Figūrai draudzīgi čipsi – no kartupeļiem, bietēm, lavaša un pat nori lapām

Čipsi ir daudzu iecienīta uzkoda, bet no biežākas mielošanās ar tiem daudzus attur veselīga uztura principiem nedraudzīgais pagatavošanas veids - visbiežāk veikalā nopērkamie čipsi ir vārīti eļļā. Mājās kraukšķīgos kumosiņus var pagatavot, izvairoties no liekām kalorijām, turklāt ne tikai no kartupeļiem un citiem dārzeņiem, bet arī no lavaša, nori lapām un pat gaļas. Tāpat saldie čipsi pavisam gardi sanāks, piemēram, no sezonā aktuālajiem āboliem.

Zemāk atrodamo recepšu pagatavošanai lielākoties būs nepieciešama cepeškrāsns, ass nazis un prasme kaut ko sagriezt plānās šķēlītēs. Ja tev pa ķērienam ir dārzeņu mandolīna vai ar šķēlēšanas funkciju aprīkots virtuves kombains, tad darbi veiksies pavisam raiti. Lieti noderēs arī izsmidzināmā eļļa ar pulverizatoru – šādi varēsi iztikt ar pavisam niecīgu taukvielas daudzumu, lai piešķirtu čipsiem raksturīgo kraukšķi un zeltainu "iedegumu".

Šajā rakstā skaidrojām, kā pagatavot čipsus no ķirbja, redīsiem un lapu kāpostiem, bet, lūk, te mācījām, kā krāsnī pagatavot daudz veselīgāku frī kartupeļu alternatīvu bez taukvielām.

Savukārt, izmantojot mikroviļņu krāsni, kraukšķīgus bezgrēka čipsīšus varēsi pagatavot bez jebkādām taukvielām un mieloties ar tiem kaut katru dienu. Protams, ja vien nesabojāsi labo ieceri, pasniedzot figūrai draudzīgo našķi ar kalorijām bagātu mērci. Te atradīsi receptes liesām uzkodu mērcēm uz bezpiedevu jogurta bāzes.

Ķeramies klāt!