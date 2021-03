Kā saglabāt burbulīšus un kādas glāzes izvēlēties – praktiski par šampanieša lietošanu

"Tas, ka šampanieti un dzirkstošos vīnus saista ar patīkamiem notikumiem un svētkiem, ir to dzirkstīguma un burbulīšu dēļ. Kaut kā tas tiek asociēts ar salūtu. Un pirmais cilvēks, kas aprakstīja šampanieti kā svētku dzērienu, ir kāds angļu dzejnieks 17. gadsimta otrajā pusē. Ja skatāmies uz vīniem, kuriem ir astoņu tūkstošu gadu sena pagātne, tad šampanietis un dzirkstošie vīni tāds zīdainītis vien ir," stāsta vīnzinis Jānis Kaļķis. "Tasty" viņam uzdeva praktiskus jautājumus par dzirkstošās dziras lietošanu, ar kuriem teju ikviens no mums saskāries.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izvēle, stāvot pie veikala plaukta

Kad izvēlamies dzērienu veikalā, vispirms jāsaprot, vai vēlamies šampanieti vai dzirkstošo vīnu. Joprojām daudziem ir sajūta, ka tas ir viens un tas pats, un asociācija, ka viss, kas burbuļo, ir šampanietis. "Tas ir tādēļ, ka savulaik vārds "šampanietis" un šis dzērienu stils nebija no likumdevēju puses aizsargāts. Tikai ar ļoti ilgiem Francijas un īpaši Šampaņas reģiona vīndaru un likumdevēju pūliņiem sāka to ierobežot. Un tā bija 20. gadsimta pirmā puse. Jo šampanietis bija viens no pirmajiem dzirkstošajiem dzērieniem, ko gatavoja, un viens no kvalitatīvākajiem tajā laikā. Līdz ar to katru pakaļdarinājumu sāka saukt par šampanieti. Un tajā brīdī, kad francūži centās to ierobežot, pilna pasaule bija ar pseido šampaniešiem. Arī mūsdienās joprojām ir dzērieni, ko cenšas tā saukt. Tomēr Eiropas Savienībā ir ļoti strikti noteikts, ka šampanietis – tā ir tikai Francija, Šampaņa, tikai noteikta gatavošanas metode, noteiktas vīnogu šķirnes, noteikta raža un daudzi citi parametri. Bet ārpus Eiropas Savienības joprojām gatavo pseido šampaniešus un raksta uz etiķetes, ka tas ir šampanietis. Piemēram, Amerikā, kur arī gatavo šampanieti, pieraksta, ka tas ir Kalifornijas šampanietis. Šādā veidā cenšas vienkārši norādīt uz dzēriena stilu un neko vairāk, jo mūsdienās jau cilvēki zina un saprot, kas īstenībā ir šampanietis un ka tas ir nosacīti dārgāks," stāsta Jānis Kaļķis.

Glāzes, kas atspoguļo šampanieša būtību



Ir trīs, četru veidu glāzes, kas paredzētas šampanietim un dzirkstošajam vīnam. "Uzreiz prātā nāk tradicionālā garenā "Flute" glāze, bet es teiktu, ka tā nebūt nav labākā izvēle. Protams, burbulīši spēlēsies skaistāk un vizuāli dzēriens izskatīsies labāk nekā citās glāzēs. Bet dzēriena saskarsmes laukums ar gaisu ir mazs, un aromāts atbrīvojas ļoti lēnām un skopi, līdz ar to īsto šampanieša aromātu nevarēs pilnībā sajust." Jānis Kaļķis iesaka izmantot parastu baltvīna glāzi, jo "jebkura šampanieša un lielākajā daļā gadījumu arī dzirkstošā vīna sākotnējā būtība bijis baltvīns, kas tikai pēc tam pārtapis par dzirkstošo vīnu."

Burbulīšu saglabāšana

Dzirdēts, ka var ievietot sudraba karotīti vai iemest rozīni atvērtā pudelē, un tad burbulīši dzērienā saglabāsies ilgāk. Taču tas ir nepamatoti. "Mājas apstākļos ir viens pareizais veids, un tas ir speciāls korķis, kas paredzēts dzirkstošajiem vīniem – tas nelaiž ārā gāzi –, turklāt pudele jāliek ledusskapī vertikālā stāvoklī," stāsta vīnzinis. "Slavenajam mītam par karotīti un visu pārējo, ko cilvēki iedomājas, ir kāda interesanta īpašība. Braukājot pa pasauli, esmu šo jautājumu uzdevis daudziem vīndariem, un, kas ir interesanti – visi šo mītu zina, bet neviens nezina, kur un kāpēc tas radies. Tomēr šim mītam praktiskā pamatojuma nav nekāda. Izskaidrojums, kāpēc burbulīši saglabājas ilgāk, neslēpjas karotītes ievietošanā pudeles kakliņā, bet faktā, ka pudele tiek ielikta ledusskapī. Pazemināta temperatūra samazina ogļskābās gāzes izdalīšanās intensitāti, un tas arī ir viss noslēpums."

Ieliešana glāzē skaisti

Vienkārši jālej uzmanīgi. "Vēl ir nozīme tam, kādas kvalitātes ir dzēriens un pēc kādas metodes tas pagatavots. Jo burbuļus pudelē var dabūt dažādos veidos. Ir tradicionālā metode, kuru izmanto šampanieša pagatavošanai – šajā dzērienā ogļskābā gāze izšķīdusi vienmērīgi. Bet, ja paskatāmies uz lētāko pagatavošanas metodi, kas ir dzēriena uzgāzēšana mākslīgi, tad, ielejot glāzē, dzēriens izsitīs uz augšu lielus burbuļus. Un tādu dzērienu ieliet būs grūtāk," teic vīnzinis.

Uzglabāšana ledusskapī

Jānis Kaļķis stāsta, ka dzirkstošajiem vīniem, ne tikai šampaniešiem, ir zemākā pasniegšanas temperatūra, un tai jābūt 6–8 grādu robežās. "Tā ir ledusskapja temperatūra." Un tam ir divi izskaidrojumi – pirmkārt, burbuļi, un, otrkārt, skābuma līmenis. "Lai pagatavotu kvalitatīvu dzirkstošo vīnu, vienmēr būs augsts skābuma līmenis, un skābs cilvēkiem labāk garšo, kad tas ir atdzesēts. Burbuļi tik ātri neizdalīsies no dzēriena, tas būs maigāks un patīkamāks."

Izmantošana receptēs

Dzirkstošos vīnus var izmantot, piemēram, baltvīna vietā, jo "pēc savas būtības dzirkstošais vīns ir izbijis baltvīns. Burbuļi pazudīs vēl ātrāk nekā alkohols gatavošanas laikā. Tāpēc teorētiski, ja izmanto baltvīnu, var izmantot arī šampanieti, bet es nekad neesmu izmantojis. Lai gan ir arī receptes ar dzirkstošo vīnu."

Saderība ar ēdienu

Pierasts, ka šampanieti bauda kopā ar kūkām, taču, kā stāsta vīnzinis, tas ir nepareizs veids, kā lietot šampanieti. "Nesader kopā saldums ar skābumu. Jo, lai pagatavotu kvalitatīvu dzirkstošo vīnu, vienmēr būs diezgan augsts skābuma līmenis dzērienā. Bet to nedrīkst likt pretī saldumam ēdienā. Jo saldums ēdienā izceļ skābumu vīnā, un tas liksies vēl skābāks un nedzerams. Bet, ja skatāmies uz maltīti, kurā vajadzētu nodrošināt viena veida dzērienu, tad šampanietis būtu pirmā izvēle, par kuru domātu jebkurš vīnzinis. Izvēloties vajadzīgo stilu, sausuma un salduma pakāpi, izturēšanas laiku, krāsu – baltu vai rozā, šampanieti var pieskaņot gandrīz jebkuram ēdienam."