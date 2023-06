Kļūdas, ko pieļaujam, gatavojot vistas gaļu

Vista, vistiņa – no tās var ne tikai pagatavot sulīgas filejas un pikantus spārniņus, bet arī daudzas citas maltītes. Darbojoties virtuvē ar jēlu vistas gaļu gan jābūt visai uzmanīgam, lai maltīte izdotos un nebūtu jāuztraucas, ka kaut kas nogājis greizi. Ko der ievērot?

Kāpēc vistu nevajag ilgstoši turēt virtuves temperatūrā un kāpēc bieži jāmazgā rokas, it īpaši darbojoties ar jēlu gaļu, skaidro kulinārās vietnes "Allrecipes.com" speciālisti.

Nepareiza jēlas vistas gaļas uzglabāšana

Vistas filejas, stilbiņi, pat vesels cālis veikalos šobrīd nopērkams labi nostrādātos iepakojumos. Tomēr jārēķinās, ka jēlai vistas gaļai ir tendence suloties. Tāpēc, pirms vienkārši ielikt kārbiņu ar gaļu brīvajā ledusskapja stūrītī, vērts padomāt divreiz. Vislabāk jēlas gaļas iepakojumus novietot uz šķīvja vai nelielas paplātes, lai tad, ja iepakojums izrādītos nedaudz bojāts, šķidrums nenopilinātu dārzeņus, augļus un citus ledusskapī glabātos produktus.

Nepareiza saldētas gaļas atlaidināšana



Varētu šķist, ka saldētas vistas gaļas atlaidināšana istabas temperatūrā ir laba doma, taču tā vis nav. Siltumā baktērijas jēlajā gaļā vairojas ļoti ātri, kas var novest pie salmonellas. Tāpēc, ja plānots gatavot vistu vakarpusē, tad izņem to no saldētavas jau no rīta un atkausē, ievietojot ledusskapī. To vari darīt pat 48 stundas iepriekš. Lēni atkausējot saldētu gaļu, parūpēsies, ka viss atkusīs vienmērīgi, vidus nebūs vēl sasalis, bet baktērijas nevairosies.

No ledusskapja uzreiz pannā?



Vēl viena kļūda, kuru bieži vien pieļaujam – tikko no ledusskapja izņemtu vistas gaļu steidzam uzreiz likt pannā. Šāda rīcība var novest pie tā, ka vistas gabaliņi apbrūnē, bet vidus joprojām ir pajēls. Lai no tā izvairītos, ļauj no ledusskapja izņemtajai vistai "atpūsties" istabas temperatūrā 15 minūtes. Jā, mēs zinām, ka nav ieteicams vistu uzglabāt istabas temperatūrā ilgu laiku, tomēr tik īss brītiņš sekmēs lieliskāku rezultātu.

Jēlās gaļas nomazgāšana

Mazgāt jēlu vistas gaļu vai nemazgāt? Šis ir jautājums, par kuru bieži vien strīdas gatavotāji. Labāk lieku reizi atkārtot – vistas gaļu nav nepieciešams pirms gatavošanas skalot ar ūdeni. Uzskats, ka gaļas noskalošana atbrīvos to no potenciālajām baktērijām, ir maldīgs.

Gaļas nenožāvēšana pirms gatavošanas



Sekojot iepriekšējam ieteikumam, lūk, vēl viena kļūda, ko nevajadzētu pieļaut – jā, vistu nevajag skalot ar ūdeni, taču pirms gatavošanas nepieciešams nosusināt liekos gaļas šķidrumus. Nosusinātas vistas filejas cepšanas laikā skaistāk apbrūnēs, bet stilbiņu āda būs kraukšķīgāka. Tāpēc, pirms ķeries pie gatavošanas, pēc tam, kad gaļa izņemta no iepakojuma, nosusini to ar papīra virtuves dvieļiem. Vēl labāk – izņem gaļu no oriģinālā iepakojuma, novieto uz šķīvja un ieliec ledusskapī uz pāris stundām, lai liekais šķidrums apžūst.

Foto: Shutterstock

Nepareiza gaļas marinēšana

Visiem zināms, ka iemarinētai vistas gaļai ir izteiksmīgāka garša. Tomēr viena no kļūdām, ko bieži pieļaujam – iemarinējam vistas gaļu un atstājam turpat blakus uz virtuves letes, kamēr sagatavojam pārējās sastāvdaļas maltītei. Šādi darīt gan nevajadzētu, jo tas nav rezultēties sabojātā ēdienā, kas liktu saindēties ar pārtiku.

Kā labāk darīt? Iemarinēt vistu cieši noslēdzamā traukā vai maisiņā un uzreiz ielikt atpakaļ ledusskapī. Un atceries, ka marinādi nekādā gadījumā nevajadzētu izmantot, piemēram, lai tajā otrreiz iemarinētu dārzeņus vai sēnes!

Jēla vista kontaktā ar citiem produktiem

Ja ierasts, ka uz virtuves dēlīša, kur griezta vista, uzreiz pēc tam sagriez arī dārzeņus un citus produktus – pārstāj šo ieradumu! No pārtikas apstrādes drošības prasībām raugoties, dārzeņiem, gaļai un zivīm – katrai šai produktu grupai – jābūt savai darba virsmai/dēlītim. Ja uz tā paša virtuves dēlīša, kur nupat sagriezi gabaliņos vistas fileju, griezīsi, piemēram, tomātus, gaļā esošās baktērijas aizceļos uz nākamo pārtikas produktu.

Baktērijas ir grūti pavisam nomazgāt, it īpaši no porainām virsmām un materiāliem, tāpēc vienmēr virtuves dēlīšus mazgā augstā ūdens temperatūrā. Vislabāk šo paveiks trauku mazgājamā mašīna īpaši karstā režīmā.

Foto: Shutterstock

Virtuves piederumu izmantošana bez noskalošanas

Līdzīgi, kā ir ar virtuves dēlīti, drošība jāievēro arī, lietojot virtuves piederumus. Ar to pašu nazi, kuru griezi jēlo gaļu, nav vēlas griezt pārējos dārzeņus. Ja vien starp dažādiem produktiem to nenomazgā.

Roku nemazgāšana

Viens no galvenajiem virtuves piederumiem, ir mūsu rokas. Bez tām ne gaļas gabaliņu paņemt, ne nazi noturēt. Tomēr, kā labi zināms, ar roku palīdzību ceļo baktērijas. Tāpēc tad, kad darbojies ar jēlu gaļu, obligāti mazgā rokas pēc katra darbības soļa. Vai esi piefiksējis, cik daudz virsmām pieskaries, kamēr darbojies ar jēlu gaļu? Te atvilktne jāpaver, te ledusskapja durvis, virtuves krāns utt. Un nederēs roku noslaucīšana virtuves dvielī!

Ādas noplēšana ar roku palīdzību

Ir ļaudis, kuriem negaršo cepta vistas ādiņa, kas ir ap stilbiņiem, vistas kāju vai spārniņiem. Šokējoši, vai ne? Ja esi viens no tiem, kas cenšas ādu noplēst ar rokām, tad zini, ka tas ir sarežģīti, slideni un neparocīgi. Var gadīties, ka vistas gaļa pat izslīd no rokām un aizlido uz virtuves grīdas. Visgudrākais būtu izmantot asu filējamo nazi, ar kuru tad nogriezt nevajadzīgo no vistas. Ērtāk, drošāk un parocīgāk.

Bet nu laiks gardi paēst – silta maltīte ar vistas gaļu ir itin gards veids, kā pabarot ģimeni. Ielūkojies "Tasty.lv" recepšu krājumos, lai iedvesmotos kādam smeķīgam vistas gaļas ēdienam!