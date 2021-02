Kā mājās pagatavot perfektus eklērus un makarūnus? Mēģinot!

Dažreiz šķiet, ka īpaši gardos kārumus ir tik sarežģīti gatavot, ka nemaz nepamēģinām. Tāpēc "Tasty" iedvesmo tevi pamēģināt uztaisīt mājās eklērus un makarūnus, iesakot knifus, lai tie izdotos perfekti.

Eklēru gatavošanas knifi izcilai garšai un pievilcīgam izskatam

"No manas pieredzes pirmajā reizē eklēri varētu arī nesanākt, jo mīklai jābūt īstajā konsistencē – ja tā būs par šķidru, nevarēs eklēriņus izspiest. Ja cepot virināsi krāsns durtiņas, eklēri saplaks. Jo vairāk olu liksi mīklā, jo šķidrāka tā būs. Tāpēc olas jāliek pa vienai un jāskatās mīklas konsistence," eklēru gatavošanas padomos dalās grāmatas "Veronika virtuvē" autore Veronika Ļevša. "Mīkla katliņā ir jāsaplaucē, nevajag baidīties, ka tā piedegs, bet tā kārtīgi jāapdedzina. Eklēri jācep krāsnī bez ventilatora un grila režīma, jo eklēriem nepatīk mitrums, tad tie var saplakt," iesaka gardēde. Viņa arī iedrošina: "Īstenībā process tik piņķerīgs nemaz nav. Ja taisīsi, ievērojot šos knifus, tad visam jāizdodas." Eklēru gatavošanas process aizņem līdz divām stundām laika, taču rezultāts ir garšas baudas vērts.

Veronika ar "Tasty" dalās eklēru gatavošanas gaitā. Sagatavo konditorejas maisiņu, vislabāk, lai uzgalis ir ar robiņiem, jo tā efektīvāk izspiest mīklu, tā neplaisās. Vēl jābūt silikona lāpstiņai, katliņam un vairākām bļodām. "Es izmantoju 100 gramus sviesta, 200 mililitrus ūdens, bet var to aizstāt ar pusi piena. Tad mīklai nepieciešami 150 grami miltu, es izmantoju četras lielas olas. Ja olas ir mazas, tad – piecas. Vēl šķipsna sāls un viena ēdamkarote cukura." Katlā liec sviestu, tad pielej ūdeni un vāri, līdz uzmet pirmo burbuli. Kad uzvārījies, pievieno miltus, cukuru, sāli un plaucē jeb karsē mīklu uz vidējas uguns. Tas aizņems 4–5 minūtes, bet visu laiku maisi, lai nepiedeg. Ņem mīklu nost no plīts un liec citā traukā, lai tā labāk atdziest kādas 6 minūtes. Vari mazliet apmaisīt mīklu, lai tā ātrāk atdziest. Tad pa vienai liec mīklā olas, kārtīgi samaisot. Mīklai jābūt mazliet spīdīgai, bet ne šķidrai. Ja būs par šķidru, tad neizdosies izspiest eklērus. Kad visas olas pievienotas, liec masu ledusskapī 30 minūtes, lai mīkla atpūšas.

Pa to laiku sagatavo cepamo paplāti, uz kuras uzliec cepampapīru. Ņem mīklu ārā no ledusskapja un liec konditorejas maisiņā. "Es to lieku virsū uz lielāka trauka un atloku maisam maliņas. Tā vieglāk ielikt mīklu. Ja es maisu turu rokās, liekot mīklu, var sasmērēties, tā saķeps un būs grūti izspiest." Eklērus izspied sešu centimetru garumā, uz plāts liec ar atstarpi, jo mīkla piepūtīsies. "Manā krāsnī cepu 200 grādu temperatūra, bet katram jāpārzina sava krāsniņa. Citās krāsnīs mēdz cept 180 grādos." Cep 30 minūtes, bet nedrīkst durtiņas virināt. "Ja eklērus izņem no krāsns un tie uzreiz saplok, tad nav izcepušies līdz galam. Man reiz tā gadījās, bet tad liku atpakaļ krāsnī un cepu vēl 5–6 minūtes, un viss bija kārtībā. Es uzreiz eklēros sadurstu caurumiņus, lai iziet mitrums, tad konsistence būs stingrāka un varēs vieglāk pildīt."

Veronikai garšo, ja pildījumam izmanto avenes ar krēmsieru. "Es uztaisu ogu mērcīti, man ļoti garšo avenītes. Ņemu tās 150 gramus un trīs ēdamkarotes cukura, vaniļas cukuru un karsēju katliņā līdz piecām minūtēm. Izberžu caur sietiņu un ļauju atdzist. Lieku mērcīti krēmsierā. Kārtīgi samaisu un skatos, vai nevajag pievienot vairāk salduma. Vai arī var odziņas sablendēt ar cukuru un vaniļas cukuru, tas būs ātrāk. Vēl var pielikt citrona miziņu. Visu kārtīgi samaisa un pilda eklēros ar konditorejas maisiņu."

Makarūnu gatavošanas knifi garšas baudījumam

"Sākumā, pirms diviem gadiem, arī mums visādi veicās ar makarūniem, bija gan vulkāniņi, tie nepacēlās, arī laika apstākļi ietekmēja: ja telpā bija par karstu, mitru un sausu, tad kalstot tie neizdevās. Mēģināšanas procesā kādus 2000–3000 makarūnus esam apēduši," stāsta ģimenes uzņēmuma "Mārtiņ' makarūni" cepēja Baiba Bezbaile.

Makarūnam ir jābūt pilnam, nevis tukšam. "Paņem sapildītu makarūnu, uzsit tam virsū, un, ja tas skan, tas makarūns ir tukšs. Kad ēdīsi, tas vienkārši sabirzīs, un tā nedrīkst būt." Makarūnus var uztaisīt tikai un vienīgi mēģinot, iedrošina Baiba. Ir itāļu un franču gatavošanas metodes, labāk sākt ar franču metodi, tā būs vieglāka un ātrāka. Nevajag pieļaut, ka makarūns pilnīgi nožuvis, citādi nepacelsies "svārciņi" jeb maliņas un viena puse būs augstāk, otra – zemāk. "Mūsu krāsnī cepam 145–150 grādos un trešajā plauktā. Ar to arī esam eksperimentējuši. Kad temperatūra nokrīt zem 145 grādiem, makarūnu "svārciņi" izplūst, tie kļūst kā pankūkas. Ja augstāka temperatūra, tad var apdegt maliņas. Jāeksperimentē ar pūdercukuru, jo ar visiem neizdodas. Tāpat mandeļu miltiem mēdz būt rupjāks un smalkāks malums, ar smalkāku malumu sanāk labāk, citādi makarūni izdodas tādi plankumaini. Olu baltumu pirms kulšanas vajag paturēt istabas temperatūrā." Lai izdodas!