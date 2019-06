Kā pagatavot sulīgas un maigas zivju kotletes – gardākas nekā padomju laiku ēdnīcās

Sulīgas un maigas zivju kotletes ir ne vien garšīgs, bet arī diētisks ēdiens, tādēļ, ja pludmales sezonas gaidās no ēdienkartes ir izslēgta gaļa, zivju kotletes būs īstā izvēle, ar ko varēsi piesiet dūšu, lai nebūtu jāpārtiek vien no salātlapām un svaiga gaisa. Šo ēdienu pamatoti var dēvēt arī par īstu padomju laiku bērnudārzu, skolu un ēdnīcu klasiku, jo zivju kotletes bija atrodamas katras sabiedriskās ēdināšanas iestādes ēdienkartē. Nereti gan nācās samierināties ar faktu, ka viena kotletes puse ir sazin kā tikusi pie melnākas garoziņas, tomēr, iespējams, tieši tas arī bija viens no zivju kotlešu lielisko garšas īpašību noslēpumiem.

Lai būtu kā bijis, daudzi no mums joprojām ar nostaļģiju atceras šī klasiskā ēdiena īpašo garšu un, vēl jo vairāk, aromātu, kas ceturtdienās vēdīja jau pārdesmit metru attālumā no tuvējās ēdnīcas. Lai iepriecinātu tos, kuri vēlas doties garšu ceļojumā pagātnē, skaidrosim, kā tad pagatavot gardas un sulīgas zivju kotletes, kā arī celsim gaismā GOST standartiem (Padomju Savienībā spēkā esoša valsts standartu sistēma – krievu: ГОСТ Государственный стандарт jeb "valsts standarts") atbilstošu receptūru.

Ja tev šķiet, ka pagatavot zivju kotletes ir vienkāršāk par vienkāršu – sasmalcini zivs fileju, samaisi ar pārējām sastāvdaļām, salipini plācenīšus un cep tik augšā – tā vis nav. Lai pagatavotu šo ēdienu tik gardu, ka to ēdīs pat bērni, kuri bieži vien pret zivīm izturas ar lielām aizdomām, nāksies apgūt pāris noderīgus knifiņus, ko atradām gan "Tasty", gan "Kitchenmag" un "Jedim doma" padomu krājumos.

Kādas zivis izvēlēties kotletēm