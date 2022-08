Kā vislabāk saglabāt kabačus gardām ziemas maltītēm

Nupat kabači bliež ārā vienu augli pēc otra, aug kā zirgi un neļauj atslābt ne mirkli. Apēst to visu nevar – un arī nevajag. Ziemai jau arī kaut kas jāatstāj, vai ne? Un šogad noderēs, ai, kā noderēs, vēl kāda papildu burka ar kabaču... Jā, ar ko? Te ir varianti, jo kabačus var ieburkot gan sāļus, gan saldus! Un vēl jau ir arī saldēšanas opcija arī.

Kabacis ir ļoti lādzīgs dārzenis – ļauj tik tam augt, un tas gatavs vairoties kā tāds pozitīvi noskaņots dārzeņu pūķis; vienu galvu nocērt, trīs vietā! Kabacis ir audzelīgs un gatavs izglābt no bada neskaitāmu daudzumu ļaužu un pabarot garšīgi, nevis tik tā – kuņģus aizbāzt.

Kā tik to kabaci nevar pagatavot – bet ne pat to stāsts. Galu galā, ar to jau mēs visi šobrīd nodarbojamies: ar jautājumu, kā vēl to kabaci varētu pagatavot. Bet nu jau ir pēdējais laiks domāt ne tikai par vakariņām šovakar, bet par vakariņām arī oktobrī, novembrī un februārī. Vārdu sakot, ar gaišu skatu raugāmies nākotnē un ieburkojam kabačus!

Un arī te paveras visdažādākās variāciju iespējas – no nabaga ļaužu ikriem kabaču ikru veidā līdz dažādiem salātiem un marinējumiem. Ziemā būs gan piedeva maltītei, gan tāpat nokraukšķināms gardumiņš. Tāda recepte kā "Īpaši kraukšķīgie kabači ar burkāniem un ķiplokiem ziemai" taču izklausās ļoti uzrunājoša pat tagad, trīsdesmit grādu vasarā, vai ne?

Foto: Shutterstock

Var jau rīkoties pavisam viltīgi un kabačus uzreiz ieziemot kā gatavu maltīti. Saliekot burkās kabačus kopā ar rīsiem, varam parūpēties par kādu 2023. gada ziemas vakaru, kad būs ļoti maz laika vai spēka, vai abu un ļoti gribēsies ēst. Tad būs tik vien tā darba kā izkratīt burkas saturu uz pannas – sasildīt un klopsēt tik iekšā! Un paslavēt sevi par viedumu 2022. gada augustā.

Runājot par ēdienu sagatavēm, rīvētu kabaču saldēšana ir nepārspējams triks, lai ziemā varētu uzburt kabaču pankūkas viens un divi. Pārfrāzējot tautas gudrību, rīvē kabačus vasarā, ēd kabaču pankūciņas ziemā!

Foto: Shutterstock

Bet tā jau nav, ka kabacis atļaujas tikai sāļām un pikantām pārvērtībām. Tā vien šķiet, ka par zemu novērtējam kabača iespējas: kabacis var būt arī salds! Ja dzīvē nav nekā cita, kā tikai kabacis un cukurs, ņemot kabaci un cukuru vienādās daļās, iespējams savārīt burvīgu ievārījumu. Vēl kādu citrona vai apelsīna miziņu pierīvējot klāt, sanāks lieliski, visiem garšos, un neviens nevarēs uzminēt, kas tas par ievārījumu.

Foto: Shutterstock

Ievārījumam kabaci var gan griezt gabaliņos, gan rīvēt. Starp citu, jo smalkāk rīvē dārzeņus, jo saldāki tie kļūst – to zinot, var kādu gramu cukura arī ieekonomēt.

Kabacis ievārījumos lieliski draudzējas ne tikai ar apelsīnu un citronu miziņām – tas ir ekonomiskais variants – bet arī ar pašiem apelsīniem un citroniem. Uz apmēram 500 gramiem kabaču pietiks ar 2-3 apelsīniem vai pāris citroniem. Sagriežam visu gabaliņos, pieberam 500 gramu cukura vai 400 gramu ievārījuma cukura – un sanāk vienkārši izcils ievārījums. Jāatceras tikai, ka miziņas dod arī specifisku rūgtumu, ja tas neiet pie sirds, labāk mizas nogriezt un miziņas sažāvēt, tās nodedēs visu ziemu, kūkas, kēksus un plātsmaizes cepot.

Foto: Shutterstock

Iedvesmai – "Tasty" kabaču ieziemošanas receptes no sāļā un pikantā gala, bet tās saldās versijas arī vērts paturēt prātā!