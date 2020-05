Forele svētku galdam: kā to pagatavot un ar kādām piedevām pasniegt

Tvaicēta vai cepta forele ir nemainīgi garda un vienkārši pagatavojama – lieliska un veselīga svētku galda alternatīva smagajiem gaļas ēdieniem. Lielākoties grēkojam, baidoties izmēģināt ko jaunu, tādēļ nemainīgi pasniedzam šo cēlo zivi ar tvaicētiem rīsiem vai, labākajā gadījumā, ar dārzeņu salātiem, bet ir arī daudzas citas garšu kombinācijas, ko noteikti vajadzētu izmēģināt.

Ideāla foreles piedeva ir šobrīd sezonā aktuālie sparģeļi. Šo produktu salikumu ir iecienījuši gardēži visās pasaules malās, un ne velti – sparģeļi delikāti paspilgtina zivs garšu, nenomācot to, kā arī piešķir maltītei tekstūru, kraukšķīgumu un priecē aci ar veselīgi košo krāsu. Arī no uzturzinātnes viedokļa šis duets ir atzīstams par veiksmīgu, jo zivs palīdz organismā uzsūkties sparģeļu sastāvā esošajai vitamīnu un minerālvielu pārbagātībai, savukārt sparģeļi gādā par to, lai zivs būtu vieglāk sagremojama un olbaltumvielu šķelšanas procesā nerastos kaitīgi savienojumi.

Foreli ar sparģeļiem visvienkāršāk un figūrai draudzīgāk var pagatavot cepampapīra aploksnē (kā to darīt, stāstījām šajā rakstā), un jau pēc 15-20 minūtēm varēsi baudīt veselīgu un karaliski gardu maltīti.

Foto: Shutterstock

"Ja runājam par šīs zivs garšu, tad forele ir maigās zivs garšas etalons. Mūsdienās ir pieejams plašs zivju klāsts, bet atminos, ka deviņdesmitajos, kad tikko sāka "mosties" Latvijas restorānu virtuve, forele bija viena no pieejamākajām zivīm, principā pirmā, ko gatavojām restorānos, un tā bija ļoti pieprasīta zivs. Recepšu tolaik nebija daudz – visbiežāk cepām kopā ar mandelēm vai tvaicējām ar etiķi tā saucamās "zilās foreles"," atminas "Re'chef" šefpavārs Ingmars Ladigs.