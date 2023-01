Kas ir noderīgais virtuves rīks gaisa friteris jeb 'air fryer'?

Pāris gadus ilgusī mājsēde ieviesa ne tikai to, ka daudzi no mums aizvien vairāk pievērsa uzmanību, cik patīkami izvīta sava ligzdiņa, bet pavēra durvis dažādiem virtuves eksperimentiem. Viens no jaunieviesumiem, kas sadzīves tehnikas veikalos redzams arvien biežāk un teju apsēdis angliski rakstošos recepšu portālus, ir gaisa friteris jeb "air fryer". Vai tas aizstāj cepeškrāsni un mikroviļņu krāsni? Skaidrojam pamata lietas!

Aplūkojot internetveikala piedāvājumus, redzams, ka gaisa friteris nereti tiek palikts zem kategorijas "taukvāres katli". Tomēr karstā gaisa friteris ir kas cits – atšķirībā no taukvāres ierīcēm, kur ēdienu fritē ļoti lielā karstas eļļas daudzumā, gaisa friterī eļļa ir pavisam sekundāra sastāvdaļa. Jaunākos un jaudīgākos gaisa fritera modeļos pat ir taukvielu samazināšanas funkcija. Pēc izskata gaisa friteris var atgādināt tik populāros multivārāmos katlus, tomēr tās ir divas dažādas ierīces, un to der iegaumēt.

Karstā gaisa friteri var salīdzināt ar mini cepeškrāsni, kas īsā laikā ļoti karstā gaisā ar pavisam nelielu taukvielu daudzumu pagatavo īpaši kraukšķīgu ēdienu. Tā kā gaisa friteri izmanto gaisu, nevis eļļu, jārēķinās, ka kartupeļi frī, vistas nagetiņi vai sīpolu gredzeni negaršos viens pret viens, kā eļļas friterī gatavotie. Taču savi ieguvumi par labu gaisa friterim ir: mazāka ķēpa, mazāk atkritumvielu (nav jādomā, kā atbrīvoties no lielā karstās eļļas daudzuma), mazāk kaloriju.

Pieredzējušie lietotāji slavē gaisa friteru ērtumu un garšīgo rezultātu – tajā gatavotie dārzeņi izdodas skaisti apbrūnējuši, kartupelīšiem pietiek vien nedaudz uzsmidzināt eļļu, vistas gabaliņi iegūst kraukšķīgu ādiņu. Un iespējams pat savā "air fryer" izcept gaisīga biskvīta kūciņas!