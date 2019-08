Ātri pagatavojamie un dažādu maciņu biezumam pieejamie pelmeņi ir nevaļīgu mājsaimnieču, nemākulīgu vecpuišu un mūžam izsalkušu studentu glābiņš. Kur pieprasījums, tur arī piedāvājums. Ražotāji nesnauž – veikalu saldētavas vai lūst no dažādu produktu pārpilnības. Lai mūsu lasītāji uzzinātu, kā izvēlēties kvalitatīvus pelmeņus, nepārmaksājot par iepakojumu, mīklu, soju un citiem ražotāju trikiem, salīdzināšanai izvēlējāmies 12 pelmeņu paraugus un lūdzām padomu vairākiem pašmāju pārtikas tehnologiem un uztura speciālistei Evai Katajai.

Par pelmeņu pildījumu jau izsenis klīst ne mazums mītu – pildījuma lieliskās garšas īpašības tautā tiek piedēvētas gan ragainiem, gan nagainiem, gan ņaudošiem un rejošiem dzīvnieku valsts pārstāvjiem. Vai ražotājam uz iepakojuma ir jānorāda, cik procentu gaļas ir pildījumā un no kādas gaļas tas ir gatavots?

Kā skaidro mūsu aptaujātie eksperti, gaļas pildījuma un mīklas attiecība pelmeņu sastāvā nav reglamentēta ar normatīvajiem aktiem, bet ir paša ražotāja izvēle. Vērtīgākā sastāvdaļa, protams, ir gaļas pildījums. Tā kā mīkla un gaļas pildījums ir savstarpēji atdalāmas komponentes, tad marķējumā jānorāda gan to savstarpējā attiecība, gan atsevišķi katra sastāvs – tai skaitā, kāda gaļa ir pildījumā.

Gaļas procentuālais daudzums pašā gaļas pildījumā nav obligāts nosacījums – vienīgais izņēmums ir tad, ja nosaukumā tiek izcelts izmantotās gaļas veids, piemēram, "pelmeņi ar cūkgaļu" u. tml. Tāpat kā desu ražošanā, arī pelmeņu ražošanā ES atzīts gaļas pārstrādes uzņēmums drīkst izmantot tikai ES atzītas dzīvnieku izcelsmes izejvielas.

Kas jāņem vērā, pērkot pelmeņus veikalā, lai izvēlētos kvalitatīvu produktu? Kādi ir galvenie faktori, kuriem jāpievērš uzmanība, pētot pelmeņu sastāvu?

Katram ir savi kritēriji noteikta pārtikas produkta izvēlē, pēc kuriem tad arī tiek meklēts sev tīkamākais produkts, bet mūsu aptaujātie speciālisti ir vienisprātis, ka pelmeņu gadījumā ļoti svarīgs faktors ir mīklas un gaļas pildījuma attiecība. Lētā segmenta pelmeņu sastāvā ir vismaz 60% mīklas, dārgākos pelmeņos mīklas īpatsvars ir 40–50% no produkta, savukārt mazāk par 40% pārtikas tehnologu ieskatā ir maz ticami.

Gaļas pildījums ir pelmeņa vērtīgākā sastāvdaļa, kas galvenokārt tad arī nosaka produkta pašizmaksu. Vēlams, lai mīkla būtu ražota no augstākā labuma miltiem. Parasti mīkla no augstākā labuma kviešu miltiem ir izteikti gaišāka nekā no zemākas šķiras miltiem gatavotā. Pelmeņu mīkla parasti sastāv no miltiem, ūdens, sāls, eļļas un olām – speciālisti skaidro, ka no šīm komponentēm pareizā attiecībā mīkla sanākot vislabākā. Salīdzinot mūsu aplūkoto paraugu sastāvu, redzams, ka olas mīklas sastāvā iekļāvuši ne visi ražotāji, bet labā mīklā tām ir jābūt, uzskata tehnologi. Mīklai ir jābūt elastīgai, ne pārlieku biezai – tādai, lai vārot tā nesaplīstu un saturētu pelmenī esošo buljonu.