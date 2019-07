Veikalu plauktos maltās gaļas piedāvājums ir gana plašs – cūkas, liellopa, tītara, cāļa, kā arī dažādi jauktie maisījumi, bet ne visi produkti ir līdzvērtīgi pēc kvalitātes un sastāva. Lai noskaidrotu, kas jāņem vērā, pērkot malto gaļu, uzrunājām pārtikas tehnoloģi Kristīni Nemirsku un uztura speciālisti Evu Kataju, salīdzināšanai izvēloties 11 fasētas maltās gaļas paraugus.

Pārtikas tehnoloģe Kristīne Nemirska skaidro, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 853/2004 par malto gaļu ir uzskatāma atkaulota gaļa (liellops, cūkgaļa u. c.), kas ir samalta un satur mazāk nekā 1% sāls – pārējie ir maltās gaļas izstrādājumi.

"Ja gadās, ka, mēģinot no veikalā pirktas maltās gaļas izcept kotletes, čiks vien sanāk – cepšanas laikā gaļa saraujas teju uz pusi, savukārt panna ir pilna ar šķidrumu, tad, visticamāk, tā nav "tīra" maltā gaļa, bet gaļas izstrādājums, kam pievienotas E vielas derīguma termiņa pagarināšanai, ūdens (gaļa to ļoti labi piesaista), šķiedrvielas, soja u. c.," atklāj speciāliste, piebilstot, ka, piemēram, soja savu apjomu palielina dažkārt pat 3–5 reizes, tādēļ tās pievienošana ražotājam ir finansiāli izdevīga.