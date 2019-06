Jāņu siers – klasisks, kūpināts, uz maizes ziežams: 17 receptes un padomi iesācējiem

Tiem, kas pirmo reizi izmēģinās siera siešanas meistarstiķus, jāzina svarīgas nianses. Pirms ķeries klāt pie darba, nodrošinies ar palīgrīkiem – lielu katlu, jo, pa daļām karsējot, nekas nesanāks un mazā katliņā arī neizdosies savārīt kārtīgu siera rituli. Neatkarīgi no tā, sieru noslogosi vai masu pildīsi traukos, bez marles neiztikt (meklē aptiekās), bet var izmantot arī lina drānu. Pirms lej sakarsēto masu ar sūkalām uz drānas, tā iepriekš jāsamitrina. Ja siesi sieru uz sausas marles vai lina auduma, masa pielips un rituli būs grūti atdalīt.

Ja vēlies sieru viendabīgi dzeltenu, tad olas pievieno kopā ar sviestu, bet, ja labpatīk siers ar ziedainiem dzeltenumiem, olas sajauc reizē ar biezpienu.

Garšvielu izvēle



Jāņu dienas klasika ir siers ar ķimenēm – no vērtībām nevajag atteikties, bet dažkārt ir vērts izmēģināt radošas alternatīvas, piemēram, zaļumus, kas piešķirs ne mazāk sliktu garšu un aromātu. Ļoti gards siers izdosies, ja pievienosi sasmalcinātu baziliku, pētersīļus, dilles, maurlokus, pikantāku garšu cienītāji var izmēģināt saulē kaltētus tomātus, paprikas pulveri, ķiplokus, kaņepes, sezama sēklas, amoliņa sēklas, putekšņus, čili pārslas un citas piedevas. Kas attiecas uz sāls pievienošanu, to var piebērt, kad pievieno olas ar sviestu, bet daudzi iesaka ar sāli ierīvēt jau sasietu sieru no visām pusēm.

Lai arī ierasts Jāņu sieru baudīt sāļā versijā, tie, kas pamēģinājuši, piekritīs, ka arī saldā variācijā siers būs baudāms. Saldajā versijā papildini masu ar magonēm, riekstiem, žāvētiem augļiem, marmelādi, bet no ārpuses ierīvē ar medu, kanēli vai aromatizētu cukuru.

"Pēdējā brīža" Jāņu siers



Ja netīk doma par Jāņu siera siešanu un laikietilpīgo gatavošanu, ne mazāk sliktu gala rezultātu varēs baudīt, gatavojot sieru pannā, tikai rezultātā būs nevis stingrs ritulis, bet gan mīksts, uz maizes ziežams sieriņš.

Sakarsētā pannā liek 400 g biezpiena, pievieno 2 ēdamkarotes ķimenes, tējkaroti sāli un maisot karsē, līdz biezpiens sāk kust un savelties tadā kā pikā, līdzīgi kā kausēts siers. Smērē uz maizītēm un ceļ galdā.

Te atradīsi ātri un vienkārši pagatavojama mīkstā krējumsiera jeb kastinis recepti no lietuviešu kulinārā mantojuma krājumiem. Leiši kastinis gatavo no skābā krējuma vai rūgušpiena un sviesta ar ķimeņu piedevu un pasniedz ar vārītiem kartupeļiem vai ziež uz maizes.

Tiem, kas svētkiem vēlas sagatavoties kā pienākas, piedāvājam 17 Jāņu siera receptes – gan tradicionālas, gan ar dažādām radošām atkāpēm.

Līgo!