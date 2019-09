Kā ceļojumā ēst veselīgi? 7 ieteikumi no ēdienu fotogrāfes Amalijas Andersones

Ja tev patīk ceļot, vai esi aizdomājies par saviem ēšanas paradumiem ceļojuma laikā? Protams, ir reizes, kad ceļojumos no sirds ir jāizbauda ēdienu kultūra un daudzveidība, pat ja tas nozīmē maizes, makaronu un kūku izēšanos. Tomēr, ja plāno garāku ceļojumu vai ceļo salīdzinoši bieži, ilgstoša neveselīga ēšana var slikti ietekmēt tavu pašsajūtu un enerģijas līmeni. Tas var traucēt tev pilnvērtīgi izbaudīt ceļojumu. Izlasot šo rakstu, tu uzzināsi 7 noderīgus ieteikumus par veselīgu ēšanu ceļojumos no talantīgās ēdienu fotogrāfes un aizrautīgās ceļotājas Amalijas Andersones.

Sava darba specifikas dēļ, Amalija daudz ceļo gan uz tuvākām, gan tālākām zemēm, un ar elpu aizraujošiem iespaidiem dalās savā košajā "Instagram" kontā. Lai gan Amalijas darbos atradīsi daudz kūku, gadu gaitā uzkrātā pieredze viņai ļauj gan ikdienā, gan arī ceļojot baudīt veselīgas maltītes un justies enerģijas pilnai. Kā ceļojumos veselīgi gatavot, izvēlēties labākās opcijas un neiekrist emocionālajā ēšanā? Uz šiem un citiem jautājumiem "Thebeginnings" atbild Amalija.

Motivācija, motivācija, kur lai tevi atrodu?

"Nevajag neko sev ar varu aizliegt. Sāksim ar to, ka ēdiens ir bauda. Kaut ko strikti aizliedzot, ātri vien iedzīvosimies nervu kaitēs un kašķīgā garastāvoklī, tāpēc šī aizlieguma vietā uzdodam sev jautājumu: kāpēc man to gribas? Vai es jūtos emocionāli slikti? Man ir garlaicīgi? Varbūt skumji? Moka tukšuma sajūta? Vai ar kāri pēc saldējuma un burgera es remdēju tukšumu savā galvā un dvēselē? Man tā pavisam noteikti ir! Man roka stiepjas pēc neveselīgām lietām, kad skumjas māc vai man ir ļoti, ļoti garlaicīgi, un nav iespējas aizmukt no šī garlaicīguma. Piemēram, sēžot vēlu vakarā pie bagātīgi klāta kāzu galda, kad visiem ir jautri, bet es skumji stumju vaigos kārtējo rasola porciju vai kūkas gabalu," Amalija ir atklāta.

Tādēļ, lai ikdiena un ceļojumi būtu patīkamāki un lai ilgtermiņā noturētos pareizajās sliedēs, viņas ieskatā ir svarīgi uztvert veselīgu ēšanu kā kaut ko labu tavam ķermenim un garam: "Daiļākas auguma aprises, vienmērīga enerģijas padeve (nevis miegs pēc pusdienām, kad nav spēka un gribas tikai gulēt), izpalikušas veselības problēmas un tīra sejas āda man ir milzīga motivācija pieturēties pie veselīga uztura, lai kur arī es atrastos. Mazāk ogļhidrātu, mazāk kaloriju, mazāk cukura un neveselīgo tauku. Tā kā tagad cukuru pievieno visneiedomājamākajiem ēdieniem, tad es labāk cukura ēšanu atstāju tad, kad sakārojas kādu izvirtību ar perfektu šokolādes kūciņu."

Biļetes ir, maršruts izplānots, bet ko lai ēd?

Ceļojumos vienmēr ir ļoti daudz kārdinājumu – virtulis tur, saldējums te un limonāde pati grozā lec, tikko ceptas pankūkas ar "Nutellu" pretī pa ielu nāk, sulīgi burgeri katrā vecpilsētas stūrī, neizsakāms picu kārdinājums, kur vien grozies, un tad vēl tie mazie našķīši kurus pat nepamani – konfektes, čipsi, sulas… Un tad vēl tavs ceļabiedrs vakariņās sadomājis dzert alu ar čipsiem… Ah!

"Ja ceļo reizi gadā un dodies gastronomiskās brīvdienās ar mērķi izbaudīt visus gardos grēkus, ko galamērķis piedāvā, tad nav lieki jāsatraucas, bet drīzāk ar visu sirdi un dvēseli jābauda, jo esot atpakaļ viss atkal ieies vecajās sliedēs. Bet ko darīt tad, ja ceļot sanāk biežāk, bet veselība (mūsdienās tik ļoti populārās alerģijas un produktu nepanesamības) un labsajūta neļauj katru dienu ēst sviestmaizes ar majonēzi un makaronus ar sieru? Gatavo pats!" mudina Amalija.

Foto: Amālija Andersone

Baudi ceļojumu kā vietējais, iepērcies tirgū

Ja ceļojot nākas dzīvot viesnīcā, Amalija parasti izvēlas vietu, kur ir virtuve: "Nav lielākas baudas, kā apmeklēt vietējos tirgus, izvēlēties visu svaigu un pēc tam pašam pagatavot gardu maltīti. Tādā veidā es varu ne tikai ietaupīt naudu, bet arī izvairīties no nevēlamiem produktiem, ko nemanot nākas apēst, ēdot restorānos. Ja "viss ir slikti" un virtuve nav pieejama, tad meklēju veselīgas ēšanas vietas un restorānus, vai iztieku ar to ko var nopirkt veikalā negatavojot – banāni, āboli, pupiņu konservi, burkāni, rīsu galetes, avokado, humuss, olīvas utt."

Foto: Amalija Andersone

Izvēlies produktus, ko viegli uzglabāt un pagatavot

Ēdienu fotogrāfe iesaka ceļojumos iepērkoties izvēlēties viegli pagatavojamus produktus: sarkanās lēcas, griķus, pupiņu makaronus, kvinoju, uzlabojot ar bagātīgu devu garšvielu un olīveļļu. "Ja paveicas, tad klāt var ēst svaigus salātus un dārzenīšus. Pretējā gadījumā labi noder kāds konservs no vietējo zemju lauku labumiem," tā Amalija.

Esi neatkarīgs un brīvs ceļotājs ar savu virtuvi

Pieredzējusī ceļotāja atklāj, ka ceļojuma laikā viņa neēd ceļmalas krogos un kafejnīcās, bet gan dod priekšroku pašgatavotam ēdienam, "protams, ja vien tā nav Indija, Maroka, Japāna vai kāda cita savādākas ēšanas kultūras zeme, kur ēdiens ir viens no šīs valsts kultūras iepazīšanas veidiem."

Kāpēc Amalija saka "nē" ceļmalas krodziņiem? Jo, viņasprāt, ar mīlestību gatavots ēdiens garšo labāk: "Nez cik daudz grama mīlestības ir palicis ceļmalas kroga ēdienā, ja pavārs katru dienu strādā 12 stundas? Un varbūt arī manas darba specifikas dēļ, kas ir saistīta ar ēdienu, esmu laimīga, ja savās brīvdienās, varu izvēlēties vienkārši pašgatavotu, bet kvalitatīvu un veselīgu ēdienu. Es uzskatu, ka mūsdienās, kad ēdiens pats no visām pusēm lec virsū, sev taisīt ēst ir forši, tāpat kā pašam būt noteicējam pār savas dzīves lielajām un mazajām izvēlēm!"

Pēdējā laikā viņai sanācis daudz ceļot ar mašīnu: "Šis ceļošanas veids ir arī vislabākais pašgatavotas maltītes ēšanai, kā arī kārdinājumu ir mazāk. Man mašīnā vienmēr līdzi ir mini virtuve ar prīmusu, katliņiem, pannu (lai var uzcept, piemēram, pankūkas meža vidū, ja sagribas!) un garšvielām, eļļu, lēcām, rīsiem, griķiem, konserviem un citiem sausajiem produktiem. Atliek tikai ik pa laikam piepirkt kādus svaigus dārzeņus un augļus, izbaudot vietējos tirgus. Šādi ceļojumā varam ēst gandrīz kā mājās!"

Foto: Amalija Andersone

Ēd veselīgi un neaizmirsti par vitamīniem

Ceļojot Amalija izvēlas iekļaut ēdienkartē uzturvielām bagātus produktus: svaigus ķiplokus un sīpolus, dzer kurkumu ar melnajiem pipariem, lieto uztura bagātinātājus – probiotikas. Viņai līdzi vienmēr ir arī olīveļļa un koskriekstu eļļa. "Mans "fast food" ceļojumā ir vārītas sarkanās lēcas ar kurkumu, kaltētiem ķiplokiem un sīpoliem, melno sāli un daudz olīveļļas," vienkāršas, bet sātīgas un gardas maltītes recepti iesaka kaislīgā ceļotāja.

Bieži vien viņas "ceļabiedri" ir arī avokado, svaigs kāposts, ko var grauzt mašīnā, kad jāpavada dadz laika ceļā, un kaltētas jūras zāles, kuras, pamērcējot ūdenī, var pievienot jebkuram ēdienam, nodrošinot organismu ar vitamīniem un minerālvielām. "Es pat esmu bērusi spirulīnas pulveri klāt lēcām. Izskatās mazliet pēc troļļa smadzenēm, bet nav ne vainas!" smej Amalija.

Galvenais ir eksperimentēt un nebaidīties arī klausīt organisma vēlmēm. Piemēram, ikdienā jaunā sieviete rīsus neēd pārāk bieži, bet pēdējā ceļojumā tos esot kārojies ēst vienā laidā: "Rīsi ar karija garšvielu un ķiplokiem, sutināti kokosriekstu krēmā man bija riktīgs kārums, ja vēl pa virsu uzber rauga pārslas vai rīvētu cieto sieru – sanāk maltīte gandrīz kā restorānā!"

Atklāj jaunas garšas

Brokastīs Amalija bieži izvēlas ēst svaigus augļus un ogas – mellenes, upenes, zemenes ar augu pienu. "Pēdējā ceļojumā tik ļoti to visu kārojās, bet nebija iespējams dabūt svaigas ogas. Es savu ogu kāri atrisināju, pērkot saldētas ogas vakarā, atstājot mašīnā, lai atkūst pa nakti, un no rīta man bija brokastis gandrīz kā mājās," radošu risinājumu atklāj ceļotāja.

Foto: Amālija Andersone

Viņas supernašķis, kad braucienos uznāk liels nogurums un tā vien prasās kāda cukurota limonāde, ir kombučas dzēriens, ko var atrast lielveikalos vai mazajos eko veikaliņos.

"Dodoties ar mašīnu tālākā ceļā cenšos nodrošināties ar kvalitatīvu melno šokolādi, enerģijas batoniņiem, veselīgiem cepumiem un dārzeņu čipsiem, jo es zinu, ka ceļojumā man kārosies daudz našķu, un man nebūs iespēja pašai izcept savus cepumus vai kūku. Tāpēc, lai roka nepaslīdētu (bet dažreiz jau paslīd, taču cenšos sevi par to nešaustīt un drīzāk izbaudīt šo grēku), labi ir apgādāties jau iepriekš ar daudz ēdiena un visādiem kārumiem," iesaka Amalija.

Atceries, ka ceļojot tev pašam jāizlemj, vai vēlies izbaudīt ēdiena kultūru. Ja tomēr tāds nav mērķis, Amalija iesaka gatavot pašam, lai kārdinājumu būtu mazāk. Izvēlies viesnīcu ar savu virtuvi, vai paņem līdzi savu, padomājot par produktiem, kurus var viegli uzglabāt un pagatavot. Apmeklē vietējos tirgus un ieklausies savā organismā ik dienu, lai zinātu ko tas vēlas un kas nepieciešams pilnīgai labsajūtai.