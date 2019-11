Biešu zupa atslodzei pēc svētkiem: 18 receptes un knifiņi labākai garšai

Biešu zupa priecē ne vien ar košo krāsu, bet arī ar piesātināto aromātu un patīkamo garšu – it īpaši, pasniegta ar karoti skāba krējuma, kapātiem lociņiem un rupjmaizes šķēli. Turklāt to var pagatavot gan ar gaļu, gan bez tās, lai atpūtinātu vēderu pēc brangā svētku mielasta.

Biešu zupa ir ātri un vienkārši pagatavojama no visiem pieejamām sastāvdaļām, pielāgojot to katra ēdāja gaumei: tiem, kas ietur atslodzi, piemērota ir maiga biešu zupa bez gaļas – gluži kā skolas ēdnīcā, kāds vēlas baudīt tumīgu biešu virumu ar kūpinātām ribiņām, vēl kādam iet pie dūšas biešu zupīte ar sulīgām gaļas frikadelēm. Atliek tikai izvēlēties sev tīkamāko recepti un pagatavot to, iepriekš iegaumējot pāris noderīgus padomus, lai šoreiz zupa izdotos īpaši garda.

Lūk, pāris knifiņi, kā uzlabot jebkuras biešu zupas garšu:

jau iepriekš sarīvē vai caur spiedi izspied pāris daiviņas ķiploka un iemaisi zupā, tiklīdz tā ir gatava un uguns nogriezta ;

; biešu zupu var gatavot gan uz gaļas buljona bāzes (kā pagatavot izcili gardu buljonu, skaidrojām šajā rakstā), gan izmantojot malto gaļu, kūpinātas ribiņas, gaļas konservus vai vārīšanas beigās pievienojot zupai gaļas frikadeles;

maigu biešu zupu, gluži kā bērnībā, var pagatavot arī bez kripatiņas gaļas, tikai šai gadījumā dārzeņus būtu noteikti ieteicams apcept, lai zupas garša būtu piesātinātāka . Sātīgumu veģetārajai biešu zupai piešķirs kartupeļi, putraimi vai pupiņas;

. Sātīgumu veģetārajai biešu zupai piešķirs kartupeļi, putraimi vai pupiņas; ja vēlies zupu iebiezināt, vari izmantot saujiņu miežu putraimu, noskalotas grūbas vai karoti iepriekš izkarsētu miltu, ko pirms pievienošanas zupai iemaisa nelielā ūdens daudzumā, lai izvairītos no mīklas kunkuļiem;

patīkamu tumīgumu biešu zupai piešķirs arī atsevišķi novārīts un sastampāts kartupelis. Uz pusēm vai ceturtdaļās sagrieztus, nevārītus kartupeļus var pievienot zupai arī vārīšanas gaitā. Atceries, ka skābinātājus – etiķi, citronu sulu, tomātu pastu, kečupu vai tomātus – pievieno zupai tikai tad, kad tupeņi ir gatavi un sastampāti, pretējā gadījumā skābes ietekmē kartupeļi var neizvārīties;

un sastampāti, pretējā gadījumā skābes ietekmē kartupeļi var neizvārīties; biešu zupas skābināšanai lieliski noder arī gurķu marināde vai sālījums , tādēļ, kad burciņa ir izēsta, nelej šķidrumu ārā, bet pietaupi zupas gatavošanai;

, tādēļ, kad burciņa ir izēsta, nelej šķidrumu ārā, bet pietaupi zupas gatavošanai; lielisku aromātu un krāsu biešu zupa iegūst, ja tai pievieno sarīvētas vai salmiņos sagrieztas, nevārītas bietes, kas iepriekš apceptas nelielā daudzumā eļļas ar ķimenēm, tomātu pastu un pāris ēdamkarotēm citronu sulas.

kapātus zaļumus pievieno zupai nevis vārīšanas laikā, bet katra ēdāja šķīvī – šādi tie nezaudēs ne skaisto, košo krāsu, ne izteikto aromātu;

biešu zupa tradicionāli tiek pasniegta ar skābu krējumu, bet var uzlabot krējuma garšu, pievienojot tam pāris caur spiedi izspiestas ķiploka daiviņas, nedaudz citronu sulas un ļoti sīki sakapātus zaļumus.

Iedvesmai piedāvājam 18 biešu zupu receptes no "Tasty" bagātīgajiem apcirkņiem.

Lai labi garšo!