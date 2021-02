Kā kotletes padarīt ideālas – pufīgas un sulīgas kā no 'Lido'?

Kotletes ir tik populāras, iespējams, tāpēc, ka tās var ātri pagatavot un tās salīdzinoši nav tik dārgas. Par kotlešu gatavošanu noteikti nevajag saimnieces skolot, jo katra meistare izveidojusi savu īpašo recepti, par kuru mēs sakām – tādas kotletes, kā gatavo mana mamma vai ome, nemāk neviens. Tomēr ir daži knifi, kas arī zinošām saimniecēm var noderēt, lai kotletes izdodas vēl pufīgākas un garšīgākas. "Galvenais kritērijs ir laba gaļa," saka ēdināšanas uzņēmuma "Lido" ražošanas tehnologs Dmitrijs Buzmakovs, kurš dalās ar "Tasty" ieteikumos kotlešu cepšanā.

Īstās gaļas izvēle





Kotletes nevajadzētu taisīt no saldētas gaļas, citādi tās būs sausākas. Cūkgaļas kotletēm svarīga pareiza tauku daudzuma proporcija. Labāk izmantot šķiņķi ar apmēram 20 procentiem taukuma, lai kotletes nav sausas. Cūkgaļas kotletēm nevajadzētu izmantot karbonādi.

Vistas kotletēm ieteicams miksēt nedaudz filejas ar šķiņķi bez ādas, jo ādā ir ļoti daudz tauku.

Zivju kotletes var gatavot no vietējām zivīm – karpas un līdakas. Zivju kotletēm izmanto fileju.

Malšanas process un sastāvdaļu pievienošana





Ja izvēlies malto gaļu veikalā, nevis mal mājās, tad palūdz, lai to samaļ tavā acu priekšā, lai tu redzētu, kāda gaļa izmantota.

Lai nejustu asakas zivju kotletēs, labāk samalt masu divas reizes. Zivju kotletēm pievieno ceptus, nevis svaigus sīpolus, jo to maigā garša labāk saskanēs ar zivi. Savukārt cūkgaļas kotletēm malšanas laikā pievieno svaigus, nevis ceptus sīpolus, jo tie garšai piešķirs pikantumu.

Zivju kotletēm var pievienot nedaudz sviesta, ja zivs nav trekna. Ar sviestiņu būs gardāk. Zivs masai var pievienot nedaudz citrona sulas.

Cūkgaļas kotletēm vislabāk derēs ķiploki, sīpoli. Malšanas procesā cūkgaļai pievieno parastu baltmaizi bez sēkliņām, kas izmērcēta ūdenī. Derēs arī mazliet sakaltusi maizīte vai arī – gaišā rīvmaize. Maizes pievienošana dos sulīgumu, padarīs masu viendabīgāku un neļaus sulai izdalīties.

Maizi pievieno līdz desmit procentiem no masas daudzuma. Pārspīlēt ar maizi nevajag, citādi kotletes būs miltainas, ar maizes garšu.

Cūkgaļas kotletei malšanas laikā pievieno olu un ūdeni. Savukārt putnu gaļai vai zivij var pievienot pienu vai saldo krējumu, kas sastāda aptuveni 10–15 procentus no daudzuma. Putnu gaļai var pievienot dilles un pētersīļus.

Samaltā masa ir labi jāizmaisa un jāizsit, lai ienāk gaiss un kotletes ir pufīgākas.



Cepšana