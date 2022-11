Cukuroto cepumu krēms – kā pagatavot pašam un garšīgi izmantot receptēs

Ja pirms desmit gadiem, pētot lielākoties ASV ēdienu blogeru receptes, uzduroties vārdiem "biscoff spread" un "cookie butter" nācās meklēt, kas tas tāds "cepumu sviests" tāds ir, šobrīd jau šo burciņās iepakoto gardumu var sastapt arī vietējos veikalos. Kā šo gardo smēriņu, kas pagatavots no cukurotiem cepumiem, pagatavot mājās paša spēkiem, kā ēst un kādās receptēs izmantot?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Cepumu sviesta izcelsme meklējama tepat Eiropā, lai gan lielākoties to biežāk patērē ASV. Izrādās, viss sācies ar Beļģijas uzņēmuma "Lotus Bakeries" karamelizētajiem cepumiem "biscoff/speculoos" jau 1932. gadā. Beļģiešu konditori pirmie sākuši cept saldus cukura cepumus, no kuriem vēlāk, pārtikas tehnoloģiju ceļā, izveidota cepumu krēmīgā versija, kura konsistence atgādina riekstu sviestu, pateicoties taukvielām. Kā norāda paši ražotāji – tā ir ieburkota cepumu garša, kuru baudīt uz maizītēm vai desertos.

Tas gan nenozīmē, ka karamelizētu cepumu krēmu nevar pagatavot no citiem cepumiem – un kā vēl var. Galvenais priekšnoteikums ir tas, ka cepumiem ir jābūt gatavotiem no karamelizēta cukura mīklas. Cepumu krēmi šobrīd veikalos pieejami arī citu ražotāju radīti, pārsvarā divu konsistenču versijās – krēmīgā un kraukšķīgā. Bet nu pie svarīgā!

Kā mājās pagatavot cepumu krēmu pašam

Visa pamatā ir trīs vienkāršas sastāvdaļas – kraukšķīgi cukura cepumi, mazliet kanēļa (vai piparkūku garšvielu maisījuma īpašākai garšai) un taukvielas, kas krēmu sasaista kopā. Var ļaut vaļu izdomai un izlemt, ko tad īsti kā saistītājvielu izmantot – sviestu, nesālītu margarīnu, kokosriekstu eļļu vai iebiezināto pienu (derēs kā vārītā, tā kondensētā versija). Cepumu krēmu var saldināt ar zeltaino cukura sīrupu vai, piemēram, kļavu sīrupu. Zemāk piedāvājam divas vienkāršas cepumu krēma pagatavošanas metodes.

Cepumu krēms ar kokosriekstu eļļu

Šai cepuma krēma versijai no vietnes "Serious Eats" nepieciešami 100 grami cukurotu cepumu, 100 grami ūdens, šķipsna kanēļa, pāris ēdamkarotes zeltainā cukura sīrupa (vai kļavu sīrups) un 85 grami kokosriekstu eļļas. Cepumus sasmalcina blenderī vai ieliekot "zip-lock" maisiņā un izrullējot ar mīklas rulli. Drupačas mērces katliņā sajauc ar kanēli, ūdeni, cukura sīrupu un maisot uzkarsē uz vidējas uguns, lai cepumu drupačas "izkustu" šķidrumā, bet masa kļuvusi vienmērīga.

Atdzesē aptuveni piecas minūtes, cepumu masai pievieno kokosriekstu eļļu un visu sablendē ar rokas blenderi, lai krēms būtu vienmērīgas konsistences. Iegūto cepumu krēmu liek burciņā, atdzesē ledusskapī pāris stundas, bet pēc tam uzglabā istabas temperatūrā. Ja cepumu krēmu gribas kraukšķīgāku, gatavošanas beigās tajā vienkārši iemaisa sasmalcinātus cepumu gabaliņus.

Cepumu krēms ar iebiezināto pienu un brūno cukuru

Šai krēma variācijai būs nepieciešamas šādas sastāvdaļas: 125 grami cukura cepumi, 25 grami smalks gaiši brūnais cukurs (piemēram, muskovado), 100 grami iebiezinātais piens bez cukura (ja krēmu gribas saldāku, droši var izmantot arī parasto iebiezināto/kondensēto pienu ar cukuru), 10 grami sviests, viena tējkarote citronu sula, šķipsna kanēļa.

Blenderī sasmalcina cepumus kopā ar brūno cukuru (ja krēmu gribēsi kraukšķīgu, dažus cepumus pietaupi). Tad cepumu masai pievieno iebiezināto pienu un samaisa ar karoti vai blenderī, līdz tas kārtīgi sajaucies ar cepumiem. Visbeidzot masai pievieno mīkstu sviestu, citronu sulu un kanēli, atkal cepumu masu sparīgi samaisot. Kraukšķīgākai krēma versijai beigās pievieno arī raupjākos gabaliņos sasmalcinātus cukura cepumus. Šādi pagatavotu cepuma krēmu liek tīrā burciņā, aizvāko un lieto pēc sirds patikas, glabājot ledusskapī līdz divām nedēļām, norādīts vietnē "Pantry and Larder".

Kā garšīgi notiesāt un izmantot receptēs cepumu krēmu

Tie, kas vienreiz nogaršojuši cepumu krēmu, zinās, ka tas ittin labi garšīgs ir vienkārši tāpat – ēsts ar karotīti tieši no burciņas. Taču, lai pārāk neaizrautos un visu saturu nenotiesātu vienā vakarā pie tējas krūzes, ir dažādi veidi, kā gardo cepumu smēriņu pielietot konditorejā vai brokastu ēdienos.

Visvienkāršākais veids, protams, ir uzziest to uz maizes šķēlītes vai iesmērēt, piemēram, plānajās pankūkās kādā svētdienas rītā. Tā kā konsistences ziņā cepumu krēms atgādina riekstu sviestu vai šokolādes krēmu, tālu nav jāmeklē idejas, kuros paša gatavotajos gardumos to vēl izmantot.

Piemēram, ja esi iecienījis gatavot šokolādes brūnīšus jeb braunijus, cepumu krēmu vari paslēpt šo gardumu mīklā līdzīgi kā zemesriekstu sviestu. Pamēģini cepumu krēmu pievienot šai receptei, krēma piciņas ieliekot mīklā pirms cepšanas.

Cepumu krēms būs lielisks, lai glazētu kūku virsmas un kēksiņus, piemēram, klasiskās siera kūkas vai kēksiņus ar vaniļas krēmu. Viss, kas jādara – cepumu krēms mazliet jāpakausē mikroviļņu krāsnī (30–60 sekundes) vai karstā ūdens peldē, līdz tas pakusis un šķidras konsistences. Pēc izkausēšanas to pārlej kūkai vai kēksiņiem un ļauj atkal nedaudz sacietēt. Šādi izkausētu cepumu krēmu var izmantot arī saldējuma "uzfrišināšanai".

Taču visvienkāršākais veids, kā izmēģināt cepumu krēmu, ir vienkārši iemaisīt to krēma vai mīklas masā. Cepumu krēmu pievieno svaigajam sieram jeb krēmsieram, kad gatavo siera kūku, lai tā iegūtu samtainu un karamelīgu garšu. Tāpat to var pievienot kūku krēmiem, kas gatavoti no svaigā siera vai sviesta – kad krēms sakults, uzmanīgi pāris ēdamkartoes cepumu krēma iecilā iekšā masā.

Un kā tu izmanto cepumu krēmu? Pastāsti komentāros! Zemāk atradīsi receptes iedvesmai no "Tasty" krājumiem, kur, aizvietojot zemesriekstu sviestu vai šokolādes krēmu, varēsi nogaršot cepumu krēmu citādākā veidā. Lai kulinārie eksperimenti izdodas!