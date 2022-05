Ko darīt ar bezgaršīgām zemenēm? Pieci pārbaudīti garšas knifiņi un 38 burvīgas receptes

Nopirktās zemenes izrādījušās bezgaršīgas? Tas nekas – tās var pārvērst dažādos gardumos, jāzina tikai, kā tām mazliet paspilgtināt garšu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kurš tad var īsto zemeņu laiku sagaidīt! Zemenes vilina, un īpaši tirgū liekas, viss, viss smaržo pēc zemenēm, dodot pamatotu cerību, ka zemenes tā arī garšos – pēc zemenēm. Var paveikties, bet gadās arī tā, ka skats ir, garšo - nekā. Dažreiz šķirne pie vainas, dažreiz tas, ka novāktas zaļas, dažreiz tālais ceļš un ilgā glabāšana vēsumā – vēsums vispār ir garšu un smaržu ienaidnieks. Te būs daži knifiņi un idejas, kā zemenes padarīt par gardu un aromātisku saldēdienu, kūku, kēksu un citu gardumu sastāvdaļu.

Foto: Shutterstock

Iemetam zemenes mīklā un cepam kēksiņus!

Svarīgi atcerēties: ja zemenes ir bez garšas, neapstrādātas tās nav jēgas likt ne salātos, ne putukrējumā, ne kokteilī – garša no tā neuzradīsies, un īsti garšīgs un "zemenīgs" ēdiens vai dzēriens nebūs. Kā izvilināt no zemenes garšu un smaržu? Te ir varianti.

Skābie knifiņi

Zemeņu garšu izvilina skābums. Viens veids, kā padarīt zemenes "zemenīgākas", ar izteiktāku garšu un smaržu, ir pārgriezt tās uz pusēm vai lielākas pat četrās daļās, pārliet ar citrona sulu un apkaisīt ar cukura kārtiņu. Šis triks pamodinās pat visbezgaršīgākās ogas! Pēc tam tās var likt desertā, kūkā, putukrējumā, vārīt sīrupu, rotāt ar to zefīra groziņus un citus gardumiņus. Piemēram, britu saldēdiens "Eton mess" – putukrējuma, zemeņu un bezē mikslis uz šķīvja – noteikti nekļūst sliktāks, ja zemenes būs mazliet apstrādātas cēla mērķa vārdā.

Foto: Shutterstock

Eton mess – būs gards arī ar cukurā mazliet paturētām zemenēm.

Runājot par skābumu – kas šobrīd ir skābs un garšīgs? Rabarberi! Šis ir vēl viens veids, kā bezgaršīgām zemenēm pastiprināt garšu. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ zemenes tik lieliski sader ar zemenēm: rabarberu skābumiņš atmodina zemenē labāko, kas viņā ir.

Foto: Shutterstock

Karsts rabarberu un zemeņu pīrāgs, saldējums... Garšas pilnība!

Te var rīkoties līdzīgi kā citronu sulu, tikai te uz pusēm vai sīkāk pārgrieztas zemenes var samaisīt ar sagrieztiem rabarberiem un tad visu pārkaisīt ar cukura kārtu. Pēc tam šo brīnišķīgo maisījumu var likt kūkās, to var likt tartēs un pīrāgos, no tā var vārīt ātro ievārījumu Mārmiņdienas rīta pankūkām un, protams, šo maisījumu var likt uz plātsmaizēm, pāri pārdrupinot drupačas. Kas tā ir par laimi! Gandrīz vai jāsaka: labi vien ir, ka tās zemenes tādas nekādas gadījās!

Foto: Shutterstock

Rabarberu un zemeņu plātsmaize. Ak tu mīļo stundiņ, šito gardumu...

Saldie knifiņi

Vēl cita iespēja ir savārīt cukura sīrupu un zemenes tajā mazliet pavārīt un pēc tam uzmanīgi izņemt. Zemenes noderēs saldēdieniem un kūkām, un arī sīrupu varēs izmantot. Kā vārīt sīrupu, lasi šeit.

Foto: Shutterstock

Zemeņu un rabarberu kēksā neviens nepateiks, ka zemenes kādreiz bijušas bezgaršīgas, pārītī ar rabarberiem tās uzplaukušas visā krāšņumā.

Cits veids, kā zemenes izmantot, ir sablendēt, tad piebērt cukuru, dažas citrona un apelsīna šķēles un visu mazliet pavārīt – iznāks tāda kā pabieza mērce, kas līdzīga zemeņu ievārījumam. Ar to var pārliet siera kūkas, kas uzreiz iegūst citu garšu un skatu, ar to var pasniegt saldējumu, pankūkas, galu galā to var pārliet jeburam saldēdienam pēc sirds patikšanas. Un to var iemaisīt mannā un uzkult pasakainu debesmannu!

Foto: Shutterstock

Siera kūka ar zemeņu mērci – jauns elegances līmenis. Un tā garša!

Aukstie knifiņi

Nekādās zemenes var noglabāt arī citai dienai, tikai vispirms tās jāapstrādā. Tās var sablendēt, pieliet tām citrona sulu, piebērt cukuru, kārtīgi samaisīt un likt saldētavā mazākos vai lielākos trauciņos. Tāds mazāka tilpuma trauciņš ir ideāls – ātri atkūst, kad sagribas kaut ko pārliet svētdienas pankūkām.

Arī visbezgaršīgākā zemene dziļi sirdī un savā zemenes serdē jūtas kā pati garšīgākā, smaržīgākā un "zemenīgākā" oga pasaulē. Jāprot tikai to garšu un smaržu izvilināt un likt lietā! Iedvesmai – smaržīgas un garšīgas idejas no "Tasty" zemeņu laika repertuāra, ko var īstenot jau šodien.