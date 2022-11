Kā pagatavot ideālu buljonu un ko tajā 'peldināt'? 31 atkārtošanas vērta recepte!

Visa pamatā ir labs buljons! Pēc tam jau seko improvizācija un neskaitāmi atvasinājumi. Buljonā vienlīdz labi var "peldināt" gan klimpas, gan frikadeles, var pievienot dārzeņus, pākšaugus un graudaugus. Buljons ir pamats daudzām leģendārām zupām un ēdieniem. Ja ir buljons, tad būs gards ēdiens!

Saprotama lieta, ka steidzīgajiem ir izdomāti buljona kubiņi, pārlej tik ar karstu ūdeni un gatavs! Taču tie, kas pagaršojusi paša vārīto buljonu, atšķirību pamana. To aromātu un garšas nianses, ko dod savā virtuvē vārīts buljons, var salīdzināt ar pašu vārītu ievārījumu un pašceptu ābolkūku.

Patiesībā buljona vārīšanai nevajag sazin kādu alķīmiķa grādu, tiesa, gatavošana prasīs laiku, bet, kad buljons gatavs to var pārvērst ne tikai zupā, bet arī sasaldēt nākamajai ēdienreizei.

Cept vai necept? Gaļas buljona gatavošanas triki



Visvienkāršākais, protams, ir samest visas sastāvdaļas katlā, noputot un ļaut tām savā vaļā sutināties, bet ir ne mazums pārbaudītu knifu, kas ļaus buljonam būt patiesi izcilam.

Visātrākais buljons top no vistas gaļas; jo vairāk tajā kaulu, jo labāk. Protams, ka no vistām, kas skraidījušas savā vaļā, buljons sanāks krietni aromātisks, bet nav ne vainas arī "veikala vistām", vienkārši vārot jāpievieno vairāk garšaugu. Ideālākās vistas daļas buljonam ir spārniņi un viss skelets, no filejām un ādas nekāds labais buljons nesanāks.

Kad izlemts par labu vistas buljonam, seko nākamā izšķiršanās – kaulus, gaļu un dārzeņus pirms vārīšanās apcept vai nē. Tagad laiks atbildēt sev uz jautājumu: vai man garšo maigāks, gaišāks, arī duļķaināks vai tumšāks un intensīvākas garšas buljons? Ja izvēlies gaišo buljonu, tad kaulus vari necept, bet likt katlā uzreiz. Šis buljons būs ar nelielu duļķi, ko veido vistu tauki, kas izvārījušies ūdenī.

Ja izvēlies kaulus pirms tam apcept, tad izcepsies arī tauki un buljons būs dzidrāks. Taču ar apcepšanu jāuzmanās, nedrīkst pārforsēt, jo tad buljons iegūs rūgtu piegaršu. Kaulus vislabāk apcept cepeškrāsnī, 200 grādu temperatūrā apmēram 15- 30 minūtes, ik pa laikam apgrozot gabalus. Tos pēc tam liek katlā, bet pannā ielej karstu ūdeni, iegūstot sātīgu šķidrumu. Ja ir laiks un vēlme, tad lielākam efektam pannas saturu var arī uzvārīt.

Noputošana ir svarīga buljona gatavošanas darbība.



Iegūto šķidrumu lej katlā, pieber klāt garšaugus un dārzeņus, pielej vēl ūdeni un sāk vārīt, ik pa laikam noputojot. Buljonu vāra 2– 3 stundas uz lēnas uguns. Beigās buljonu izkāš.

Daudz ilgāks un dārgāks ir teļa gaļas buljons. To gatavot atmaksājas tikai tad, ja gatavosi milzu katlu un lielāko daļu sasaldēsi. Šis buljons pieprasa vārīšanu līdz pat astoņām stundām

Dārzeņu buljons



Ja no kauliem vārītais buljons sarec, tad dārzeņu buljons būs šķidrs. Aromātisks, bet šķidrs. Lai iegūtu sātīgu un gardu dārzeņu buljonu, nevajag žēlot nedz saknes, nedz garšaugus, nedz garšvielas. Princips līdzīgs kā gaļas buljonam – visu apcept un uz lēnas uguns ļaut vārīties, līdz buljons sasniedzis kāroto garšu.



Visātrākais buljons

Ja vēlies ātri pagatavot buljonu, apmēram stundas laikā, tad jāgatavo zivju buljons. Protams, tev jāgaršo zivīm un jābūt pieejai daudz asakām. Izklausās, ka tev jābūt makšķerniekam vai viņa dzīvesbiedram? Tik traki nav, arī tirgū var nopirkt zupu izlases. Galvenais neizvēlēties zupai treknās zivis, piemēram siļķi vai skumbriju. Vislabāk šim uzdevumam piemērotas ir baltās zivis (heks, āte) , netreknās zivis (lasis, asaris).

Zivju asakas apcepina sviestā, pievieno garšaugus (puravs, sīpols, pētersīlis), piešauj glāzi baltvīna, par skādi nenāks arī kāda citrona šķēle un to visu vāra apmēram stundu. Svarīgi buljonu vairakkārt izkāst, jo tam mēdz būt daudz un sīki piejaukumi.

Tikpat svarīgi ir atcerēties, ka zivju buljons piemērots tikai zivju ēdieniem, bet vistas gaļas buljons ir universāls – lej droši klāt gan zivju, gan gaļas, gan dārzeņu ēdieniem!

No klimpām līdz frikadelēm

Kad buljons izvārīts, to vajag papildināt! Vienlīdz gardas buljonā būs gan frikadeles, gan klimpas. Buljonu var dažādot ar neskaitāmām makaronu formām – lielākām un mazākām (šis un vēl frikadeles ir labākais veids kā pierunāt bērnus apēst buljonu).

Zupas, putras un mērces

To, kādus varoņdarbus virtuvē tu uzticēsi buljonam, izlem pati, bet iespējas ir varen plašas. Labs buljons ir pamatu pamats daudzām zupām, gan krēmzupām, gan dažādām leģendārām zupām, sākot ar ukraiņu boršču un beidzot ar franču sīpolu zupu. Arī laba mērce sanāk tieši no laba buljona, bet visvienkāršākā biezputra, vārīta buljonā, kļūst īpaši garda. Nemaz nevajag vārīt itāliešu biezputru risoto, labi derēs arī mūsu pašu putraimi!

Lai izdodas!