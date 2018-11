Kā pareizi uzglabāt šokolādi: speciālistes ieteikumi un 17 šokolādīgas receptes

Tuvojas svētku laiks, kad vairāk ejam ciemos vai uzņemam viesus. Un vairāk arī dāvinām – bieži vien konfektēs un šokolādi, tādēļ daudziem mājās veidojas iespaidīgi saldumu uzkrājumi. Vai zināji, ka, uzglabājot šokolādi ilgāk par derīguma termiņu, kas norādīts uz iepakojuma, produktā var izveidoties cilvēka organismam nevēlami mikrobi?

Ēst vienmēr iesaka tikai istabas temperatūras šokolādi. Lai šokolāde sniegtu patiesu garšas baudījumu ar savu īsteno smaržu un izsmalcinātajām garšas niansēm, tai nepieciešami atbilstoši uzglabāšanas apstākļi. Pietiks atcerēties trīs lietas par šokolādes uzglabāšanu – komentē "Fazer" pārstāve Baiba Gulbe.

Pievērs uzmanību derīguma termiņam

Jo mazāk piedevu un tauku, kā arī lielāks kakao sastāvs, jo ilgāks ir šokolādes uzglabāšanas laiks. Tumšo šokolādi var uzglabāt līdz pat astoņiem mēnešiem. Īpaša uzmanība jāpievērš šokolādēm ar piedevām, piemēram, riekstiem un rozīnēm. Tās nedrīkst turēt līdzās augļiem un dārzeņiem, jo tajos mēdz būt tārpi. Ilgākā periodā un neievērojot uzglabāšanas noteikumus, šokolādi var iekārot arī pārtikas svilnis un citi mājas kukaiņi. Drošības labad šokolādi var ievietot noslēgtā traukā vai papildus iepakojumā. Savukārt balto šokolādi neiesaka glabāt ilgāk par mēnesi, jo tā ir vistreknākā šokolāde, kuras sastāvā vispār nav kakao masas. Šokolādes konfektes ar pildījumu nav ieteicams glabāt ilgāk par divām nedēļām.

Foto: Shutterstock

Neturi šokolādi ledusskapī bez vajadzības

Šokolādi nav ieteicams glabāt ledusskapī. Temperatūras maiņas ietekmē veidojas, tā sauktā, sarma uz šokolādes – no tās atdalās kakao sviesta kristāli, paaugstinās ūdens saturs, un izšķīdušais cukurs pēc iztvaikošanas veido cukura kristālus, kas izskatās pēc sarmas. Šāda šokolāde ir mainījusi savu garšu un smaržu, taču cilvēka organismam nav bīstama. Karstā laikā vai ļoti siltās telpās (virs 22*C), šokolādi pirms tam labi ietinot gaisu necaurlaidīgā materiālā, var uzglabāt ledusskapī – svarīgi nodrošināt, lai šokolāde nepiesūcas ar ledusskapja aromātiem.

Foto: Shutterstock

Šokolādei patīk vēsa un tumša vieta

Vislabāk šokolādi uzglabāt pavēsā, tumšā vietā ap 18*C un ar mitruma līmeni zem 50 procentiem. Šokolāde viegli uzsūc smaržas, tāpēc ieteicams to glabāt slēgtā iepakojumā (neatvērt folija papīru pirms šokolādes lietošanas) un tālāk no spēcīgi smaržojošām garšvielām. Noteikti neturiet šokolādi blakus radiatoriem vai citiem siltuma avotiem, kā arī nepakļaujiet to tiešai saules staru ietekmei – šokolāde kusīs un mainīs garšas īpašības, kā arī izskatu.

Parasti uz iepakojuma ir norādīti ieteicamie uzglabāšanas apstākļi – ja tie ir ievēroti gan veikalā, gan mājās, šokolāde nemainīs ne savu garšu, ne izskatu. Der atcerēties, ka kvalitatīva šokolāde ir ar augstu uzturvērtību – bagāta ar šķiedrvielām, magniju un kāliju, tās sastāvā ir dzelzs, kalcijs, cinks, fosfors, D, E, H (biotīns) un B12 vitamīns.

