Foto pamācība soli pa solim: kā tīrīt zivi un sagatavot fileju

Zivis garšo daudziem, bet, ja pašiem tās jāķidā un jātīra, no šī darbiņa atsakās. Tomēr reizēm pienāk tā pirmā reize, kad no ķēpīgā pienākuma neizvairīties. Lai nāktu talkā, esam sagatavojuši skaidrojošu materiālu ar fotogrāfijām, kā soli pa solim notīrīt un sagatavot svaigu zivi līdz brīdim, kad to var likt uz pannas.

"Jo lielāku kūkumu cepšanas procesā uzmet zivs, jo tā ir svaigāka. Ja tā būs nostāvējusi nedēļu, zivs izcepsies perfekti taisna. Zivs svaigumu var pārbaudīt, iespiežot muguras daļā ar pirkstu. Ja nospiedums paliks, tas nozīmē, ka zivs sākusi bojāties. Jāskatās žaunas – ja tās ir košas, izteiktas un skaistas, nevis pelēcīgas vai brūnas, tad zivs ir svaiga. Acīm jābūt dzidrām, bet, ja veidojas piena krāsa, tad zivs sākusi bojāties," stāsta restorāna "Ferma" un Restorānu servisa skolas šefpavārs Māris Astičs.

"Zivs bojājas nevis no galvas, bet no iekšām un asinīm. Ja iekšas būs izņemtas, zivi varēs ilgāk uzglabāt ledusskapī. Piemēram, zandartu izķidā, izņem žaunas un saliek iekšā papīrus. Katru dienu šo papīru mainot, zivs var stāvēt ledusskapī 4–5 dienas, jo iekšā vairs nav asiņu," piebilst šefpavārs.

Savukārt restorāna "Ferma" un "Restorānu servisa skolas" jaunākais šefpavārs Nils Ģēvele rāda "Tasty" lasītājiem, kā soli pa solim tīrīt un izgriezt asakas reņģei, zelta plekstei, forelei un zandartam, sagatavojot fileju.