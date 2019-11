Atrasts Rīgas centrā: ēstuves, kur papusdienot par 4 eiro

Lai palīdzētu tev saspringtajā dienas ritmā atrast vietu, kur Rīgas centrā ātri un lēti papusdienot, vietnē "Restorāni Rīga" atrodama interaktīva karte, kurā pārskatāmi iezīmētas Rīgas centrā atrodamās lētās pusdienošanas vietas, lai katrs ērti un ātri varētu izvēlēties savai atrašanās vietai tuvāko un maciņa biezumam atbilstošāko ēstuvi.

Bloga "Restorāni Rīgā" veidotāju pārstāvis skaidro, ka ideja apkopot lētas pusdienošanas vietas radusies dabiskas nepieciešamības rezultātā, strādājot Rīgas centrā: "Četri eiro ir Rīgas centram vidēji demokrātiska summa, par kuru esmu gatavs papusdienot, uzskatot, ka neesmu pārmaksājis. Tajā pašā laikā centrā nav daudz vietu, kas piedāvā pusdienas šādā cenas robežā, līdz ar to blogā publicēto pusdienošanas vietu saraksts ir samērā ekskluzīvs."

Pusdienotāju ērtībai kartē šobrīd atrodamās 27 ēstuves iekrāsotas divās krāsās – dzeltenā un oranžās.

Budžeta pusdienas – dzeltenā krāsa

Tās ir ēstuves, kur par četriem eiro var pusdienās dabūt divus ēdienus no klasiskā pusdienu komplekta, kas ir pamatēdiens, salāti vai zupa ar desertu vai dzērienu, – tā, lai var labi paēst, bet ne obligāti pārēsties, kas no veselīga uztura viedokļa pusdienojot nav ieteicams. Budžeta pusdienu sarakstā ir iekļautas arī to Rīgas centrā esošo skolu ēdnīcas, kas pieejamas arī tiem, kuri nav skolēni vai studenti.

Šobrīd sarakstā nav iekļautas klasiskās ātrās ēdināšanas ēstuves, piemēram, kebabnīcas, ķēžu burgernīcas un līdzi ņemamā ēdiena vietas. Jāatzīst, ka lielākajā daļā šo vietu papusdienot nemaz nav tik lēti, jo reti kurš komplekts maksā mazāk par četriem eiro.

Kompleksais piedāvājums zem 4 eiro – oranžā krāsa

Oranžā krāsā kartē iezīmēti restorāni, krogi un bāri, kur ir īpašais pusdienu piedāvājums jeb kompleksās pusdienas ar cenu zem četriem eiro. Tā ir cena, kas Rīgas centrā ir ļoti pieņemama, lai salīdzinoši lēti paēstu pusdienas, turklāt šādu ēstuvju nav daudz. Jāņem vērā tas, ka, atkāpjoties no dienas piedāvājuma ēdienkartes, pusdienas šajās vietās sanāks dārgākas. "Piemēram, "Lido" vai "Delicio" pusdienas ar pamatēdienu un zupu vai dzērienu izmaksās virs 4 eiro, bet šajās vietās ir pieejams komplekso pudienu piedāvājums zem 4 eiro," skaidro bloga veidotāji.

Piedalies saraksta veidošanā

Ja vēlies ieteikt kādus restorānus, bistro vai ēdnīcas Rīgas centrā un vecpilsētā, kur var labi papusdienot, iekļaujoties 4 eiro budžetā, dalies ar informāciju blogā "Restorāni Rīga" publicētās interaktīvās kartes komentāros, lai ēstuve tiktu pievienota kartei.

Bloga mērķis ir apkopot detalizētas un strukturētas atsauksmes par Rīgas restorāniem, jo, piemēram, "Google Maps" tās ir visnotaļ haotiskas un emocionālas. Tā teikt, "nepatika, kā viesmīlis uz mani paskatījās, un es par restorānu uzrakstīšu visu slikto, kas man pēdējā nedēļā ir sakrājies!" Vietni "Restorāni Rīgā" iecerēts attīstīt kā koprades projektu, kurā katrs var padalīties ar savu pieredzi un iezīmēt savas iecienītākās Rīgas pērles, aizpildot šo anketu.