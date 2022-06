Ēdiens folijas mētelītī: plusi, mīnusi un knifiņi izcilam rezultātam

Tas laiks ir klāt, kad grilēšana notiek pilnā sparā. Ietinam tik folijā visu, kas garšīgs – un uz restēm! Ātri, ērti, bez liekiem taukiem un bez liekiem traukiem. Folijai ir daudz plusu. Bet kā ar veselīgumu? Un kā tur īsti ir: vai folija vispār ir laba cepšanai?

Cik daudz alumīnija drīkst apēst?

Savā ziņā var teikt, ka ar folijas papīru ir tāpat, kā ar demokrātiju: ideāli nav, bet nekas labāks pagaidām nav izdomāts. Daudz ko var cept čuguna traukos, daudz ko var cept uz pannas, daudz ko – cepampapīrā (saukts arī par pergamentpapīru vai sviestpapīru), bet – kā tu piknikā uzcepsi zivi vai gaļu, lai visas suliņas ugunī neiztek, kā kartupeļus ugunskura oglēs uzcepsi (nē, var jau arī plikus cept, bet daudziem tā ogle apkārt liekas par traku)?

Foto: Shutterstock

Arī mājās dažiem ēdieniem cepšana folijā liekas labākais veids, kā tos dabūt gatavus visgaršīgākajā versijā, bet brīvā dabā folijas papīrs liekas diezgan neaizvietojams – gan cepšanai, gan ērtai produktu pārvadāšanai. Kā ar veselīgumu? Skaidrs ir viens: cepot folijā ēdienu, mēs, visticamāk, apēdam arī nedaudz folijas, tā nu tas ir.

Par folijas nekaitīgumu domas joprojām dalās, bet labā ziņa ir tā, ka par vienu gan zinātnieki ir vienojušies: nelielos daudzumos alumīnijs cilvēka organismā nav bīstams, tas arī diezgan ātri pamet cilvēka organismu. Pasaules Veselības organizācija pat ieviesusi alumīnija normu: viens grams alumīnija uz vienu cilvēka svara kilogramu nedēļā. Tiesa, vienā cepšanas reizē cilvēks kopā ar ēdienu var apēst daudz vairāk alumīnija par "nedēļas normu", jo karstumā notiek diezgan aktīva alumīnija "migrācija" ēdienā. Bet, ja cilvēks neēd folijā gatavotu ēdienu nepārtraukti, visticamāk, viņš ātri vien no apēstā alumīnija atvadīsies.

Noderīgi knifiņi gaļas cepšanai folijā

Lūk, kādus cepšanas noslēpumus izcilam rezultātam atklāj portāls "Delimanio".

Hermētiskums! Pirms ievietošanas cepeškrāsnī rūpīgi ietiniet ēdienu. Pretējā gadījumā sula iztecēs un gaļa būs sausa, sīksta vai piedegusi. Turklāt uz cepampiederumiem var parādīties traipi, kurus pēc tam būs grūti notīrīt.

Mazāk sāls! Cepšanas laikā sāls veicina sulas izdalīšanos. Labāk pievienot sāli jau gatavam ēdienam. Tomēr, ja vēlaties cept zivi, varat pievienot vairāk sāls kā tad, ja to vārītu vai ceptu uz pannas.

Vairāk gaisa! Ietinot ēdienus folijā, atstājiet iekšpusē brīvu vietu. Folijai nav jāpielīp cieši pie produktiem.

Ieeļļojiet foliju! Pārtikas foliju nepieciešams nedaudz ieziest ar eļļu, citādi produkti var pie tās pielipt. Nav ieteicams pievienot etiķi, vīnu un šķidrās marinādes, ja vēlaties cept gaļu folijā.

Neatdaliet no gaļas gabala tauku gabaliņus, ja vēlaties, lai gaļa būtu sulīga. Ļaujiet, lai tauku gabaliņi izkūst, kamēr gaļa cepas.

Cepot folijā, nav nepieciešams veidot pamatu no sulīgiem produktiem, piemēram, sīpoliem vai mīkstiem dārzeņiem. Ņemiet vērā, ka visas sastāvdaļas izdala sulu, tādēļ ēdiena zemākie slāņi vienkārši vārīsies sulā.

Foto: Shutterstock

Ko labāk nedarīt ar foliju virtuvē

Portāls "AllRecipes" savukārt nostājies skeptiķu pusē un uzsver dažas lietas, ko ar foliju labāk nedarīt.

Nevajadzētu klāt folija papīru pannā un cept cepumu un vispār jebko citu, labāk izmantot cepampapīru. Ne tikai tāpēc, ka sīkas folija daļiņas pieķeras ēdienam, bet arī tāpēc, ka folija, atšķirībā no vispārējā priekšstata, nebūt nenodrošina vienmērīgu cepšanu, ja ēdiens tiek cepts pannā. Alumīnijs ļoti labi vada siltumu, kas nozīmē, ka jebkura produkta daļa, kas tieši saskaras ar foliju, tiek pakļauta daudz koncentrētākai siltuma iedarbībai nekā pārējā daļa, un beigu beigās var sanākt, ka kāda cepumu vai gaļas gabala daļa ir apdegusi, kāda – neizcepusies.

Foto: Shutterstock

Nekad nevajadzētu likt alumīnija foliju mikroviļņu krāsnī, jo alumīnijs atstaro mikroviļņus, izraisot ēdiena nevienmērīgu gatavošanos, un var pat sabojāt krāsni, reizēm izraisot pat aizdegšanos.

Nevajadzētu izmantot alumīnija foliju, lai izklātu to cepeškrāsns apakšā. Jā, grila režīmā cepot, tā liekas laba doma, jo uztver visus taukus, un pēc tam cepeškrāsni ir vieglāk iztīrīt. Taču folija var pilnībā mainīt krāsns temperatūru, to paaugstinot, tāpēc, ja gribas izmantot folijas loksni kā tauku pilienu uztvērēju, labāk uzklāt to uz cepeškrāsns režģa zem gaļas tikai nedaudz lielāku kā pašu cepamās gaļas gabalu.

Portāla aptaujātie speciālisti neiesaka izmantot foliju pārpalikumu uzglabāšanai. Folija nav hermētiska, un tas nozīmē, ka, neatkarīgi no tā, cik cieši tajā iesaiņo ēdienu, tajā iekļūs nedaudz gaisa. Tas ļauj baktērijām ātrāk vairoties. Labāk ēdiena pārpalikumus uzglabāt hermētiski noslēgtos traukos vai pārtikas uzglabāšanas maisiņos.

Kura puse folijai ir īstā – spīdīgā vai matētā?

Abas! Portāla aptaujātie speciālisti savukārt uzskata, ka nav nekādas nozīmes, kuru folijas pusi izmanto. Folijas abas puses izskatās tik dažādas tikai ražošanas procesa dēl, kur viena folijas puse saskaras ar metālu, kas to nopulē. Taču lietošanas procesā tam nav nozīmes, un beidzot varam nedomāt par to, kā tad ir pareizi un kurā pusē jāietin ēdiens.

Vel kāda laba ziņa: speciālisti ir vienisprātis par to, ka foliju var lietot atkārtoti .Ja tā nav pārāk saburzīta vai netīra, alumīnija foliju var mazgāt ar rokām vai trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā. Foliju varēs lietot nākamajā piknikā – būs gan ekonomiskāk, gan dabai draudzīgāk.

Foto: Shutterstock

Neaizstāvu, bet arī nenoliedzu

Lūk, kāds ir Valmieras tehnikuma profeisonālās izglītības skolotājas Sanitas Reinfeldes komentārs. Skolotāja māca topošos pavārus, pirms tam vairāk nekā 20 gadus nostrādājusi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā, kur nācies saskarties ar folijas izmantošanu. Arī mājās viņai folijas papīrs esot virtuves atvilktnē.

"Vai katrā ģimenē ir folijas papīrs virtves lādītē? Domāju, ka nē!" saka Sanita Reinfelde. "Arī es pati to izmantoju diezgan reti – tad, ja vajag ietīt lavašu, piemēram."

Runājot par folijas plusiem, skolotāja uzsver to, ka folijā ēdiens cepas savā suliņā, nekas nelokās vaļā un neiztek, kā tas var gadīties, cepot sviestpapīrā. Mīnuss ir tas, ka folija pielīp ēdienam. "Man tas nepatīk," saka Sanita Reinfelde. "Pilna bļoda ar svaigi ceptiem, karstiem ziedkāpostiem, pārliec foliju pāri, lai noturētu ziedkāpostus siltumā – un, noņemot foliju, lai cik viegli cenšos uzlikt, uz ziedkāpostiem mazliet paliek spožas daļiņas. Man tas vizuāli traucē."

Runājot par folijas potenciālo kaitīgumu Sanita Reinfelde tos salīdzina ar mikroviļņu krāsnīm: ap to iespējamo kaitīgumu veselībai arī runas nerimstas un nerimstas, bet mēs taču tās lietojam.

Viss atkarīgs no tā, cik bieži lietojam produktus, kas cepti folijā, uzskata Sanita Reinfelde: "Es nevaru teikt, ka aizstāvu foliju, bet negribētu to arī noliegt. Arī folijai ir sava vieta, un dažos brīžos bez tās būtu grūti iztikt."