Gaļas alternatīva – kā pagatavot sojšliku?

Vasara iezīmē ne tikai gada siltākā laika iestāšanos, bet arī piknika sezonas sākumu, kas nenoliedzami ļauj eksperimentēt ar garšām ne tikai virtuvē, bet arī baudot maltīti svaigā gaisā. Lai arī grila sezonā visbiežāk galdā ceļam dažādās marinādēs pagatavota gaļu, aizvien vairāk pieaug interese iekļaut ikdienas maltītē dažādas alternatīvas ierastajām gaļas maltītēm – piemēram, proteīnam bagāto augu valsts šašliku jeb sojšliku. Ko ņemt vērā un kā pagatavot sojšliku – padomos dalās "Maxima Latvija" eksperti.

"Piknika sezona ir laiks, kad varam ļaut vaļu izdomai un eksperimentēt ar dažādām garšām, vienlaikus nepavadot neskaitāmas stundas virtuvē vai pie grila, lai šo maltīti sagatavotu. Līdz ar vasaras saulgriežu tuvošanos un grila sezonas uzvaras gājienu, arvien aktuālāks paliek jautājums, kā iepriecināt gan sevi, gan ciemiņus, kuri ikdienā lieto veģetāru vai vegānisku uzturu, vai arī vēlas samazināt gaļas patēriņu," stāsta "Maxima Latvija" tirdzniecības un ražošanas direktore Gunita Ķiesnere.

Sojšliks ir jau tradicionālā gaļas šašlika alternatīva, kas gatavota no sojas. Lai pagatavotu gardu sojšliku, noteikti jāņem vērā vairāki pagatavošanas posmi. Kā pirmais ir sojas gabaliņu apvārīšana ar garšvielām un sāli bagātinātā ūdenī, kas piešķir sojšlika gabaliņiem sulīgumu un garšu. Pēc vārīšanas, liekais ūdens noteikti jānospiež no sojas gabaliņiem un tie jāapcep, lai tajos nepaliek lieks šķidrums. Kā pēdējais pagatavošanas posms ir marinādes gatavošana – pielāgojot to savām jau iecienītākajām garšas izvēlēm.

Atšķirībā no gaļas – sojšlika pagatavošanas laiks ir ievērojami mazāks. Lai garšu buķete būtu bagātāka, nepieciešams sojas šašliku cept uz oglēm un sagaidīt karamelizāciju, kad sojšliks kļūst brūngans. Savukārt, ja sojas šašliku cep cepeškrāsnī, tad cepšanas laiks ir atkarīgs no daudzuma – gatavojat nelielam cilvēku skaitam, sojšlika pagatavošana aizņem aptuveni 15 min pie 180°C temperatūras.