Kafejnīcas kvalitāte savās mājās: kas jāzina, izvēloties kafijas automātu

Kamēr Covid-19 ierobežojumu laikā mums nav iespējas baudīt kafiju savā iecienītākajā kafejnīcā, katram mājās var būt pašam sava kafejnīca, kur izstrādāt savas personīgās receptes, ik reizi tās uzlabojot un sasniedzot izcilību. Mūsdienās nopērkamie kafijas automāti lietošanai mājas apstākļos tehnisko iespēju un kvalitātes ziņā daudz neatpaliek no profesionāliem aparātiem. Kā izvēlēties piemērotāko, stāsta "Kesko Senukai Latvia" kategorijas vadītājs Mārtiņš Grīva.

Svarīgi jautājumi pirms kafijas aparāta iegādes

Iespējams, vissvarīgākais jautājums, uz kuru jāatbild pirms kafijas aparāta iegādes, ir – kāda kafija jums garšo? Atbilde uz šo jautājumu lielā mērā pateiks priekšā, kādu aparātu izvēlēties. Vieni no pieprasītākajiem kafijas aparātiem ir espreso aparāti ar piena putošanas funkciju. Popularitāti saglabā arī klasiskie kafijas dzērieni – kapučīno un cafe latte, kuriem popularitātes ziņā strauji tuvojas flat white jeb kafija ar pienu, kas šobrīd ir viens no četriem modernākajiem kafijas dzērieniem pasaulē. Tāpēc svarīgi saprast, vai jums kafijas aparātā nepieciešama piena putošanas funkcija, vai arī dodat priekšroku melnai kafijai un espreso. Vairumā gadījumu automātiskie kafijas aparāti bez piena putotāja ir lētāki nekā tādi paši aparāti ar piena putošanas funkciju.

Ne mazāk svarīgi ir tas, cik bieži dzerat kafiju mājās – katru dienu vai retāk. Ikdienas lietošanai labāk izvēlēties automātisko kafijas aparātu, kas samaļ kafijas pupiņas tieši pirms dzēriena pagatavošanas. Tas padara kafiju svaigu un aromātisku, turklāt ļauj brīvi izvēlēties ne tikai kafijas pupiņu veidu, bet arī aromātu, garšu un skābuma pakāpi.

Tāpat, lemjot par kafijas aparāta iegādi, jāatbild uz jautājumu, cik daudz laika esat gatavs veltīt tā apkopei. To, cik viegli būs uzturēt ierīci labā kārtībā, nosaka ražotāju izmantotās tehnoloģijas, tāpēc aizņemtajiem un slinkajiem būtu ieteicams pievērsties ierīcēm, kas prasa minimālu piepūli. Viens no pēdējo gadu jauninājumiem, kas ievērojami atvieglo kafijas aparāta apkopi, ir ūdens filtrs "AquaClean", kas ne tikai nodrošina labāku ūdens kvalitāti kafijas tasītē, bet arī ilgstoši – pat līdz diviem gadiem – atceļ vajadzību aparātu atkaļķot. Tikpat svarīga ir piena putošanas sistēmas tīrīšana. Šo sistēmu uzturēšana ir gana sarežģīta, tāpēc "Philips" inženieri izveidojuši unikālu "LatteGo" piena putotāju, kas ne tikai lieliski paveic savu uzdevumu, bet arī ir vienkārši mazgājams – zem tekoša ūdens vien 15 sekundēs.

Lielāks ne vienmēr ir labāks

Ļoti svarīgs kafijas aparāta tehniskais parametrs ir spiediens, ar kādu tiek pagatavota kafija. Tas īpaši attiecas uz espreso automātiem, kuros spiedienam jābūt vismaz 15 bāriem. Tomēr augsts aparāta spiediens negarantē dzēriena kvalitāti. Piemēram, kafijas automātiem ar filtru pilnīgi pietiek ar 4 bāru spiedienu.

Lietotājam svarīgi parametri var būt arī aparāta ūdens un kafijas pupiņu tvertnes ietilpība, kā arī piena trauka tilpums, ja kafijas automātā iebūvēts pilnībā automātisks piena putotājs. Parasti cilvēki mēdz uzskatīt, ka lielāks un jaudīgāks automāts ir labāks. Taču tas tā ne vienmēr ir. Pirmkārt, domājot par kafijas aparāta izmēru, nav noslēpums, ka tam nepieciešama vieta, taču šai ierīcei nevajadzētu aizsegt visu virtuves darbvirsmu. Otrkārt, lai pagatavotu patiešām lielisku kafiju, nepieciešamas svaigi maltas pupiņas, svaigs ūdens un svaigs piens. Ja svarīga dzēriena kvantitāte, piemēram, birojā, kur ir liels kafijas patēriņš, labāk izvēlēties jaudīgu, lielu aparātu. Taču mājās jums diez vai vajadzīgs aparāts ar 2,5 litru ūdens tvertni, ja no rīta pagatavojat 120–200 ml kafijas. Tas nozīmē, ka tvertnē ielietais ūdens tur glabāsies nedēļu vai ilgāk, tāpēc tas vairs nebūs svaigs un noteikti ietekmēs kafijas garšu. Tas pats sakāms par kafijas pupiņām. Ja ieberat traukā kilogramu pupiņu, tas it kā ir ērti, jo trauks reti jāpapildina, taču tādos automātos kā "Philips" vai "Saeco" vienas izcilas aromātiskas un intensīvas kafijas tases pagatavošanai vajadzīgi tikai aptuveni 10,5 g kafijas pupiņu. Tas nozīmē, ka kafijas pupiņas glabāsies tvertnē, līdz pagatavosiet apmēram 100 tases kafijas – tātad aptuveni trīs mēnešus, ja izdzerat tasi kafijas dienā. Pa šo laiku pupiņas izgaros un vairs nebūs tik aromātiskas, kā tikko iebērtas.

Līdzīgi ir ar piena tvertnes ietilpību, turklāt svarīgi ņemt vērā, cik viegli piena trauku var piepildīt ar svaigu pienu. Tāpēc dažkārt tā lietošanas ērtumu nosaka nevis ietilpība, bet gan atkārtotas uzpildīšanas iespēja un tīrīšanas ātrums.

Tehnoloģijas maina kafijas dzeršanas tradīcijas

Automātiskie kafijas aparāti ar iebūvētām kafijas dzirnaviņām sniedz bezgalīgu prieku, baudot kafejnīcas līmeņa kafiju mājās. Arvien vairāk cilvēku izvēlas tieši šāda veida ierīces – gan tie, kuri priekšroku dod īstam espreso, kapučīno vai citiem klasiskajiem kafijas dzērieniem, gan tie, kuriem garšo vienkārša melna kafija, jo visus šos dzērienus iespējams pagatavot automātiskajā kafijas aparātā. Turklāt automāti ar iebūvētām kafijas dzirnaviņām atstāt izvēles brīvību iegādāties tieši iecienītās kafijas pupiņas vai eksperimentēt ar jaunām garšām.

Kafijas kapsulas biežāk izvēlas cilvēki, kuri dod priekšroku klasiskai kafijai ar maigāku garšu. Kapsulu kafija parasti nav tik intensīva kā espreso, kaut arī dažreiz satur daudz vairāk kofeīna. Kapsulu automāti ir gana ērti lietošanā, arī to cena ir saprātīga, taču jārēķinās, ka ikreiz būs jāmeklē atbilstošas kapsulas un varēsiet izvēlēties tikai tos kafijas veidus, ko piedāvā kapsulu ražotāji.

Kafijas automātos ar filtru gatavotie dzērieni, tāpat kā kapsulu automātos gatavotā kafija, izcelsies ar maigāku garšu. Filtra kafijas automāta priekšrocība ir tā, ka ar šāda veida aparātu jūs varat pagatavot kafiju no jebkuras iecienītās maltās kafijas. Savukārt galvenais trūkums ir tas, ka šis automāts patērē vairāk kafijas un prasa vairāk apkopes nekā kapsulu automāti. Reti kurš zina, ka visvairāk kofeīna ir tieši ar filtru pagatavotajā kafijā. Kofeīna daudzums dzērienā atkarīgs no tā, cik ilgi ūdens bijis saskarē ar kafijas biezumiem: jo ilgāks šis laiks, jo vairāk kofeīna ūdens "izvelk" no kafijas. Tāpēc espreso nereti satur mazāk kofeīna, jo tā pagatavošanas laiks ir ļoti īss.

Svarīgas nianses visprasīgākajiem kafijas cienītājiem

Īsti kafijas gardēži papildus visiem iepriekšminētajiem parametriem novērtēs arī kafijas dzērienu daudzveidību, ko piedāvā noteikts kafijas aparāta modelis, un tā lietošanas ērtumu, piemēram, skārienjutīgu ekrānu un tālvadības pulti, kas augstākās klases ierīcēm kļūst par pašsaprotamu funkciju. Tāpat atšķiras materiāli, no kuriem ierīces izgatavotas, un tas, cik viegli ir tās kopt. Ne mazāk svarīgi, lai ierīcei būtu automātiska izslēgšanās funkcija – tas palīdzēs ierīci ātri izskalot un izslēgt, ja steidzaties.

Visbeidzot, neaizmirstiet arī par īsto tasīti! Tam var ticēt vai neticēt, taču katrs, kurš nobaudījis vienu un to pašu kafiju no dažādām tasītēm, būs ievērojis garšas atšķirības. Ne velti katram kafijas veidam ir paredzēta noteiktas formas tase, ko arī būtu ieteicams izvēlēties, lai pilnībā izbaudītu jaunajā kafijas aparātā pagatavotā dzēriena aromātu un garšu.