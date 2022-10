Kā tikt pie supergardām smalkmaizītēm? Pārbaudītus knifus iesaka konditore

Kanēļmaizītes, magoņmaizītes, zaptsmaizītes cita par citu gardāka un kārdinošāka. Taču sākums visām ir viens – rauga mīkla. Tālāk seko pareiza pildījuma sagatavošana, pēcraudzēšana un cepšana. Vēlams kopā ar bļodiņu ūdens!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Smalkmaizīšu pieredzē dalās konditore no Valmieras Zoja Bulko.

Ja runa ir par smalkmaizītēm, visgardākās sanāk ar kārtaino rauga mīklu, bet, lai pie tādas tiktu, jānodarbojas ar sviesta smērēšanu mīklā, locīšanu, rullēšanu un atkal locīšanu, atpūtināšanu un tad atkal visu locīšanas pasākumu atkārtošanu. Iesācējam vislabāk tomēr sākt ar parasto rauga mīklu.

Vispirms bija raugs...

Foto: Shutterstock



Vispirms, protams, svarīgs ir raugs un milti. Iesācējiem drošāk ņemt sauso raugu, jo presētais mēdz izstrādāt trikus, piemēram, stāvot ledusskapī un gaidot uznācienu, jau ir saguris. Tādēļ, pirms uzsākt smalkmaizīšu cepšanu, raugu vajag pārbaudīt. Kā to izdarīt, lasi šeit, savukārt par miltu izvēli padomus var atrast šeit.

Rauga mīklas gatavošanai vienlīdz labi der kā sausais, tā presētais raugs, to var vienu ar otru aizstāt. Galvenais ir atcerēties proporciju 1:3 (sausais pret presēto), piemēram, ja receptē dotais daudzums ir 7 grami sausā rauga, tad to var aizstāt ar 21 gramu presētā un otrādi. Svarīga nianse ir siltums – raugs atveras un sāk darboties tieši siltumā, tāpēc bļoda, kur tiek raudzēta mīkla, jāsasedz un jātur siltumā.

Daudzi iesācēji pieļauj kļūdu, pievienojot raugu vairāk nekā norādīts receptē. Tas tiek darīts ar domu, lai ar garantiju sarūgtu, bet galarezultāts nebūs baudāms, smalkmaizītes garšos kā alus misa.

Mīcīšana un mīklas bagātināšana

Ņemot vērā, ka milti ir dzīvs organisms un katras miltu paciņas uzvedība var atšķirties no iepriekšējā reizē izmantotās, nevajag pievienot receptē minēto miltu daudzumu visu uzreiz, tur vajadzīgs "ņuhs un čujs" un pārbaude "uz roku". Mīcot mīklu, jāsajūt, – miltus vēl vajag vai, tieši otrādi, to pietiek! Samīcītai mīklai ir jāatlec no rokām un jābūt elastīgai un pufīgai. Savukārt, ja tiek gatavotas plātsmaizes, tad mīklas konsistencei labāk būt kā kārtīgi izmīcītam plastilīnam, tādai nedaudz staipīgai. Brīdī, kad mīkla samīcīta, to vēl var nedaudz apliet ar eļļu un sirsnīgi saglaudīt, sasegt un gaidīt, kad uzrūgs.

Obligātā rauga mīklas piedeva ir sāls, ja to nepievieno, mīkla ir blāva kā izskatā, tā garšā. Pateicoties sāls pievienošanai, mīkla arī labāk rūgs. Turklāt sāls izceļ cukura garšu. Tas ir kā kungs, kurš pavada savu saldo dāmu un ļauj tai mirdzēt.