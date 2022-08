Ko darīt ar pāraugušiem gurķiem

Gurķi aug griezdamies! Novērsīsi uz brīdi acis – dobē nevis gurķīši, bet zirgi! Ej nu noķer katru mazo, tvirto gurķīti, kurš sasniedz ideālo 10-15 centrimetru garumu. Tādi marinēšanai, protams der vislabāk. Bet gurķi tagad aug nevis pa dienām, bet pa stundām. Ko darīt ar tiem gurķu zirgiem?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Arī lielajiem gurķiem un pat tā kā jau pavisam pāraugušiem gurķiem nav ne vainas – ārā nemetam, ja dāvā, ar pateicību, pieņemam! Ar tiem vēl daudz ko var pasākt. Un, galu galā, vairāk cieņas – var jau tos nesaukt par zirgiem vai nīlzirgiem, var tos dēvēt par... par dižgurķiem!

Foto: Shutterstock

Vēl vairāk – ja tādi gurķu milzeņi izauguši pašu dārzā, tad – audzējam līdz galam un ejam uz rekordu! Kā saka veģetārās pavārmākslas guru Dita Lase, arī pāraugušiem gurķiem der visas ķirbju un kabaču receptes: “Pāraugušam gurķim izmainās tekstūra, viņš kļūst stiegrains, ar cietu mizu. Ja tu redzi, ka tas gurķis tev ir pāraudzis – nu tad audzē viņu kārtīgi, kamēr aug, un tad taisi kā visus ķirbjus un kabačus!”

Tātad pIldītas gurķu laiviņas, gurķu, tomātu un maltās gaļas sacepumi, ceptas gurķu ripas, ceptas gurķu ripas ar maltās gaļas pildījumu un siera cepurīti un dažādi citi ēdieni. No vienas puses, izklausās dīviani, no otras puses, Dita Lase par dārzeņiem nudien zina visu un pati visu ir arī izmēģinājusi. Tā kā - pašiem vienkārši jāizmēģina kāda no kabaču receptēm, kur kabaču vietā liek dižgurķus!

Knifiņi dižgurķu izmantošanai

Lai vislabāk izmantotu lielu un pāraugušu gurķu potenciālu, vienkārši jāzina, kā ar tiem apieties un kur tos vislabāk likt lietā.

Foto: Shutterstock

Gurķus ar sadzeltējušu, cietu un blīvu mizu pirms gatavošanas nomizo. Ja sēklas gurķī ir lielas, jāizvēlas receptes, kurās dārzeņus jāsagriež gabaliņos vai šķēlītēs, un pirms gatavošanas tiem labāk izņemt sēklas. Piemēram, tik populārie Latgales salāti dažādā variācijās pāraugušajiem gurķiem būs īstie!

Pāraugušiem gurķiem dažkārt ir rūgta garša, bet arī šo var labot: jāizvēlas receptes, kurās kā sastāvdaļa ir sinepes – tas neitralizē rūgtumu.

Konservējot pāraugušus gurķus jebkādās kombinācijās, vajadzētu izmantot etiķi vai citronskābi, lai būtu droši, ka tos var ilgstoši uzglabāt.

Iedvesmai – gurķu ikru recepte un zemāk vēl kaudzīte ideju, kā likt lietā dižgurķus.

Gurķu ikri

Vajadzēs kilogramu gurķu, divas sarkanās, divas zaļās paprikas, kādus 5-6 tomātus, četrus sīpolus, 4-5 burkānus, 2,5 ēdamkarotes sāls un 100 ml eļļas.

Gurķus nomizo un sarīvē uz rupjās rīves, cenšoties nepierīvēt sēklas – tās var mest prom. Tomātus noblanšē un samaļ gaļas maļamajā mašīnā vai blenderī. Sagriež papriku gabaliņos, burkānus sarīvē, sīpolus sagriež ripiņās un visu apcep uz pannas eļļā. Tad visu dārzeņu masu liek katlā un apmēram 50 minūtes vāra. Vēl karstu lej izkarsētās burkās. Gatavs!