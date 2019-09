Kartupeļu biezputras pārvērtības: kā to radoši izmanto dažādās valstīs

Šodien mēs atgādināsim, kā pagatavot klasisku kartupeļu biezputru – čaganu un maigu, kādu atceramies kopš bērnības, un tad, aizņemoties idejas no dažādu pasaules valstu kulinārās pieredzes, atklāsim, kā kartupeļu biezputru izmantot mazāk ierastos veidos, piemēram – kā Havaju salās, papildinot to ar kokosriekstu pienu un dzirkstošo vīnu, kā Anglijā – izmantojot sātīga gaļas pīrāga pamatam, vai kā Itālijā – gardām klimpiņām.

Kartupeļus par otro maizīti dēvē daudzās pasaules valstīs. Un ne bez iemesla, jo pēc skata necilais tupenis ir lēts, garšīgs un visiem pieejams produkts, no kā iespējams pagatavot neskaitāmi daudz un dažādu sātīgu ēdienu. Šoreiz parunāsim par kartupeļu biezputru. Tās pirmās receptes pavārgrāmatās bija atrodamas jau tālajā 12. gadsimtā, un ātri vien gardā tupeņu biezputra kļuva populāra visā pasaulē.

Kādus kartupeļus izvēlēties biezputras gatavošanai

Lai pagatavotu garšīgu ēdienu, ir nepieciešami kvalitatīvi produkti – tas nu ir neapstrīdams fakts. Kartupeļu biezputrai ieteicams izvēlēties tieši miltaino šķirņu kartupeļus.

Lai noteiktu, vai kartupelis ir miltains, nepieciešams pārgriezt svaigu kartupeli uz pusēm. Tad abas kartupeļa pusītes jāberzē vienu pret otru un jāvēro, kas notiek – ja tās salīp kopā un, berzējot gar malām, veidojas putas, kartupelis ir miltains. Bet, ja kartupeļa pusītes paberzējot un paspiežot, no tām izdalās vien ūdens – kartupeļis ir pārlieku ūdeņains, lai no tā gatavotu biezputru.

Ja vēlies uzzināt, kuras no Latvijā pieejamo kartupeļu šķirnēm ir miltainas un piemērotas biezputras gatavošanai, izlasi šo padomrakstu.

Kā gatavot kartupeļu biezputru pēc klasiskās receptes

Foto: Shutterstock



Kad izvēlēti piemērotas šķirnes tupeņi, tad atliek tos tikai nomizot un likt katliņā.

Atceries, ka jaunos kartupeļus (līdz Jaunajam gadam) liek vārīties verdošā ūdenī, bet pēc Jaunā gada – aukstā ūdenī. Tas tādēļ, ka kartupeļus ilgstoši uzglabājot, tajos veidojas solanīns – viela, kas ir kaitīga cilvēka veselībai. Lielākā koncentrācijā tā uzkrājas kartupeļu mizā un asnu vietās.

Kartupeļu vārāmajam ūdenim pievieno arī pāris šķipsnas sāls.

Kad kartupeļi ir gatavi – tik mīksti, ka slīd nost no naža, kas tajos iedurts, nolej ūdeni, liec katliņu uz plīts, samazini liesmu līdz minimumam un 1–2 minūtes karsē katlā, lai no tiem iztvaikotu liekais mitrums. Tad vari sākt kartupeļu stampāšanu. Šim nolūkam nekādā gadījumā nevajadzētu lietot blenderi, jo tad tu riskē maigas, gaisīgas biezputras vietā iegūt ķepīgu, glumu klīsterveida masu. Tupeņu mīcīšanai labāk izmanto speciālu koka stampiņu vai tieši šim nolūkam paredzētu karstumizturīgas plastmasas vai metāla presi. Sliktākajā gadījumā vari izlīdzēties ar rokas mikseri, bet tad pastāv liela varbūtība, ka kartupeļu biezputra nebūs viendabīga, un to baudot, ik pa laikam nāksies uzkost kādam neizšķīdušam tupeņa gabaliņam.

Kad iegūta viendabīga kartupeļu masa, pievieno šķipsnu sāls, kausētu sviestu un pamazām iemaisi uzkarsētu pienu vai saldo krējumu – ko nu sirdsapziņa atļauj. Ar mikseri, kam uzlikti putukrējuma putošanai paredzētie uzgaļi vai, vēl labāk – ar vienkāršu putojamo slotiņu, jo šādi labāk jutīsi biezputras konsistenci – kul biezputru, līdz tā ir gaisīga un čagana.

Tad pasniedz biezputru, papildinot ar kapātiem zaļumiem, šķipsnu rīvēta muskatrieksta vai svaigi maltiem baltajiem pipariem, kas īpaši labi papildina šo delikāto ēdienu.

Ja vēlies uzzināt, kā kartupeļu biezputru gatavo un izmanto dažādās pasaules valstīs, lasi tālāk.