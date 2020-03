Enerģijai, mieram vai miegam. Speciālists atklāj labākās diennakts stundās dažādām tējām

Katrs tējas baudītājs zina, ka tēja var būt lielisks papildinājums jebkuram dienas laikam – vai baudi to, lai gūtu mundrumu dienas sākumam, vai vēlies nomierināt sevi stresa brīžos. Dienas laikā var nobaudīt daudz dažādu tējas garšu, svarīgākais – atrast pareizo tējas veidu, kas atbilstu noskaņojumam, ēdienam vai dienas laikam. Lai mums ierastajā tējas rituālā ieviestu jaunas garšas, ar citādu tējas baudīšanas filozofiju iepazīstina "Damman Tēja" pārstāvis Latvijā un Lietuvā Arturs Grikke.

Tējas vēstures pirmsākumi meklējami Ķīnā pirms vairāk nekā 2000 gadu, un no turienes tā pamazām izplatījusies pasaulē: vispirms uz kaimiņzemēm, tad, pateicoties eiropiešu jūrasbraucējiem, arī tālāk, nonākot Eiropā, Indijā un Amerikā. Gadsimtu gaitā tēja apmierinājusi visdažādākās cilvēku vēlmes – uzmundrinājusi, nomierinājusi, dziedinājusi un vienkārši sagādājusi prieku. Tēju iegūst no tējas krūma "Camellia sinensis", tāpēc Latvijas pļavās saplūcamo augu uzlējumi īsti nav tēja, kaut arī izcīnījuši stabilu pozīciju tēju hierarhijā. Gan zaļo, gan melno un balto tēju iegūst no viena auga; atšķirības nosaka tas, kura auga daļa tiek izmantota un kā tā tiek apstrādāta. No šī ansambļa "izkrīt" vienīgi sarkanā tēja jeb "Rooibos", kuras izcelsme meklējama Āfrikā.

"Tēja mūsu izpratnē ir kaut kas pilnīgi cits nekā ārstēšanās un zāles vai sarežģīti, nebeidzami rituāli. To visu var darīt, bet, līdzīgi kā kafija, arī tēja pilnā krāšņumā atplaukst tikai tad, ja to gatavo ar cieņu un mīlestību," teic Arturs Grikke.

Lai tējas dzeršana harmoniski iekļautos dienas ritējumā, nozīme ir ne tikai šķirnei un garšai, bet arī diennakts laikam, kad cilvēks nolēmis konkrēto tēju baudīt, skaidro speciālists. "Viens aspekts, kas jāņem vērā, ir cilvēka dabiskais fizioloģiskais stāvoklis. Mēs dienas gaitā dažādi uztveram garšas: ir tādi brīži, kad patīk intensīvākas, un ir tādi, kad labprātāk izvēlamies mierīgākas, niansētākas. Otrkārt, svarīgi, vai, malkojot tēju, arī kaut ko ēdam, jo ir tējas, kuras lieliski sadzīvo ar ēdienu, un ir tādas, ko vajadzētu izbaudīt vienas pašas. Treškārt, melnās un zaļās tējas satur kofeīnu, kura nav, piemēram, herbālajās tējās, tāpēc arī tēju dzeršanas laiks nav mazsvarīgs," norāda Grikke. Viņš piebilst – izvēloties jebkuru tēju, ir jāievēro ieteicamais pagatavošanas laiks un ūdens temperatūra, kas katrai tējai ir atšķirīga.

Lūk, speciālista ieteikumi, kādās diennakts stundās labāk baudīt dažādas tējas.