Dabai draudzīgi piederumi Ziemassvētku piknikam – idejas un padomi

Par spīti tam, ka šie Ziemassvētki nav "balti un pūkaini", tas netraucē noorganizēt ģimenisku pastaigu ar pikniku mežā vai jebkur citur dabā. Visi taču zinām, ka ēdiens un dzērieni vislabāk garšo ārā, svaigā gaisā, tāpēc garās brīvdienas ir piemērotākais laiks, kad to īstenot. Lai to izdarītu, svarīgi jau iepriekš rūpīgi pārdomāt, kas tiks gatavots, kā to pasniegt, lai pēc mums nepaliktu atkritumi, kas kaitētu dabai.

Laikā, kad arvien vairāk cilvēki domā par to, kā dzīvot pēc iespējas saudzīgāk pret dabu un apkārtējo vidi, prožektoru gaismā nākuši arī pielāgoti vienreizlietojamie trauki. Lūk, ''Gemoss'' ekspertu ieteikumi, kādi Ziemassvētku pikniku padarīt dabai draudzīgāku!

No bambusa līdz klijām



Dabai draudzīgu materiālu izmantošana vienreizlietojamiem traukiem nav modes lieta, bet gan nepieciešamība, jo 2021. gadā Eiropas Savienības dalībvalstīs tiks aizliegta virkne vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu, piemēram, vienreizlietojamie plastmasas trauki, kokteiļu salmiņi, vates kociņi un balonu kātiņi.

Ierasts redzēt karsto dzērienu krūzītes no papīra, taču nu jau ražotāji piedāvā arī bļodas, ēdienu kārbas, glāzes, uzkodu traukus, maisiņus un citus interesantus risinājumus dažādu ēdienu un dzērienu pasniegšanai. Bambuss, koks, papīrs, ciete, cukurniedru šķiedras, kviešu klijas – šie visi ir materiāli, kas tiek izmantoti dabai draudzīgu trauku ražošanā. Tie ir kompostējami un sadalās vidē ievērojami ātrāk nekā plastmasa. Vai zināji, ka plastmasas trauki pārstrādājas aptuveni 100 gadus?

Vai tā būtu zupa, putra, mednieku desiņas ar piedevām vai hotdogi, bez pasniegšanas traukiem un piederumiem neiztikt. Fantāzijai vairs nav robežu – ir pat tādi trauki, kurus pēc lietošanas var apēst! Kviešu kliju trauki ir unikāli ar to, ka var tikt apēsti un tie sadalās tikai 30 dienu laikā. Ja plānots gatavot kādus dzērienus, piemēram, kakao, siltu tēju vai karsto dzērienu un gribas izmantot salmiņus, lieliska alternatīva plastmasai ir kviešu stiebru salmiņi. Tas ir dabīgs produkts bez piejaukumiem, tie ilgi saglabā savu formu un neatstāj nelabvēlīgu ietekmi uz dabu. Arī dzērienu pasniegšanai pieejamas krūzītes no materiāla, kas pilnībā sadalās dabā, turklāt ir kompostējamas.

Atceries arī par piederumiem – koka dakšiņas, karotītes un nazīši būs īpaši pieskaņoti maltītei dabā, turklāt tos pēc tam var droši sadedzināt ugunskurā, lai nepaliktu atkritumi.

Ēdiens līdzņemšanai



Ja plāno doties dabā un pacienāt līdzgājējus ar jau gatavu maltīti, padomā, kā ērti visu transportēt. Piemēram, salātiem, zupām lieliski noderēs burciņas. Arī dzērieniem, kārtojumiem, desertiem šādi trauki būs piemēroti, turklāt pēc lietošanas burkas var izmazgāt un lietot atkārtoti. Centies iepriekš visu sagatavot pēc iespējas kompaktāk, lai līdzi nebūtu jāņem lieki iepakojumi, maisiņi, kurus pēc tam nav kur izmest. Piemēram, nopirktos cepumus izņem no iepakojuma un ieliec pusdienu kārbā, savukārt sendvičus vai karstmaizes sapako ietinamajā papīrā. Noteikti padomā par to, kur liksiet atkritumus – miskastes maiss būs vajadzīgs jebkurā gadījumā.

Zemāki vari apskatīt dažādus ieteikumus no "Tasty" arhīviem, kādus gardumus būs ērti ņemt līdzi brīvdabas piknikā!