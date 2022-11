Beigeļu garšvielu maisījums: kā pagatavot mājās un kur izmantot

Apaļās brokastu maizītes jeb beigeļi paši par sevi ir gardi, taču tiem punktiņu uz "i" uzliek tieši virsū uzbārstītās sēkliņas un garšvielas. Arī mūsu platuma grādos nereti nākas dzirdēt par "everything bagel" jeb visu beigeļiem sēkliņu un garšvielu maisījumu – kas tas ir, kā to pagatavot pašam un kur vēl bez mazo ūdenskliņģeru radinieku apbēršanas to izmantot?

Šī gardā sēkliņu un garšvielu maisījuma izcelsme meklējama ASV – pirmie, kas ar nosaukumu "Everything but the bagel" saviem klientiem piedāvāja produktu, kuru sirsnīgi kaisīt uz beigeļiem, maizes un citām maltītēm, bija "Trader Joe's" veikalu ķēde. Pamazām sekoja citi un nu šis maisījums ieguvis popularitāti arī citviet pasaulē. Turklāt sastāvs ir pavisam vienkāršs – klasiskās un melnās sezama sēkliņas, magoņu sēkliņas, kaltēta ķiploka pārslas, kaltēti sīpoli un jūras sāls pārslas.

Kā pašam beigeļu garšvielu pagatavot mājās?

Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai mājās pagatavotu beigeļu sēkliņu un garšvielu maisījumu, ir parūpēties par to, lai visas sastāvdaļas būtu vienāda lieluma, līdz ar to – veiksmīgi sajauktos, norādīts kulinārajā blogā "Perry's Plate". Šoreiz sastāvdaļu aizvietošana nederēs, jo ķiploku vai sīpolu pulveris nebūs tas pats, kas pārslas vai kaltētie, smalkie gabaliņi. Visu nepieciešamo var atrast gan specializētajos garšvielu veikalos klātienē un internetā, gan lielākajos pārtikas preču veikalos.

Beigeļu garšvielu maisījumam vajadzēs:

70 grami kaltētas ķiploku pārslas, 70 grami kaltētus sīpolus, 70 grami melnās sezama sēkliņas, 100 grami parastās sezama sēkliņas, 25 grami magoņu sēkliņas, 60 grami jūras sāls pārslas.

Ja izdevies tikt pie kaltētām ķiploku pārslās un kaltētajiem sīpoliem, kuru gabaliņi ir samērā lieli, neuztraucies – ieber tos kafijas dzirnaviņās un ātri sasmalcini aptuveni piecas sekundes, lai iegūtu smalkākas konsistences papildinājumu savam garšvielu maisījumam. Vēl būtiski ir šim maisījumam izmantot jūras sāls pārslas – tās ir burvīgi vieglas, kūst uz ēdiena un lieliski papildina garšu. Sāls graudiņi šoreiz pavisam noteikti nederēs.

Bet nu pie maisījuma gatavošanas – visas sastāvdaļas saber aptuveni puslitra burciņā vai traukā, kas cieši jo cieši noslēdzas. Un tad sakrati burciņu, lai viss veiksmīgi sajauktos kopā – tieši tik vienkārši!

Kādiem ēdieniem izmantot beigeļu garšvielu?

Pamatu pamats, protams, kur izmantot uzjaukto beigeļu sēkliņu un garšvielu maisījumu ir… uzbārstīt to paša gatavotiem beigeļiem jeb apaļajiem ūdenskliņģerīšiem. Tāpat to vari uzkaisīt mājās ceptai maizītei un sāļajām smalkmaizītēm. Ja nekad neesi mēģinājis pagatavot britu virtuves klasiku – "scones" cepumus, tad šo garšvielu vari uzbārstīt arī tiem.

Ņemot vērā to, ka šajā maisījumā ir sezama sēkliņas, tas lieliski noderēs arī panēšanai – gan gaļas gabaliņiem, piemēram, mazām vistas karbonādītēm vai nagetiem, gan lielākiem gaļas gabaliem, piemēram, steikam. Varbūt tas mazliet pārsteigs, bet beigeļu garšvielu vari uzbārstīt arī vistas un cita putna gaļas cepetim, ieteikts vietnē "Taste of Home".

Ceptas olas, svaigu kāpostu salāti, jebkuri citi svaigie salāti, krāsnī cepti kartupeļi un citi dārzeņi, frī kartupelīši, pildītās olas, avokado maizītes, biezās mērces, piemēram, gvakamole, krēmīgas konsistences graudaugu ēdieni tikai iegūs, ja papildināsi tos ar beigeļu garšvielu.

Lūk, krietna izlase ar receptēm no "Tasty" krājumiem, kuras papildināt ar paša uzjaukto beigeļa garšvielu!