Ja pavāram roka notrīcējusi – kā glābt pārāk asu ēdienu?

Neveiksmes virtuvē dažkārt gadās pat viszinošākajiem pavāriem. Ikvienam skaidrs, ka, gatavojot asu ēdienu, ir viegli kļūdīties vairāku iemeslu dēļ. Piemēram, netīšām pievienojot ēdamkaroti, nevis tikai tējkaroti asās garšvielas, un, rau, karstumiņš no šī ēdiena var būt lielāks, nekā sākotnēji vēlējies! Neatkarīgi no iemesla, tas nebūt nenozīmē, ka vakariņas ir pilnībā jāizmet. Jā, ir iespējams mazināt asumu ēdienam, kas izrādījās pikantāks, nekā plānots. Turklāt, iespējams, tādā veidā atklāsi, ka izmainītā recepte ir vēl garšīgāka nekā sākotnēji iecerētā.

Atceries – garšvielas iedarbojas dažādi. Kā tas ir? Garšvielas tāpat kā jebkuri ārstniecības augi dažādi iedarbojas uz katru cilvēku. Piemēram, piparmētra vienu uzmundrina, citus nomierina. Tas atkarīgs no cilvēka! Protams, ja čili jūsmājās ir tikpat iecienīta sastāvdaļa, kā sīpols zupā, tad uztraukties par to, kā ēdienu padarīt maigāku, nebūs aktuāli. Bet, ja nu...

Asie pipari, piemēram, čili, kajēnas, halapenjo satur savienojumu, ko sauc par kapsaicīnu. Tātad par asumu piparos rūpējas kapsaicīns, kas visvairāk koncentrējas tieši sēklās. Jo augstāks kapsaicīna līmenis, jo asāks pipars – asumu mēra pēc Skovila skalas. Paprikā skovilu līmenis ir nulle, bet, piemēram, halapenjo – no 2500 līdz 8000. Salīdzinājumam – skalas pašā augšā ir "Trinidad Scorpion" ar pusotru miljonu skovilu. Viens no populārākajiem un visbiežāk izmantotajiem čili saimes pipariem ir halapenjo. Tas ir patīkama, silta asuma pipars, ar ko iesākt draudzēšanos, ja vēl neesat no "ugunsrijējiem".

Kā novērst pārlieku lielu asumu?

Skābums

Tā kā kapsaicīns ir sārmaina eļļa, tā intensitāti var kompensēt ar skābēm. Skābās sastāvdaļas, piemēram, citronu sula, laima sula, vīns vai nedaudz etiķa, kā arī, piemēram, sasmalcināti tomāti, kečups un pat ananasi var palīdzēt neitralizēt pikantās eļļas pH līmeni un samazināt šo liesmojoši aso garšu.

Eļļa

Kapsaicīna intensīvo asumu var mazināt arī ar nedaudz augu eļļas vai dažādiem piena produktiem. Tā kā kapsaicīns ir eļļā šķīstošs, veselīgas eļļas, piemēram, vīnogu kauliņu, olīvu vai kokosriekstu, pievienošana palīdzēs izšķīdināt un atšķaidīt asās molekulas. Noteikti izvēlies neitrālas garšas eļļu vai eļļu ar garšu, kas papildinās ēdienu. Tad to ļoti lēni pievieno (tikai pa vienai tējkarotei), lai saglabātu ēdiena tekstūru un konsistenci.

Riekstu sviests

Eļļa riekstu sviestā, piemēram, zemesriekstu, mandeļu, Indijas riekstu un sezama (pazīstama arī kā tahini) sviestā, arī palīdzēs izkliedēt daļu asuma, un tos var izmantot augu eļļas vietā. Un, kas zina, varbūt iepatiksies jaunā garšas nianse un radītā krēmīgā tekstūra?!

Piena produkti

Tādi produkti kā piens, jogurts, krējums, saldais krējums un arī siers ir lieliski asuma "nolīdzinātāji". Skābais krējums ir pavisam ierasta izvēle, lai nedaudz nomierinātu meksikāņu ēdienu spēcīgo garšu. Kā ja minēts, kokosriekstu piens, lai gan tam ar īsto pienu nav nekādas radniecības, arī piešķir ēdieniem neticamu krēmīgumu un lieliski sader ar daudzām Āzijas garšām. Ja krēmīgums nav tas, ko meklē, tad pievieno nedaudz rīvēta siera.

Salds

Pievienojot nedaudz salduma, asums, protams, ka neizzudīs, taču tas noteikti palīdzēs līdzsvarot garšas. Labākais variants ir medus vai saldais kečups, taču derēs arī kanēlis vai cukurs. Uzmanies ar pievienotā saldinātāja daudzumu, pretējā gadījumā ēdiens kļūs pārāk salds. Pamatēdienam nav jāgaršo kā desertam!

Ciete

Pasniedz pikanto maltīti ar cieti saturošiem produktiem, piemēram, maizīti, miltu tortilju, rīsiem vai kartupeļiem. Šo cieti saturošo pārtikas produktu neitrālā garša palīdzēs samazināt ēdiena asumu.

Papildu sastāvdaļas

Ja pa rokai ir receptē paredzēto sastāvdaļu rezerves, pievieno tās (protams, bez asajām garšvielām!). Vai arī improvizē un pievieno papildus citas sastāvdaļas, kas labi saderēs ar ēdienu, vienlaikus neitralizējot pikantumu. Labi kandidāti varētu būt buljons, konservētas pupiņas (ne čili!), kartupeļi, tomāti, kukurūza, avokado, kokosriekstu piens un arī vārīti rīsi.

Un, re, "Tasty.lv" dalās ar sildošām, asām, pikantām un iedvesmojošām receptēm ugunīgām pusdienām vai vakariņām. Tikai atceries – visu ar mēru! Labu apetīti!