Indukcijas plīts un parastais katls. Kas notiks, tos sapārojot?

Taču indukcijas trauki gan nav tik izvēlīgi, izvēloties gatavošanas pāri. Tie derēs arī uz parastās, keramiskās virsmas.

Visvienkāršākais veids, kā pārbaudīt, vai trauks der indukcijas plītij, ir pielikt tam magnētu. Ja tas pielīp, tad derēs! Šis triks strādās, ja nonāc svešā virtuvē, piemēram, īrējot kādus apartamentus ar indukcijas plīti, kur ir lērums katlu ar padzisušām piktogrammām. Veikalā vienkāršāks veids ir izlasīt, kam noskatītais katls un panna paredzēti, vai pajautāt konsultantam.

Indukcijas plīts ir cimperlīga – tai vajag ne tikai indukcijas katlus, bet arī konkrētu diametru. Katla diametram jāatbilst plīts rinķa diametram. Piemēram, ja diametrs ir 210 mm, plīts nereaģēs uz katliem, kuriem diametrs mazāks par 130 mm.

Kas vienkāršā valodā runājot ir indukcijas plīts? Tā ir plīts, kas taisīta ar spolēm, kas rada magnētisko lauku. Līdz ar to plīts silda tikai to virsmas daļu, kam ir uzlikts trauks. Uz indukcijas plīts gatavotie ēdieni uzvārās krietni ātrāk un tērē mazāk elektrības. Indukcijas plīts arī atdziest ļoti ātri, līdz ar to ir mazāk risku apdedzināties. Tas sevišķi aktuāli ir mājās ar maziem bērniem.