Ideja pašgatavotai dāvanai – sālīts speķis: viltības, lai tas izdotos mutē kūstošs

Mūsdienās speķis ir iecelts delikateses godā un ir pierādīts, ka tīrs, labi nosālīts speķītis nelielos daudzumos nāk par labu veselībai. Gaidot tuvojamies gada nogales svētkus, jau laikus vari izmēģināt spēkus speķa sālīšanā, vēl jo vairāk tāpēc, ka daudzi tradicionālo piparkūku vai konfekšu vietā ļoti labprāt saņemtu šādu oriģinālu, garšīgu un pašrocīgi gatavotu dāvanu.

Agrākos laikos speķis bija īstens nabaga ļaužu ēdiens, jo bija lēts un ilgi uzglabājams. Turklāt strādnieki, kas no agra rīta līdz pat vēlai naktij rāvās melnās miesās, lai nodrošinātu ģimeni ar iztiku, pēc pāris speķa šķēļu noēšanas novēroja jūtamu spēku pieplūdumu.

Daudzu latviešu iecienītā speķa labās īpašības atzīst arī pašmāju gastroenterologs Anatolijs Danilāns savā grāmatā (Inese Ziņģīte, Anatolijs Danilāns "Speķītim nav ne vainas jeb atziņas veselīgai dzīvei" Jumava, 2013) veltot šim latviešu kulta produktam ne mazums atzinīgu vārdu.

Tomēr, lai cik liela būtu mūsu mīlestība pret speķi, tā tomēr jādala arī ar krieviem, ukraiņiem, itāliešiem un daudzām citām tautām, kas speķi jau izsenis turējušas zelta vērtē. Piemēram, Itālijā speķīti dēvē par lardo un sāla, noturot marmora vannās. Romieši to esot baudījuši salikumā ar vīģēm, bet franču virtuvē speķmaizītes tiek uzskatītas par izsmalcinātu uzkodu. Briti speķi mēdz pievienot pat pudiņam, nemaz nerunājot par angļu tradicionālo brokastu ēdienu – ceptām olām, kas nav iedomājamas bez zeltaini sačurkstinātām speķa šķēlītēm.

Krievijā speķi sālīja mucās vai arī izkausēja taukos, ko uzglabāja māla podos, izmantojot putru, zupu un citu ēdienu aizdaram. Kausētus taukus izmantoja arī zaļumu saglabāšanai gada aukstajiem mēnešiem: zaļumus satrina putriņā un pārlēja ar taukiem, šādi tos iekonservējot, skaidro portāls "Lifehacker".

Kā izvēlēties cūkas speķi sālīšanai

Foto: Shutterstock

Nebūs melots, apgalvojot, ka gaļas garša lielā mērā atkarīga no konkrētā lopiņa ikdienas ēdienkartes. Tā kā var tikai zīlēt, ar ko tiek barotas cūkas lielajās fermās, sālīšanai speķi būs prātīgāk izvēlēties no zināma zemnieka saimniecības vai iegādāties tirgū pie uzticama pārdevēja. Ja ruksis ik dienu būs ticis barots ar tupeņiem, bietēm, putru un ēdiena atliekām no saimnieka galda, tas noteikti ietekmēs arī speķa garšu tikai uz labo pusi.

Izvēloties speķi sālīšanai, lūko pēc gabaliem ar līdzenu, gludu un elastīgu ādu un noteikti noskaidro, kad lopiņš kauts, jo gaļai jābūt pēc iespējas svaigākai. Lai pārbaudītu speķa kvalitāti, palūdz atļauju nogriezt šķēli ar asu nazi. Ja speķis būs kvalitatīvs un svaigs, nazis tam griezīsies cauri viegli kā sviestam, tai pat laikā jutīsi, ka taukums ir blīvs pēc savas struktūras. Speķim nekādā gadījumā nevajadzētu būt mīkstam un ļumīgam. Griezuma vietā tam jābūt baltam vai viegli rozīgam, savukārt dzeltenīga nokrāsa liecina par to, ka produkts nav kvalitatīvs un to nekādā gadījumā nevajadzētu pirkt. Ideālā gadījumā sālīšanai paredzētajiem speķa gabaliem vajadzētu būt bez liesās gaļas slānīšiem, jo liesums speķi var padarīt sīkstu un grūti sakošļājamu. Caurauguša speķa gabaliņus labāk izmantot kūpināšanai vai zupas vārīšanai.

Zinātāji apgalvo, ka speķis no sivēnmātes gaļas sanākot daudz gardāks nekā no vepra, bet noteikt dzimumu atšķirību, izvēloties gaļu, var būt visai neiespējama misija.

Lasot tālāk, uzzināsi, kādas ir sālīšanas metodes, apgūsi noderīgus knifiņus un varēsi izmēģināt kādu no trīs mūsu speķa sālīšanas receptēm no portāla "Notefood" padomu krājumiem.