura speciālisti ir vienisprātis, ka ogļhidrātiem ir jāveido līdz 45–60 procentus no launaga kārbiņas satura, un kvalitatīva maize ir viens no labākajiem ogļhidrātu avotiem. Zane Bērziņa, "Fazer Latvija" mārketinga vadītāja, atzīst, ka šobrīd aug pieprasījums pēc maizes, kurai ir augsta uzturvērtība: arvien vairāk apzinīgu vecāku iegādājas šo maizi saviem bērniem. "Mūsdienās veikalu plauktos pieaug to maizes produktu klāsts, kas nodrošina ne vien enerģiju un kalorijas, bet kam ir arī papildu uzturvērtība, jo tie satur vitamīnus un minerālvielas. Arvien vairāk ir produktu, kuru sastāvā ir dārzeņi vai kefīrs, daudz olbaltumvielu un diētisko šķiedrvielu. Tā kā bērniem garšo baltmaize, šādu maizes produktu izvēle nodrošina, ka viņu iecienītā maize ir arī uzturvielām bagāta," skaidro Bērziņa.

Kāpēc tieši sviestmaize?

Esam pieraduši domāt par sviestmaizēm kā par kaut ko garlaicīgu. Tomēr šodien situācija ir mainījusies – sendviču kultūra aug un zeļ, un mēs no jauna atklājam šo uzkodu klasisku.

"Sendviča sastāvā var būt pilna veselīgā uztura piramīda – no graudiem un dārzeņiem līdz olbaltumvielām un labajiem taukiem. Sendvičs nav jāsilda, tam nav vajadzīgi papildu šķīvji vai trauki, tādējādi bērns var to apēst, kad vien vēlas. Turklāt katru reizi to var pagatavot atšķirīgu – saldu, sāļu, ar dažādām piedevām, tādēļ sendviči bērniem tik ātri neapniks. Visbeidzot, pagatavot sendviču ir viegli, to spēj jebkurš, un it īpaši jauki ir to darīt kopā ar bērnu," atzīst ēdienu blogeris.

Turklāt Jūs varat lieliski izmantot sviestmaizēs ēdienu pārpalikumus – tas ir ļoti ērti un videi draudzīgi. Norvēģi jau sen ņem līdzi uz skolu vai darbu tā saukto "matpakke" – vienslāņa sviestmaizes, kas uzliktas cita citai virsū, atdalot tās ar pārtikas papīru.

Piecas sviestmaižu receptes katrai skolas dienai

Foto: Publicitātes foto

Virsnītis atzīst: ja bērnam dod līdzi tikai šokolādes tāfeli vai banānu, pēc stundas viņš būs atkal izsalcis. Ir svarīgi, lai launaga kastītes saturs nodrošinātu sāta sajūtu atlikušās dienas garumā un sniegtu stabilu enerģijas rezervi, kas nepieciešama mācoties, nodarbojoties ar sportu, aktīvi pavadot laiku ārpus skolas un koncentrējoties mācībām stundās.

Izlasot šo rakstu, uzzināsi, kāds ir ēšanai parocīgs pusdienu kastītes saturs, kā arī 19 veselīgas receptes un ēdienkarti nedēļai.

Ideja Nr. 1: Dārzeņu maize ar olu salātiem

Olu salātu sendvičs ir lielisks pilnvērtīgas ēdienkartes paraugs: dārzeņu maize satur daudz ogļhidrātu un šķiedrvielu, bet olu salāti – olbaltumvielas un labos taukus, tikmēr gurķis un zaļie salāti satur svarīgākos vitamīnus un minerālvielas.

"Pagatavot šādus sendvičus ir pavisam vienkārši. Apgrauzdē divas dārzeņu maizes šķēles, uzzied sviestu, uzliec virsū olu salātus – smalki sagrieztu vārītu olu ar smalki sagrieztu svaigu gurķi, pievieno skābo krējumu, nedaudz sinepju, sāli un maltos melnos piparus, dekorē sendviču ar krešu mikrosalātiem vai jebkuriem citiem zaļumiem pēc savas patikas, virsū uzliec otru grauzdētas maizes šķēli," saka ēdienu blogeris.

Šeit atradīsi 10 vienkāršas receptes siera, olu, avokado un citiem salātiem, kuri ir kā radīti sviestmaižu pildījumam.

Ideja Nr. 2: Sēklu maize ar tītara salātiem

Bērni dod priekšroku baltai gaļai, un tas padara tītara krūtiņas sviestmaizi par lielisku izvēli. Viņiem labāk patīk ēdieni ar malto vai mazos gabaliņos vai strēmelītēs sagrieztu gaļu, jo to ir patīkamāk un vieglāk sakošļāt, tādēļ pamēģiniet sviestmaizi ar tītara salātiem.

"Apgrauzdē divas graudu maizes šķēles, uzsmērē tām sviestu. Lai pagatavotu tītara salātus, sagriež mazos gabaliņos pagatavoto tītara fileju, ceptu papriku, samaisa ar skābo krējumu un nedaudz sinepēm, pievieno sāli un maltos melnos piparus. Dekorē grauzdēto maizes šķēli ar svaigu spinātu lapu, uz kuras uzliek tītara salātus un otru grauzdētas maizes šķēli," iesaka Virsnītis.

Ideja Nr. 3: Dārzeņu maize ar svaigu sieru un marinētām bietēm

Īpaši saspringtajos rītos, kad ēdienu gatavošanai neatliek laika, pagatavojiet pavisam vienkāršus sendvičus, kam nepieciešami vien dažas sastāvdaļas – sātīga maize, Jūsu iecienītākais svaigais siers un biete. Lieliska garša un savstarpēji kontrastējošās krāsas iepriecinās mazos.

"Grauzdējiet dārzeņu maizi, apsmērējiet to ar svaigo sieru bez piedevām, uzlieciet virsū rīvētas bietes un ķiploku asnus. Lai ēdienam būtu lielāka uzturvērtība, varat uzkaisīt sendvičam riekstus un sēkliņas," stāsta Virsnītis.

Veselīgas sviestmaizes pamatā vislabāk izvēleties mājās ceptu maizi. Kā pavisam vienkārši izcept dārzeņu maizi dažādās garšu un krāsu variācijās, skaidrojām šajā rakstā.

Ideja Nr. 4: Tortilja ar gaļas bumbiņām un marinētiem dārzeņiem

Ja Jūsu bērns neēd pusdienas skolā, ar vieglām uzkodām vien nepietiks. Sātīgākai maltītei blogeris iesaka alternatīvu sendvičiem – tortiljas ar gaļas bumbiņām.

"Pirms pildīt dārzeņu tortiljas, vēlams tās uzsildīt, vislabāk uz neietaukotas pannas. Sakapā gaļas bumbiņas, pirms pilda tortilju, sagriež garos gabaliņos marinētos dārzeņus, un gatavs! Papildu vitamīniem var pielikt klāt kāposta lapu vai burkānu. Es ieteiktu jogurta mērci iepakot atsevišķi, lai bērns to varētu izmantot tieši pirms tortiljas baudīšanas," saka divu bērnu tētis.

Lūk, te atradīsi vēl 15 idejas veselīgiem tortiljas vai lavaša pildījuma variantiem, bet šajā padomrakstā skaidrojām, kā pareizi savīstīt tortiljas, lai pildījums neveltos no tām ārā.



Ideja Nr. 5: Doniņa ar kausēto sieru, tomātu un bekonu

Šī ir ideja sātīgai un barojošai sviestmaizei, kas spēs remdēt bērna izsalkuma sajūtu ilgākam laikam un dos spēkus aktīvai dienai.

"Doniņas uzsilda tosterī vai uz pannas, tad apziež ar kausēto sieru, pa virsu kārto sulīgu tomāta šķēli, tad cepeškrāsnī apceptu bekonu un noslēdz ar otru doniņu, uz kuras arī uzziests kausētais siers," iesaka blogeris.

Zemāk atradīsi vēl daudzas idejas kārdinošām sviestmaizēm, ko likt skolēna brokastu kārbiņā. Lai labi garšo!