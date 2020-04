Gāzes vai kokogļu? Kas jāņem vērā, izvēloties grilu

Kamēr gardēžu iespējas apmeklēt restorānus vai ieturēt maltīti draugu lokā ir ierobežotas un pat aizliegtas, priekšrocības var izbaudīt tie, kam ir savs piemājas dārziņš, terase vai lauku sēta. Šis ir īstais brīdis pamodināt sevī mītošo kulināru un šaurā ģimenes lokā gatavot grila ēdienus. Par pirmā grila iegādi var rasties virkne jautājumu – kāda veida grilu izvēlēties, kādām īpašībām ir vērts pievērst uzmanību un kādi aksesuāri varētu būt nepieciešami?

Lai atvieglotu šo uzdevumu, atbildes piedāvā "Kesko Senukai Latvia" sporta, tūrisma un dārzniecības kategorijas vadītājs Ingus Laumanis.

Kas jāņem vērā, izvēloties grilu

"Grila izvēli nosaka četri "k": ko, kur, kā un kam vēlamies gatavot. Vispopulārākais grilēšanas veids Latvijā ir grilēšana uz kokoglēm vai malkas, ēdienam iegūstot neatkārtojamu dūmu aromātu. Savukārt gāzes grilu lielākā priekšrocība ir to ērtā lietošana. Gāzes grils ir gatavs lietošanai 2–5 minūšu laikā, turklāt tajā ir viegli noturēt nepieciešamo temperatūru un tas ir viegli tīrāms," stāsta Ingus Laumanis. "Grila ilgmūžība ir atkarīga no metāla biezuma. Jo plānāks, jo lētāks, bet arī kalpošanas ziņā tas nebūs tik ilgmūžīg. Modeļi, kas izgatavoti no biezāka materiāla, būs piemērotāki grilēšanai arī ar malku," iesaka speciālists. Ja paredzēts grilēt lielākam ēdāju pulkam, attiecīgi jāizvēlas lielāks grils.

Lūk, populārāko grila iekārtu apkopojums, lai palīdzētu orientēties plašajā klāstā.

Malkas vai kokogļu grili

Klasika – taisnstūra formas šašlika grili jeb "magāli". "Ja esi šašlika cienītājs, šašlika pagatavošana uz iesmiem šāda tipa grilā būs visērtākā. Ne visu grilu komplektācijā ir iekļautas arī grilēšanas restes. Tātad, ja vēlēsieties uzgrilēt kaut ko, kas nav spraužams uz iesma, būs vajadzīgas arī restes," stāsta Laumanis.

Līdz ar standarta formām ir pieejami arī dizaina grili ar plauktiem, bet īpašs pēdējā laika trends ir vertikālais grils, kura priekšrocība ir tā, ka tauki neuzpil uz oglēm un tādējādi ēdiens neuzņem kaitīgo benzopirēnu. Lai dažādotu gatavošanu uz šāda tipa grila, lieti noderēs grila vāks, kas nereti nopērkams atsevišķi, bet mēdz būt arī komplektā. Vāks atvieglos, piemēram, siera izkausēšanu uz ēdiena, atsevišķus ēdienus padarīs mīkstākus, kā arī lieti noderēs lietus laikā, neļaujot mitrumam nodzēst ogles. Šāda tipa grilu mīnuss ir salīdzinoši neērta tīrīšana no ogļu pārpalikumiem.

Lidojošā šķīvīša formas jeb tējkannas tipa grili ar vāku un restēm. Gala rezultāts, grilējot uz šāda tipa grila, nedaudz atšķiras no iepriekš minētā, jo gatavošana parasti notiek ar vāku apsegtā iekārtā. Grili mēdz būt aprīkoti ar termometriem, traukiem pelnu savākšanai, pārklāti ar porcelāna emalju.

Atvērtā tipa grili. "Šie grili ir izmantojami arī kā ugunskura vietas, kas nesabojā piemājas zālienu. To konstrukcija parasti ir uz kājiņām uzmontēts metāla trauks, kurā tiek ievietotas restes. Pievienojams arī āķis tējkannas vai katla iekarināšanai un rotējošs grilēšanas iesms, ja gribas uzcept veselu vistu," skaidro eksperts.

Ja plānots grilēt pārgājienā, jādomā par pārnēsājamu grilu vai resti grilēšanai uz ugunskura.

Kamado tipa keramiskie grili. Pēdējā laikā šīs iekārtas gūst arvien lielāku popularitāti. "Pateicoties keramiskajai uzbūvei, iespējams daudz mazāks siltuma zudums un iespējams ilglaicīgi noturēt nemainīgu temperatūru, līdzīgi kā uz gāzes grila. Temperatūra tiek kontrolēta ar gaisa atveru palīdzību. Gatavojot zemā temperatūrā, šis grils darbojas arī kā kūpinātava. Tā kā šeit ir plašas iespējas improvizācijai, nereti vadošie restorāni vasaras sezonā izvēlas klientiem gatavot ēdienu tieši uz Kamado tipa griliem," atklāj Ingus Laumanis.

Ja tradicionālā grilēšana ir pavisam apnikusi un meistarības griesti sasniegti, eksperts iesaka pieņemt jaunu izaicinājumu un apgūt kūpinātavu: "Tāpat kā grili, arī kūpinātavas ir dažāda lieluma. Ir gan aukstai kūpināšanai, gan karstai kūpināšanai paredzētas iekārtas."

Gāzes grili

Gāzes grilu iekārtas ir pieejamas dažādos izmēros – no pavisam kompaktām līdz patiesi iespaidīgām. "Gāzes grilu lielākā priekšrocība ir to ērtā lietošana. Atšķirībā no kokogļu griliem, kur kokogļu sagatavošana aizņem 20–30 minūtes, gāzes grils ir gatavs lietošanas dažu minūšu laikā. Ar vienu 10 kg gāzes balonu parasti pietiek, lai grilētu visas sezonas garumā. Līdz ar to gāze kā enerģijas avots ir lētāka nekā kokogles. Vienīgi sākumā mazliet vairāk jāinvestē gāzes balona iegādē," stāsta Ingus Laumanis.

Gāzes grili var būt vai nebūt aprīkoti ar sānu degli. Lai dažādotu gatavošanu, iespējams iegādāties arī dažādas sildvirsmas, piemēram, grila pannu vai speciālu akmens masas sildvirsmu picas pagatavošanai.

"Nav vienas atbildes uz jautājumu, kas labāks – liels vai mazs, kokogļu vai gāzes grils. Viss atkarīgs no personīgajām vajadzībām un grilēšanas paradumiem," atgādina speciālists.