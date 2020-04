Gluži kā bērnībā – padomi ideāliem biezpiena plācenīšiem un 16 receptes

Biezpiena plācenīši ir kārums, ko baudīt tad, kad kārojas pamieloties ar ko gardu un ļoti pazīstamu. Ideālie biezpiena plācenīši ir zeltaini un nedaudz kraukšķīgi no ārpuses, bet izcepušies no iekšpuses. Skaidrosim, kā panākt, lai šis gardums ik reizi izdodas lielisks, un piedāvāsim 16 biezpiena plācenīšu – gan saldu, gan sāļu – variācijas no "Tasty" krājumiem.

Pirmā lieta, kas jāņem vērā, gatavojot biezpiena plācenīšus – piemērota biezpiena izvēle. Lai plācenīšu masa sajauktos vienmērīgi, izvēlies ne pārāk liesu un svaigu biezpienu. Ja biezpiens ir viendabīgs, to pirms pārējo sastāvdaļu pievienošanas sairdina ar dakšiņu vai samaļ gaļas mašīnā. Tas arī nodrošinās to, ka plācenīšu vidus izcepsies vienmērīgi.

Nākamā lieta, kas jāievēro – plācenīšu mīklai jābūt biezai. Ir atšķirība starp biezpiena pankūkām un plāceņiem – pankūkas uz karstās pannas izplūdīs, bet plācenīši saglabās formu. Lai mīkla būtu patiesi bieza, jārēķinās, ka nāksies izmantot pietiekami daudz miltu un olas. Uz kilogramu biezpiena, atkarībā no tā veida, vajadzēs pat 8–12 ēdamkarotes miltu. Turklāt ar vienu olu nepietiks – vajadzēs vismaz trīs.

Kas attiecas uz plācenīšu garšu – tos var gatavot gan saldus, gan sāļus. Jārēķinās tikai ar to, ka milti mīklai nedaudz "atņem" izteiksmīgo garšu. Tāpēc, ja pēc izcepšanas vēlies just, ka plācenīši tiešām ir saldi vai sāļi, pievieno nedaudz vairāk cukura vai sāls nekā ierasts.

Kad mīkla no visām receptē nepieciešamajām sastāvdaļām sajaukta, pārliecinies, ka tā ir patiešām bieza. Tai vajadzētu būt tādai, lai ar rokām viegli varētu veidot plāceņus delnas lielumā. Turklāt izveidotajiem plāceņiem nevajadzētu būt lipīgiem. Gludus plācenīšus izveidot vislabāk izdosies, ja ik pa laikam saslapināsi plaukstas aukstā ūdenī.

Lai nodrošinātu to, ka plācenīšu garoziņa būs zeltaina un kraukšķīga, plāceņus pirms likšanas uz pannas apviļā miltos vai mannā, kas sabērta uz šķīvīša. Cepot pārliecinies, lai taukvielas pannā būtu labi uzkarsētas, taču plīts liesmai nevajadzētu būt pārlieku lielai, citādi plācenīši no ārpuses ātri apdegs, bet vidū vēl nebūs gatavi.

Lai labi garšo!