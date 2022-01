Gribu būt ēdienu influenceris, ar ko sākt?

Ļauj minēt – tev patīk gatavot, tu iedvesmojies no citiem ēdienu influenceriem, taču dziļi sirdī vēlies dalīties ar savām unikālajām ēdiena receptēm ar citiem? Vai, iespējams, apkārtējie nemitīgi saka, ka tev pienācis laiks izveidot savu recepšu blogu? Ir pienācis īstais laiks, lai sāktu izveidot savu unikālo pierakstu vietiņu, kurā apvienot mīlestību pret ēdienu un mīlestību pret blogiem kā vietu, kur dalīties ar savām receptēm!

Izvēlies savu unikālo stilu



Vai ir kādi noslēpumi, lai kļūt par ēdienu influenceri? Īsti nē, jo ir daudz dažādību šajā influenceru pasaulē. Proti, daži viedokļu ietekmētāji izstrādā savas unikālās receptes un kopīgo instrukcijas un fotoattēlus tiešsaistē. Citi reklamē vietējos restorānus un fotografē šefpavāra gatavotus ēdienus. Vēl citi apvieno ēdienu ar ceļošanu, lai atrastu labāko ēstuvi katrā valstī.

Bez šaubām, daudzi izvēlas koncentrēties uz noteiktām nišām, piemēram, vegānu restorāniem, vietējām kafejnīcām, veselīgo dzīvesveidu vai tieši pretēji – nedēļas nogales receptēm, kuras, bez šaubām, ir neveselīgākās. Jo šaurāku nišu izvēlēsies, jo ciešāku saikni varēsi veidot ar savu mērķauditoriju. Nu, piemēram, ja dalīsies ar receptēm, kas nesatur glutēnu, vari kļūt par populāru influenceri cilvēkiem ar glutēna nepanesamību.

Izvēlies platformu, kurā darbosies



Kad esi izlēmis, kāda veida saturu veidosi, tev ir jāsaprot, kā to kopīgot ar citiem. Ir daudz dažādu platformu, kurās var veidot un dalīties ar saturu.

Ja esi nolēmis rakstīt blogu, tad varēsi sniegt plašākus aprakstus, skaidrojumus un stāstus par ēdieniem. Emuāri ir lieliska platforma receptēm bez vārdu skaitu ierobežojuma, proti, varēsi rakstīt, rakstīt un rakstīt – neviens tevi neapturēs pie konkrēta rakstzīmju skaita. Savukārt, ja garā rakstīšana nav tavā garā, tad vietnē "YouTube" vari izveidot detalizētus pamācību videoklipus, lai demonstrētu gatavošanas paņēmienus.

Rozanna Pansino – viena no populārākajām ēdiena gatavošana personībām pakalpojumā "YouTube". "Nerdy Nummies" gatavošanas sērijas "Pansino", kas aizsākās 2010. gadā, kļuva par vienu no vispazīstamākajiem cepšanas šoviem internetā. Pašlaik ir jau izdotas grāmatas un cepšanas piederumu klāsts. "YouTube" platformā viņai ir 12,4 miljoni sekotāju, un Rozanna jaunus recepšu video publicē katru dienu!



Arīdzan ēdienu podkāsts ir lielisks veids, kā kādu būtisku vēstījumu nodot auditorijai. Atceries, ka tāpat kā pēc labas maltītes, arī podkāsts var kļūt gluži kā saldais ēdiens pēc garas dienas. Nu, piemēram, tu vari intervēt pavārus un šefpavārus, iedziļināties pārtikas zinātnē, dalīties ar pārtikas pārpilnības padomiem un daudz ko citu.

Ja esi aktīvs sociālajos medijos, piemēram, "Instagram", "Facebook" vai "Twitter", vari ievietot fotoattēlus un videoklipus ar savām receptēm vai ēdienreizēm, ko dienas laikā ēd. Tieši vietni "Instagram" ir iecienījuši ēdienu influenceri, dažādi restorāni un pārtikas uzņēmumi. Ja vēlies sadarboties ar restorāniem, apsver "Instagram" kā labāko platformu, kur darboties!

Džeimijs Olivers ir viena no kulinārijas industrijā pazīstamākajām personībām un arī viens no slavenākajiem ēdiena influenceriem vietnē "Instagram". Olivers aizrautīgi atbalsta un popularizē veselīgu uzturu. Viņš ir pazīstams ar savu minimālistisko un tīro ēdienu gatavošanas stilu. "Instagram" platformā viņam ir teju deviņi miljoni sekotāju. Savas publikācijas dažreiz pat publicē vairākas reizes dienā.



Nenoliedzami "TikTok" ir vēl viena sociālo mediju platforma, kas paredzēta īsformāta videoklipiem. Šī vietne īpaši iecienīta ir 16–24 gadu lietotāju vidū, tā var būt laba platforma jaunākiem lietotājiem, kuri cenšas sasniegt savu demogrāfisko stāvokli.

Ņūtons Ngiens ir viens no populārākajiem "TikTok" šefpavāriem, kam ir vairāk nekā 5,4 miljoni sekotāju un vairāk nekā 100 miljoni skatījumu. Viņš savu reputāciju ieguva, veidojot vienkāršus un viegli izpildāmus recepšu videoklipus, iedvesmojot lietotājus izmantot kulinārijas prasmes, par kurām viņi nezināja, ka viņiem piemīt. Viņa videoklipi ir sirsnīgi un komiski, un viņš fanus iepriecina teju katru dienu.

Ņem vērā — neaprobežojies tikai ar vienu platformu! Patiesībā vairāku platformu pieeja bieži vien ir labāka, lai sasniegtu lielāku auditoriju. Iespējams, nolemsi sākt veidot bloga ierakstus un izmantosi "Facebook", lai iegūtu sekotājus un reklamētu savu blogu.

Ja tev ir "YouTube" kanāls, vari ievietot savus videoklipus IGTV pakalpojumā "Instagram". Vai arī izvelc īsus fragmentus no garākā videoklipa, lai tos atkārtoti izmantotu "Instagram" vai "Facebook" ierakstos. Un tikpat labi savu videoklipa saturu vari pārvērst bloga ziņā. Tieši tik vienkārši! Tātad viena recepte var tikt pasniegta neskaitāmos veidos – ziņā, padziļinātā rakstā, videoklipā, bilžu albumā vai, iespējams, tu radīsi kādu citu unikālu veidu, kā cilvēkus ieinteresēt, lai viņi tavus ēdienu stāstus izmantotu savā ikdienas dzīvē.

Ieteikums: ir pareizi sākt ar vienu primāro platformu, kurā izvietosi lielāko daļu sava satura, un, augot šajā virtuālajā vidē, pievieno papildu mārketinga kanālus.

Sāc ar saturu



Tava kā influencera "vērtība" attiecībā uz zīmoliem vai iespējamiem sadarbības partneriem ir sekotājos, tātad tava vērtība tiks noteikta pēc tā, cik daudzi lasīs tavas receptes un ēdienu stāstus. Lai palielinātu savu auditoriju, tev ir jāizveido lielisks saturs!!!

Ja dalies ar savām receptēm, sāc dokumentēt visu procesu, fotografējot katru soli. Uzraksti viegli izpildāmu recepti, lai lasītāji varētu to izmēģināt savās mājās. (Ieteikums: kad pirmo reizi vēlēsies publicēt plašākai auditorijai savu recepti, pirms publicēšanas palūdz draugam izmēģināt to, lai pārliecinātos, ka neesi palaidis garām pierakstīt kādu darbību.)

Ja dalies ar saviem piedzīvojumu stāstiem restorānos, izmēģini iespēju iegūt ideālas fotogrāfijas, kad tiek pasniegts ēdiens. Influenceriem noteikti varētu šķist, ka viņu telefoni bieži vien ēd pirmie! Pārliecinies, ka fotografē dabiskā apgaismojumā. Lai sāktu darbu, pietiks ar jaunākās paaudzes viedtālruni. Savukārt, kad vēlēsies radīt pēc iespējas kvalitatīvāku un vizuāli skaistāku saturu, iespējams, vēlēsies pāriet jau uz digitālo kameru.

Sākas grūtākais: lai kļūtu par ēdienu influenceri, tev būs jāsamierinās ar konkurenci! Ja redzēsi kontus ar simtiem tūkstošu sekotāju un videoklipus ar Holivudas stila ražošanas vērtībām, tas varēs kļūt biedējoši. Bet neapstājies pie tā! Atceries, ka cilvēks, kuram ir savs šovs "Food Network", savu darbību sāka kā bloga autors, kuram nebija lasītāju.

Ieteikums: vismaz reizi nedēļā vajadzētu dalīties ar garākas formas saturu, piemēram, bloga ziņām un videoklipiem, savukārt sociālo mediju saturam (ierakstiem, dažādiem stāstiem vai videoklipiem) vajadzētu publicēties katru dienu. Jā, katru dienu, jo mēs ēdam katru dienu! Respektīvi, lai negadās tā, ka tavs sekotājs paliek kādu dienu bez receptes, jo pretēji viņš varētu doties patērēt kāda cita ēdiena blogera saturu. Un tu to nebūt nevēlēsies! Atceries arī to, ka, pieaugot prasmēm, uzlabosies arī satura kvalitāte. Lielisks saturs ir jebkura influencera panākumu pamats!

Mijiedarboties ar nozari



Kļūstot par viedokļa līderi, rēķinies ar to, ka tavs vārds izplatīsies tavas nišas kopienā. Proti, tas varētu attiekties uz citiem influenceriem, restorāniem, ēdiena publikācijām, ēdiena fotogrāfiem un daudzām citām iesaistītajām pusēm.

Sāc komentēt citu influenceru videoklipus, blogus un ierakstus, lai izveidotu saikni un sāktu radīt atpazīstamību. Vari arī uzaicināt viņus sadarboties "YouTube" videoklipā, podkāstā vai posta izveidē. Šīs influenceru sadarbības netiks finansētas, taču tās var palīdzēt gan palielināt atpazīstamību, gan iegūt sekotājus, kā arī, iespējams, tu no citiem influenceriem gūsi iedvesmu savam turpmākajam saturam. Esi tur, kur ir citi nozares pārstāvji!

Iespējams, varētu šķist, ka šī ir viena no grūtākajām influencera daļām. Ja pēc savas būtības nevēlies sazināties, tev ir biedējoši nosūtīt ziņu svešiniekam, aicinot viņu izveidot kopīgu sadarbību, tad atceries, ka tā ir svarīga sastāvdaļa, lai palielinātu tavu atpazīstamību.

Laiks nopelnīt naudu!



Kad tev būs spēcīga sekotāju grupa, varēsi sākt gūt peļņu. Tava platforma un niša būs galvenie faktori, kas nosaka, cik sekotāju tev ir nepieciešams, lai varētu sākt pelnīt. Piemēram, "Instagram" mikro-influenceri, kuriem ir nedaudz vairāk par 1000 sekotājiem, var sākt strādāt ar zīmoliem. Taču "YouTube" ir nepieciešams daudz lielāks skatītāju skaits, lai nopelnītu ievērojamu naudu.

Influencera mārketings ir tad, kad zīmols, piemēram, vietējais restorāns, sadarbojas ar influenceri, lai reklamētu savu restorānu tavos sociālajos medijos.

Lai sāktu influencera mārketingu, vari sazināties ar zīmoliem, kas tev patīk, lai noskaidrotu, vai tie ir gatavi sadarbībai. Var būt nepieciešamas nelielas sarunas, lai panāktu vienošanos, ar kuru tu un zīmols esat apmierināti. Piemēram, tu vari piekrist publicēt vienu "Instagram" ierakstu un trīs īsstāstus jeb stories, kas reklamē restorānu, apmaiņā pret bezmaksas maltīti un nelielu samaksu. Kopumā influenceri ar lielāku auditoriju var noteikt augstākas cenas šīm kampaņām.

Ar "YouTube" ir nedaudz citādāk... Atšķirībā no citām platformām, kur jebkāda naudas pelnīšana notiek tikai starp influenceri un zīmolu, "YouTube" faktiski maksā video veidotājiem, pamatojoties uz skatījumiem. Piemēram, videoklips ar 1 000 000 skatījumiem tā publicētājam ienesīs aptuveni 4400 eiro. Šie ieņēmumi tiek gūti no reklāmdevējiem, kuri maksā "YouTube" par to, lai viņu reklāmas tiktu rādītas pirms videoklipiem un to laikā.

Pilna laika vai nepilna laika darbs?

Lielākā daļa influenceru sākumā pelna pat ļoti maz. Bet, veidojot savu auditoriju un veidojot plašāku saikni ar pārtikas nozari, viņi atrod vairāk iespēju nopelnīt sadarbībās.

Sava satura izveidošana bieži sākas ar nepilnu slodzi kā veids, kā papildināt pašreizējos ienākumus. Daži spēj palielināt savu auditoriju un reputāciju līdz tādam līmenim, ka pilnībā var aizstāt ikdienas darbu.

Tomēr ne visi influenceri nonāk šajā jomā, lai pelnītu naudu. Daži vienkārši dalās sava prieka pēc. Ja esi pavārs vai šefpavārs, tad, iespējams, "iebrukums" influenceru pasaulē varētu būt jautra radošā iespēja! Jo vairāk zināsi par ēdienu gatavošanu, jo vieglāk varēsi runāt ar auditoriju par receptēm un ēdieniem. Kulinārijas skolas grāds vai diploms var būt lielisks veids, kā ieinteresēt citus tevi skatīties, klausīties un ņemt par piemēru!

Raksta tapšanā izmantota informācija no kulinārijas skolas "Auguste Escoffier School of Culinary Arts" bloga.