Kā vārīt Lieldienu olas, lai tās būtu drošas ēšanai?

Svētki ir gari, un reizēm vārītas olas siltā istabā stāv vairākas dienas. Cik ilgi krāsotās olas ir ēdamas, vai tās jātur ledusskapī un kurā brīdī raibās olas kļūst tikai par svētku rotu un uzturā nav lietojamas? Uztura speciāliste Jevgēnija Jansone sadarbībā ar veikalu tīklu ELVI stāsta, kas jāzina, lai Lieldienu olas varētu droši ēst.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viss sākas veikalā

Izcilas Lieldienu olas var iegūt tikai no labas kvalitātes jēlām olām, tāpēc, iegādājoties olas, jāpārliecinās par olu derīguma termiņu un to, vai olu čaumalas ir veselas. Olas vislabāk uzglabāt ledusskapī, taču ir svarīgi olas sargāt no lielam temperatūras svārstībām - temperatūras maiņas var bojāt olu čaumalu, radot mikroplaisas un veicinot baktēriju veidošanos. Olas jāuzglabā atsevišķā traukā, nepieļaujot čaumalas saskarsmi ar citiem produktiem. Jāatceras, ka olas čaumalā ir poras, kuras laiž cauri gaisu un smaržas, tāpēc olas ieteicams glabāt arī atsevišķi no produktiem ar spēcīgu aromātu. Ja ledusskapis svētku gaidās ir pilns ar citiem labumiem, olas līdz 20 dienām var uzglabāt istabas temperatūrā.

Olas vārīt ir jāprot

Lai olas izvārītos tieši tādas, kā iecerēts, ir vērts atcerēties dažas nianses - olas jāliek verdošā ūdenī, vārīšanās ūdenim pievieno nedaudz sāls un olu katliņā jāliek uzmanīgi, nevis jāiemet. Lai čaumala no straujām temperatūras svārstībām nesaplaisātu, pirms vārīšanas olas jāpatur istabas temperatūrā. Var pievienot ūdenim arī nedaudz sodas – tas ūdeni padarīs sārmaināku un atvieglos lobīšanu, te gan jāatceras - jo svaigāka būs ola, jo grūtāk būs to nolobīt.

Pēc izvārīšanas olas ir strauji jāieliek aukstā ūdenī – tas palīdzēs olas čaumalu viegli atdalīt no baltuma un pēc nolobīšanas ola būs skaista un gluda.

Kāpēc olas dzeltenums zils?

Ja, olu pārdalot uz pusēm, cerētas saules dzeltenās krāsas vietā redzams zilpelēks dzeltenums, ola ir vienkārši ir pārvārīta. Arī šādas ola uzturā ir lietojamas, taču gaišas un skaistas olas var iegūt tikai tad, ja ievēro precīzu olu vārīšanas laiku. Cieti vārītām olām parasti pietiek ar desmit minūtēm verdošā ūdenī Protams, olu vārīšanas laiks ir atkarīgas arī no olas lieluma, taču arī lielās olas nav jāvāra ilgāk par 15 minūtēm.

Pat Lieldienu olas nav mūžīgas!

Vārītu olu uzglabāšana ilgums atkarīgs gan no tā, cik cieti novārītas ir olas, gan no tā, kā plānots tās uzglabāt. Ledusskapī cieti novārītas olas, kuru čaumala nav bojāta, var turēt pat divas nedēļas, taču diez vai kāds krāsainās Lieldienu olas vēlas noslēpt ledusskapī, tāpēc nāksies vien samierināties, ka olas būs jāapēd krietni ātrāk. Istabas temperatūrā vārītā ola var stāvēt divas, trīs dienas, tāpēc drošības apsvērumu dēļ Lieldienu rītā vārītās olas vajadzētu apēst svētku laikā, nevis pietaupīt nākamās darba nedēļas pusdienām.