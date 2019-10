Ēdnīcu klasika – gulašs: knifiņi labākai garšai un 14 receptes vakariņām

Kartupeļu biezputra ar kūpošu gulaša mērci ir daudzu kopš bērnības iecienīts ēdiens, jo pārdesmit gadus atpakaļ gulašs bija katras sevi cienošas ēdnīcas ēdienkartes lepnums un prieks. Šodien nav nemaz tik vienkārši atrast vietu, kur ārpus mājām nobaudīt šo vienkāršo, bet gardo ēdienu, tādēļ smelies iedvesmu no mūsu sarūpētajām receptēm un padomiem, lai iepriecinātu mūžam izsalkušos mājiniekus.

Bet, ja interesē palasīt par klasisko ungāru gulašu, to vari izdarīt šeit.

Gulašam labāk izvēlies labas kvalitātes gaļu no specializētiem gaļas veikaliem vai pārbaudīta pārdevēja tirgū. Pēc iespējas izvairies no gataviem, jau sīki sagrieztiem gaļas gabaliņiem. Vislabāk būs, ja nopirksi gaļas gabalu un sadalīsi to mājās. Vislabākie būs dzīvnieka pleca gabali, jo šāda gaļa gatavojot saglabās mitrumu, bet nav obligāti nepieciešams iegādāties vienlaidus karbonādes gabalu, gulaša pagatavošanai derēs arī gaļa ar kauliem - no gaļas varēsi pagatavot gulašu, bet kaulus izmantot buljonam.

Kaut tas ir izplatīts paņēmiens, tomēr labāk izvairies no gaļas gabaliņu apviļāšanas miltos pirms cepšanas. Lai gan milti tik tiešām liek gaļai ātrāk apbrūnēt, ārējais izskats var būt maldīgs un gaļas gabaliņi vidū paliek kārtīgi neizcepušies. Tā vietā gaļas gabaliņus pirms apbrūnināšanas katlā, kārtīgi nosusina un apkaisa ar sāli un svaigi maltiem pipariem. Lai gaļa skaistāk apbrūnētu, to apcepot, pievieno nedaudz cukura.

Gaļas gabaliņus ber katliņā tikai tad, kad eļļa kārtīgi uzkarsusi. Tādā veidā gatavošanas laikā tiks nodrošināts, ka gaļa patiesi tiek apcepta, nevis sautējas savā sulā, tādējādi nezaudējot izteikto garšu.

Izteiktākam aromātam, gulaša gatavošanas sākumā apcep aromātiskās sastāvdaļas – sīpolus vai ķiplokus, seleriju, timiānu, ķimenes. Šādā veidā maltīte būs īpaši smaržīga un nevajadzēs raizēties par to, ka garšu buķete nav pietiekami bagāta.

Kad sīpoli kļūst zeltaini, iemaisa tējkaroti saldās paprikas pulvera. Paprikas pulverim nevajag ļaut apdegt, jo tas var palikt rūgts. Tad pielej ūdeni, tā lai tiktu nosegtas visas sastāvdaļas.

Pievieno kubiņos sagrieztus kartupeļus. Gulaša gatavošanas laikā kartupeļiem vajadzētu izšķīst un ietumēt mērci. Kartupeļus var arī nelikt, gatavošanas beigās iebiezinot gulašu ar miltiem.

Ja vēlies gulašam piešķirt biezāku konsistenci, pievienojot miltus, tad pievieno tos, kad ķiploki un sīpoli jau apcepti un miltus kopā ar garšvielām apcep aptuveni minūti, lai nebūtu jūtama spēcīgā miltu piegarša.

Tad pakāpeniski pievieno dārzeņus – tomātus (vari tos aizstāt ar tomātu pastu), papriku, ja vēlies, vari pievienot arī aso piparu, izvēloties sev tīkamāko gulaša asuma pakāpi. Ja vēlies, lai gulašs vairāk līdzinās zupai, pievieno lielāku daudzumu ūdens, bet biezākas konsistences gulašs lieliski garšos kopā ar baltmaizi, mīklas klimpām, vārītiem kartupeļiem, kartupeļu biezeni, pastu vai kādu citu aizdaru.

Vari uzlabot gulaša garšu, pievienojot tam sauso baltvīnu.

Gulašu sautē tik ilgi, līdz gaļas gabaliņi viegli sadalās. Par maz cepta vai sautēta gaļa būs gluži kā gumija, to nevarēs ne sakošļāt, ne viegli sagriezt. Nelielus liellopa vai cūkgaļas gabaliņus nepieciešams sautēt aptuveni divas stundas, bet lielākos (ap pieciem centimetriem) gaļas gabaliņus sautē līdz pat trim stundām. Bet vistas filejas gabaliņus būs nepieciešams sautēt vien 30–60 minūtes.

Gulašu pirms pasniegšanas vari attaukot, nosmeļot tauku kārtiņu, kas nostājusies virs sautējuma mērces – vēl vieglāk to izdarīt, ja sautējumu uz nakti ieliek ledusskapī. Tad tauki pilnībā būs nostājušies baltā kārtiņā, un tos viegli varēsi noņemt.

Ja vēlies palutināt savas garšas kārpiņas, pagatavo gulašu jau šodien, iedvesmojoties no mūsu sarūpētajām receptēm iz Tasty krājumiem.