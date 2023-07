Kāpēc glāze ir labāka par kausu un kā pareizi baudīt alu?

Alus ir ļoti iecienīts dzēriens Latvijā, īpaši vasaras sezonā. Vēss, slāpes veldzējošs alus karstā vasaras dienā, kas baudīts no norasojušas glāzes vai tieši no pudeles – šķiet, kas var būt labāks par to? Tomēr, vai alu patiešām vislabāk baudīt aukstu? Un, vai labāk dzert no glāzes, kausa, pudeles vai bundžas? Vai bieza putu kārtiņa liecina par alus kvalitāti? Lūk, daži "Mežpils alus" vēstneša Edgara Magona ieteikumi alus baudīšanai, lai pēc iespējas vairāk izceltu gan dzēriena garšu, gan aromātu.

Bundža vai pudele?

Pieņemts uzskatīt, ka alu jāiegādājas tieši no stikla pudelēm, vēl dzirdēts viedoklis, ka alum bundžās ir metāla piegarša, taču tas ir mīts. Piegarša var veidoties, ja alus tiek dzerts tieši no bundžas, bet, ja alu pārlej glāzē, bundžas materiāls tā garšu neietekmēs. Alus nemaz nepieskaras metālam, jo bundžas iekšpusē ir speciāla polimēra pārklājas. Patiesībā skārda bundža ir labāks iepakojums, jo pasargā dzērienu no gaismas, saules stariem un skābekļa. Arī stikla pudelēs, lai cik tumšs arī būtu stikls, neliels saules staru un gaismas daudzums tomēr piekļūst alum.

Kāpēc glāze ir labāka par kausu?

Neatkarīgi no tā, vai alus iegādāts pudelē vai bundžā, dzerot to labāk pārliet glāzē. Alus satur salīdzinoši lielu ogļskābās gāzes daudzumu, dzerot to tieši no pudeles vai bundžas, tā nonāk kuņģī, radot dažādas reakcijas, piemēram, uzpūšas vēders. Pārlejot alu glāzē, veidojas putu kārtiņa un ogļskābās gāzes izdalās, nenonākot kuņģī. Kāpēc labāk izvēlēties glāzi, nevis, piemēram, kausu? Kauss ir ļoti liels, dzēriens tajā ātrāk "atšālējas" un zaudē savas garšas īpašības. Vasaras laikā kausā tas arī ātrāk sasilst, pārsniedzot ieteicamo baudīšanas temperatūru. Lai gan teju katram alus veidam ir arī atbilstošas formas glāze, izplatītākais un ieteicamākais risinājums ir tulpes formas glāze. Baudot alu no šāda trauka, vienlaikus varēs sajust gan garšu, gan smaržu, jo glāze ir pietiekami plata. Turklāt, varēs redzēt arī dzēriena krāsu un putiņu kārtu – būs baudījums arī acīm.

Katram alus veidam piemērotākā temperatūra

Katram alus veidam ir ne tikai piemērotākā glāze, bet arī ieteicamā dzēriena baudīšanas temperatūra. Tas ir plaši izplatīts mīts, ka alus jādzer pēc iespējas aukstāks – patiesībā, zemākā temperatūrā alus garšas un aromāta īpašības "aizveras", tāpēc slāpju remdēšanai ieteiktu izvēlēties +6oC līdz +8oC temperatūru. Ja tiek baudīts porteris, tad labāk izvēlēties vēl augstāku temperatūru, līdz pat +14oC un +16oC.

Putām glāzē ir jābūt

Neatņemama alus baudīšanas sastāvdaļa ir arī putas – būt vai nebūt putām glāzē un cik daudz tām jābūt? Alus baudītāji noteikti ir pamanījuši, kā alu lej profesionāļi – piešķiebjot glāzi un ļaujot alum tecēt, skarot tās malu. Tas tiek darīts, lai regulētu arī putu daudzumu. Putām glāzē ir jābūt – ja alus ir bez putām, visticamāk tas nav svaigs vai nav gatavots no labām izejvielām. Putas piešķir alus dzīvīgumu, taču tas nenozīmē, ka, jo vairāk putu, jo labāk. Mājas apstākļos ideāli, ja putas veido aptuveni 3 līdz 4 cm no glāzes – īkšķa platumā.

Baudīt nenozīmē izdzert daudz

Papildus temperatūrai, trauku izvēlei un citiem aspektiem, ieteiktu atcerēties, ka baudīt alu nenozīmē izdzert daudz. Satiekoties ar draugiem var iegādāties pavisam nedaudz no vairākām garšām, nodegustēt, pārrunāt, kas kuram vairāk garšojis. Alus jau izsenis ir stāsts par kopīgu apsēšanos pie galda, par socializēšanos un sarunām, tāpēc to nevajadzētu aizmirst arī mūsdienās.