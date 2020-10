Kā fotografēt ēdienu, lai palielītos 'Facebook' un 'Instagram'

Kāpēc mēs ievietojam sociālajos tīklos bildes ar pašu gatavotajiem ēdieniem vai savu viesošanos restorānos? Viens teiks, ka tas ir viegls veids, kā izrādīties, bet, no otras puses – kāpēc gan nepadalīties ar labo, kas mums izdevies un mūsu dzīvē notiek. Visdrīzāk arī turpmāk dalīsimies ar ēdienu fotogrāfijām, lai kāds katram būtu iemesls. Tāpēc "Tasty" skaidro, kā radīt skaistas un stilīgas ēdienu bildes ievietošanai sociālajos tīklos.

Palodze – gaišākā vieta istabā

""Instagram" var redzēt, ka šobrīd modīgākās bildes ir ar filtru – ar retro ņirboņu, ar baltiem trokšņiem virsū. Tas ir jaunākais hīts," novērojis "Delfi" fotoredaktors Kārlis Dambrāns. Viņš stāsta, ka fotogrāfijās pati svarīgākā ir gaisma – gan filozofiski, gan tehniski. "Ar aci skatoties, šķiet, ka ir pietiekami gaišs, bet fotogrāfijai tas ir par tumšu. Ja neizmanto mākslīgās gaismas, tad iesaku bildēt dienas gaismā. Pavisam vienkārši – visjaudīgāk mājas apstākļos ir bildēt uz palodzes. Palodze kā fons – tas gan ir cits stāsts, bet gaismas iegūšanas ziņā tas ir visvienkāršākais."

Ar acīm pa perimetru

Kārlis iesaka nedomāt par fotogrāfijas fonu kā rakstu aizmugurē, piemēram, dēli vai galdautu, bet gan kā kadrējumu. Kas vēl atrodas šajā kadrā, kādu saturu un vēstījumu tas nes? "Kad iekadrē bildi, ar acīm izbrauc pa perimetru un paskaties, kas atrodas kadrā, un galvenais – kāpēc? Vai tam vispār tur jāatrodas? Ja fonā redzama tējas krūzes ceturtdaļa, visticamāk, tai tur nemaz nav jābūt. Bet, ja gribi uzsvērt tējas krūzi, tad attēlo vismaz pusi no tās," stāsta Kārlis, norādot, ka "tam, kas atrodas kadrā, jābūt mērķtiecīgam."

Kaķa pēdiņas un sudraba dakšiņa

Galvenais ir saturiskais vēstījums un sajūta, ko tu vēlies ar fotogrāfiju parādīt, vairākkārtīgi uzsver Kārlis. "Vienkāršākais fona risinājums ir nopirkt flīzes vai vienu kvadrātmetru lamināta, tas būs vienkāršs, bet skaists fons. Ja gribi radīt smalku sajūtu, tad fonā iederas glauna sudraba dakšiņa. Ja gribi attēlot populāro rustic stilu, tad novieto fonā bleķa krūzīti. Varbūt fonā vēlies ielikt kaķa pēdiņas, ar to pasakot, ka man ir foršs kaķis un es radu garšīgu ēdienu un mājas sajūtu." Var parādīt ēdienu arī kā reportāžu, norāda Kārlis. "Var fotografēt tikai šķīvi un var nobildēt tā, ka fonā pie galda sēž visa ģimene, tādējādi parādot, ka man ir jauks ēdiens un jauka ģimene. Bet arī šajā gadījumā Kārlis atgādina – izstaigā ar acīm pa kadru un skaties, vai kaut kas tajā nav lieks, piemēram, lai puse cilvēka fotogrāfijā nebūtu nogriezta.

"Like" vākšana

Kad jautāju Kārlim, kā ar ēdienu fotogrāfijām savākt vairāk laikus sociālajos tīklos, viņš uzsver: "Aicinu, lai cilvēki vispār par to nedomā. Nedrīkst domāt par bildi kā kaut ko, kas tiek laikots. Un nedrīkst domāt par Like kā kaut ko vērtīgu, Tas, ka bildei ir daudz laiku, nenozīmē, ka esam vairāk mīlēti, tā domāt ir nepareizi no visām šķautnēm. Otrkārt, jāsaprot, cik ļoti esam atkarīgi no algoritma, kāpēc konkrētajai bildei ir tāda veiksme sociālajos tīklos. Sasaistīt laikus ar bildes kvalitāti nedrīkst nekādā gadījumā," uzskata Kārlis Dambrāns.

Lai saskrien siekalas

Savukārt žurnāla "Pie Galda" un "Našķoties" grāmatas foto autore Anda Upmale novērojusi, ka bildes, kuras cilvēki laiko, ir garšīgas, košas un dzidras. "Protams, burgera vai restorāna vakariņu fotogrāfijas patiks vairāk nekā brokastu putras šķīvis, lai gan arī to var radoši pārvērst mākslā." Skaista ēdiena fotogrāfija, viņasprāt, ir tāda, pēc kuras aplūkošanas pat saskrien siekalas mutē vai tā atsauc atmiņā kādas bērnības sajūtas un garšas. Anda uzskata, ka šobrīd aktuāls ir askētisms un minimālisms: "Izcelt nianses, bet nepārspīlēt ar detaļām. Kadra tīrība un gaisma - šie ir būtiski faktori trendīgam foto." Var šķist, ka ēdienu ir vieglāk fotografēt nekā cilvēkus, taču Anda uzskata, ka tā nebūt nav. "Esam komandā cīnījušies pat divas stundas ar biezpiena krēma desertu, jo pavisam vienkārši šādā desertā nav kur piesiet aci. Situāciju izglāba vides iekārtojums."

Skaistas bildes ar telefonu

Tā kā lielākoties ēdienu fotogrāfijas iemūžinām ar telefonu, Anda iesaka: